https://ukraina.ru/20220929/1039198252.html

Инциденты на "Северных потоках" могут привести к войне — Трамп

Инциденты на "Северных потоках" могут привести к войне — Трамп - 29.09.2022 Украина.ру

Инциденты на "Северных потоках" могут привести к войне — Трамп

Происшествия, повлекшие за собой разрушения на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", могут привести к эскалации или даже войне. С таким утверждением выступил 28 сентября бывший президент США Дональд Трамп в соцсетях

2022-09-29T09:58

2022-09-29T09:58

2022-09-29T09:58

северный поток

утечка

новости

дональд трамп

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Он указал, что "все говорят о большом урагане", который обрушился на Флориду, однако ситуация с газопроводами будет иметь больше последствий.Три утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2" были обнаружены в течение нескольких часов. Первая из них была выявлена на "Северном потоке - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на "Северном потоке". Датское энергетическое агентство сообщило, что в море попало большое количество газа. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту инцидентов ближе, чем на пять морских миль. Позже шведские сейсмологи заявили, что зарегистрировали в понедельник два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов.В Nord Stream AG заявили, что разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", носят беспрецедентный характер, сроки восстановления пока оценить невозможно.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал исключать, что нарушения работы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" могут быть следствием диверсии.В четверг газета "Свенска дагбладет" со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

https://ukraina.ru/20220929/1039196020.html

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северный поток, утечка, новости, дональд трамп