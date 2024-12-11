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Главное за ночь 11 декабря

Главное за ночь 11 декабря - 11.12.2024 Украина.ру

Главное за ночь 11 декабря

ВС РФ фактически уничтожили группировку ВСУ, которая находилась на рубеже от села Елизаветовка до населенного пункта Успеновка к югу от Курахова. Об этом... Украина.ру, 11.12.2024

2024-12-11T08:09

2024-12-11T08:09

2024-12-11T08:09

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ВС РФ фактически уничтожили группировку ВСУ, которая находилась на рубеже от села Елизаветовка до населенного пункта Успеновка к югу от Курахова. Об этом сообщили в силовых структурах региона.Cредства ПВО за ночь уничтожили 14 украинских беспилотников над территорией Брянской области, сообщило Минобороны России.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- с Курской дуги вчера поступили данные о заходе ВС России на территорию Сумской области. Удалось взять территорию приграничья возле села Александрия. События происходят южнее освобожденного Плехово и лесных массивов возле него;- группировка войск "Север" после освобождения н.п. Новоивановка продолжила продвижение в восточном направлении и с тяжелыми боями выбила ВСУ с нескольких позиций в лесопосадках. Противник провел 3 безуспешные контратаки силами элитных подразделений общей численностью до 30 человек. В ходе отражения атак уничтожено до 20 оккупантов, 3 БМП и два танка. Пишут, что наступательные действия ВС России поддерживает реактивная артиллерия и ТОС "Солнцепек";- в Торецке (Дзержинске) ВС России теперь уверенно контролируют мкр. Забалка и шахту Центральную. Армия России пробивается в Щербиновку и Леонидовку на запад;- на Покровском направлении ситуация для противника продолжает ухудшаться. Севернее Петровки наши закрыли "карман" и продолжают атаки в направлении Даченского и Зелёного. ВС России развивают успех в Шевченко, двигаются к террикону (важная высота). Есть продвижение южнее Новотроицкого, севернее Новооленовки. Армия России двигается широким фронтом, растягивая силы противника и лишая его возможности перебрасывать подкрепления вдоль ЛБС;- в Харьковской области ВС России заняли 5 зданий в Волчанске и отбили контратаку. Идут тяжёлые бои;- в Курахово ВС России взяли элеватор в центре города (значимая высота) и продвинулись в микрорайоне Южный.Дональд Трамп обвинил Байдена в присвоении средств, выделяемых Украине.НАТО массово перебрасывает из европейских стран в Польшу военную технику, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.Трамп может попытаться пересмотреть кредит Украине, сняв санкции, замораживающие активы ЦБ РФ. Об этом пишет газета The New York Times.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, курахово, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины, нато