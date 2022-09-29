https://ukraina.ru/20220929/1039201274.html
На международном сайте поиска вакансий вербуют наемников на Украину
На международном сайте поиска вакансий вербуют наемников на Украину - 29.09.2022 Украина.ру
На международном сайте поиска вакансий вербуют наемников на Украину
Международный портал поиска работы Silent Professionals опубликовал вакансию "Эвакуация. агенты защиты – Украина" для людей разных национальностей и гражданств, уточняется, что формат трудового сотрудничества - контракт
2022-09-29T10:57
2022-09-29T10:57
2022-09-29T10:57
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Зарплата предлагается от 1 тыс. до 2 тыс. долларов в день + бонусы, которые "будут лично оговорены с каждым кандидатом".Сообщается также, что работодатель – некая американская организация, которая ищет, в первую очередь, именно опытных агентов по эвакуации гражданских и военных в разных городах Украины. Кандидатов рассматривают с минимальным военным опытом 5 лет.Среди обязательных требований – опыт реальных боевых действий, умение обращаться с советским и натовским вооружением, критическое мышление, умение пользоваться картой и компасом, физические данные, гражданство ближайших к Украине стран, Евросоюза/Шенгенской зоны.Желательно, чтобы кандидат владел одним из перечисленных языков: русским, украинским, польским, словацким, венгерским, румынским или молдавским.Также преимуществом будет опыт участия в поисковых операциях, навыки выживания, любые военные навыки и навык глубокого погружения под воду.Минобороны РФ ежедневно сообщает об успешной ликвидации иностранных наемников в зоне СВО. В интервью Украина.ру Коста, командир осетинской снайперской группы, принимающей участие в вооружённом конфликте на Украине в составе союзных сил рассказал, что "наёмники дерутся до последнего, потому что их не берут в плен и сразу убивают. Они бьются, потому что рассчитывают, что им повезет и они смогут убежать".
https://ukraina.ru/20220920/1038880291.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иностранные наемники, иностранцы, сайт, работа, вакансии, спецоперация
На международном сайте поиска вакансий вербуют наемников на Украину
Международный портал поиска работы Silent Professionals опубликовал вакансию "Эвакуация. агенты защиты – Украина" для людей разных национальностей и гражданств, уточняется, что формат трудового сотрудничества - контракт
Зарплата предлагается от 1 тыс. до 2 тыс. долларов в день + бонусы, которые "будут лично оговорены с каждым кандидатом".
Сообщается также, что работодатель – некая американская организация, которая ищет, в первую очередь, именно опытных агентов по эвакуации гражданских и военных в разных городах Украины. Кандидатов рассматривают с минимальным военным опытом 5 лет.
Среди обязательных требований – опыт реальных боевых действий, умение обращаться с советским и натовским вооружением, критическое мышление, умение пользоваться картой и компасом, физические данные, гражданство ближайших к Украине стран, Евросоюза/Шенгенской зоны.
Желательно, чтобы кандидат владел одним из перечисленных языков: русским, украинским, польским, словацким, венгерским, румынским или молдавским.
Также преимуществом будет опыт участия в поисковых операциях, навыки выживания, любые военные навыки и навык глубокого погружения под воду.
Минобороны РФ ежедневно сообщает об успешной ликвидации иностранных наемников в зоне СВО. В интервью Украина.ру Коста, командир осетинской снайперской группы, принимающей участие в вооружённом конфликте на Украине в составе союзных сил рассказал, что "наёмники дерутся до последнего, потому что их не берут в плен и сразу убивают. Они бьются, потому что рассчитывают, что им повезет и они смогут убежать".