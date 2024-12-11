Более 250: на подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
© соцсетиФото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
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На подконтрольной ВСУ части Запорожской области, повреждена инфраструктура в результате сотен взрывов. Об этом 11 декабря сообщил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров
Он уточнил, что за сутки произошло 268 взрывов, однако какие именно инфраструктурные объекты получили повреждения, не уточнил.
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