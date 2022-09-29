Инциденты на "Северных потоках" могут привести к войне — Трамп - 29.09.2022 Украина.ру
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Инциденты на "Северных потоках" могут привести к войне — Трамп
Инциденты на "Северных потоках" могут привести к войне — Трамп - 29.09.2022 Украина.ру
Инциденты на "Северных потоках" могут привести к войне — Трамп
Происшествия, повлекшие за собой разрушения на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", могут привести к эскалации или даже войне. С таким утверждением выступил 28 сентября бывший президент США Дональд Трамп в соцсетях
2022-09-29T09:58
2022-09-29T09:58
северный поток
утечка
новости
дональд трамп
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Он указал, что "все говорят о большом урагане", который обрушился на Флориду, однако ситуация с газопроводами будет иметь больше последствий.Три утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2" были обнаружены в течение нескольких часов. Первая из них была выявлена на "Северном потоке - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на "Северном потоке". Датское энергетическое агентство сообщило, что в море попало большое количество газа. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту инцидентов ближе, чем на пять морских миль. Позже шведские сейсмологи заявили, что зарегистрировали в понедельник два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов.В Nord Stream AG заявили, что разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", носят беспрецедентный характер, сроки восстановления пока оценить невозможно.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал исключать, что нарушения работы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" могут быть следствием диверсии.В четверг газета "Свенска дагбладет" со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".
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северный поток, утечка, новости, дональд трамп
Северный поток, утечка, Новости, Дональд Трамп

Инциденты на "Северных потоках" могут привести к войне — Трамп

09:58 29.09.2022
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP / Alex Brandon
Читать в
Происшествия, повлекшие за собой разрушения на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", могут привести к эскалации или даже войне. С таким утверждением выступил 28 сентября бывший президент США Дональд Трамп в соцсетях
Он указал, что "все говорят о большом урагане", который обрушился на Флориду, однако ситуация с газопроводами будет иметь больше последствий.

"Возможно, гораздо более важное событие в долгосрочной перспективе - это сообщение о том, что в отношении трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" (на которые я обращал внимание всего мира, когда был президентом, и объяснял, насколько губительной может быть зависимость от них Германии и других частей Европы. В то время все смеялись, но сейчас им уже не до смеха!) были совершены диверсии. Это может привести к крупной эскалации или к войне", - считает Трамп.

Три утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2" были обнаружены в течение нескольких часов. Первая из них была выявлена на "Северном потоке - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на "Северном потоке". Датское энергетическое агентство сообщило, что в море попало большое количество газа. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту инцидентов ближе, чем на пять морских миль. Позже шведские сейсмологи заявили, что зарегистрировали в понедельник два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов.

В Nord Stream AG заявили, что разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", носят беспрецедентный характер, сроки восстановления пока оценить невозможно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал исключать, что нарушения работы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" могут быть следствием диверсии.
В четверг газета "Свенска дагбладет" со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".
Британия Великобритания флаг
09:15
Британия связала инциденты на "Северных потоках" с подрывами - Sky NewsВласти Великобритании полагают, что инциденты на "Северных потоках" могли произойти из-за нападения с использованием подводных взрывных устройств, которые были дистанционно приведены в действие, сообщил 28 сентября телеканал Sky News со ссылкой на источник в британском министерстве обороны
 
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