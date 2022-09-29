https://ukraina.ru/20220929/1039201274.html

На международном сайте поиска вакансий вербуют наемников на Украину

На международном сайте поиска вакансий вербуют наемников на Украину - 29.09.2022 Украина.ру

На международном сайте поиска вакансий вербуют наемников на Украину

Международный портал поиска работы Silent Professionals опубликовал вакансию "Эвакуация. агенты защиты – Украина" для людей разных национальностей и гражданств, уточняется, что формат трудового сотрудничества - контракт

2022-09-29T10:57

2022-09-29T10:57

2022-09-29T10:57

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Зарплата предлагается от 1 тыс. до 2 тыс. долларов в день + бонусы, которые "будут лично оговорены с каждым кандидатом".Сообщается также, что работодатель – некая американская организация, которая ищет, в первую очередь, именно опытных агентов по эвакуации гражданских и военных в разных городах Украины. Кандидатов рассматривают с минимальным военным опытом 5 лет.Среди обязательных требований – опыт реальных боевых действий, умение обращаться с советским и натовским вооружением, критическое мышление, умение пользоваться картой и компасом, физические данные, гражданство ближайших к Украине стран, Евросоюза/Шенгенской зоны.Желательно, чтобы кандидат владел одним из перечисленных языков: русским, украинским, польским, словацким, венгерским, румынским или молдавским.Также преимуществом будет опыт участия в поисковых операциях, навыки выживания, любые военные навыки и навык глубокого погружения под воду.Минобороны РФ ежедневно сообщает об успешной ликвидации иностранных наемников в зоне СВО. В интервью Украина.ру Коста, командир осетинской снайперской группы, принимающей участие в вооружённом конфликте на Украине в составе союзных сил рассказал, что "наёмники дерутся до последнего, потому что их не берут в плен и сразу убивают. Они бьются, потому что рассчитывают, что им повезет и они смогут убежать".

https://ukraina.ru/20220920/1038880291.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иностранные наемники, иностранцы, сайт, работа, вакансии, спецоперация