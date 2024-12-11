Более 250: на подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - 11.12.2024 Украина.ру
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Более 250: на подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
Более 250: на подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - 11.12.2024 Украина.ру
Более 250: на подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области, повреждена инфраструктура в результате сотен взрывов. Об этом 11 декабря сообщил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров
2024-12-11T09:58
2024-12-11T09:58
новости
запорожская область
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вооруженные силы украины
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энергетика
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Он уточнил, что за сутки произошло 268 взрывов, однако какие именно инфраструктурные объекты получили повреждения, не уточнил.Тем временем ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту. В частности, в числе последних российских ударов были прилеты по Харьковскому заводу "Хартрон", который производит системы управления для ракетной техники, а также по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, где ранее были замечены американские истребители F-16.Другие темы: Нерв войны. О чем говорят, о чем мечтают и что не по душе солдатам, которые нас защищают.
https://ukraina.ru/20241129/1059300165.html
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новости, запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины, f-16, удары, вс рф, энергетика
Новости, Запорожская область, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, F-16, удары, ВС РФ, энергетика

Более 250: на подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

09:58 11.12.2024
 
© соцсетиФото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
Фото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
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На подконтрольной ВСУ части Запорожской области, повреждена инфраструктура в результате сотен взрывов. Об этом 11 декабря сообщил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров
Он уточнил, что за сутки произошло 268 взрывов, однако какие именно инфраструктурные объекты получили повреждения, не уточнил.
Тем временем ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту. В частности, в числе последних российских ударов были прилеты по Харьковскому заводу "Хартрон", который производит системы управления для ракетной техники, а также по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, где ранее были замечены американские истребители F-16.
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Другие темы: Нерв войны. О чем говорят, о чем мечтают и что не по душе солдатам, которые нас защищают.
 
НовостиЗапорожская областьКиевРоссияВооруженные силы УкраиныF-16ударыВС РФэнергетика
 
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