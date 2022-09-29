На международном сайте поиска вакансий вербуют наемников на Украину - 29.09.2022 Украина.ру
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На международном сайте поиска вакансий вербуют наемников на Украину
На международном сайте поиска вакансий вербуют наемников на Украину - 29.09.2022 Украина.ру
На международном сайте поиска вакансий вербуют наемников на Украину
Международный портал поиска работы Silent Professionals опубликовал вакансию "Эвакуация. агенты защиты – Украина" для людей разных национальностей и гражданств, уточняется, что формат трудового сотрудничества - контракт
2022-09-29T10:57
2022-09-29T10:57
новости
иностранные наемники
иностранцы
сайт
работа
вакансии
спецоперация
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Зарплата предлагается от 1 тыс. до 2 тыс. долларов в день + бонусы, которые "будут лично оговорены с каждым кандидатом".Сообщается также, что работодатель – некая американская организация, которая ищет, в первую очередь, именно опытных агентов по эвакуации гражданских и военных в разных городах Украины. Кандидатов рассматривают с минимальным военным опытом 5 лет.Среди обязательных требований – опыт реальных боевых действий, умение обращаться с советским и натовским вооружением, критическое мышление, умение пользоваться картой и компасом, физические данные, гражданство ближайших к Украине стран, Евросоюза/Шенгенской зоны.Желательно, чтобы кандидат владел одним из перечисленных языков: русским, украинским, польским, словацким, венгерским, румынским или молдавским.Также преимуществом будет опыт участия в поисковых операциях, навыки выживания, любые военные навыки и навык глубокого погружения под воду.Минобороны РФ ежедневно сообщает об успешной ликвидации иностранных наемников в зоне СВО. В интервью Украина.ру Коста, командир осетинской снайперской группы, принимающей участие в вооружённом конфликте на Украине в составе союзных сил рассказал, что "наёмники дерутся до последнего, потому что их не берут в плен и сразу убивают. Они бьются, потому что рассчитывают, что им повезет и они смогут убежать".
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, иностранные наемники, иностранцы, сайт, работа, вакансии, спецоперация
Новости, иностранные наемники, иностранцы, сайт, работа, вакансии, Спецоперация

На международном сайте поиска вакансий вербуют наемников на Украину

10:57 29.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие
ВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Международный портал поиска работы Silent Professionals опубликовал вакансию "Эвакуация. агенты защиты – Украина" для людей разных национальностей и гражданств, уточняется, что формат трудового сотрудничества - контракт
Зарплата предлагается от 1 тыс. до 2 тыс. долларов в день + бонусы, которые "будут лично оговорены с каждым кандидатом".
Сообщается также, что работодатель – некая американская организация, которая ищет, в первую очередь, именно опытных агентов по эвакуации гражданских и военных в разных городах Украины. Кандидатов рассматривают с минимальным военным опытом 5 лет.
Среди обязательных требований – опыт реальных боевых действий, умение обращаться с советским и натовским вооружением, критическое мышление, умение пользоваться картой и компасом, физические данные, гражданство ближайших к Украине стран, Евросоюза/Шенгенской зоны.
Желательно, чтобы кандидат владел одним из перечисленных языков: русским, украинским, польским, словацким, венгерским, румынским или молдавским.
Также преимуществом будет опыт участия в поисковых операциях, навыки выживания, любые военные навыки и навык глубокого погружения под воду.
Минобороны РФ ежедневно сообщает об успешной ликвидации иностранных наемников в зоне СВО. В интервью Украина.ру Коста, командир осетинской снайперской группы, принимающей участие в вооружённом конфликте на Украине в составе союзных сил рассказал, что "наёмники дерутся до последнего, потому что их не берут в плен и сразу убивают. Они бьются, потому что рассчитывают, что им повезет и они смогут убежать".
Украинские военнослужащие идут в Ирпене, на окраине Киева, Украина, вторник, 8 марта 2022 г ВСУ националисты оружие - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 07:48
"Они не испытывают жалости к людям": в Купянске рассказали о иностранных наемникахВ Купянске в Харьковской области одни иностранные англоязычные наемники, которые не испытывают никаких чувств, особенно жалости к людям, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации региона
 
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