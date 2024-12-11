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Более 250: на подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

Более 250: на подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - 11.12.2024 Украина.ру

Более 250: на подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

На подконтрольной ВСУ части Запорожской области, повреждена инфраструктура в результате сотен взрывов. Об этом 11 декабря сообщил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров

2024-12-11T09:58

2024-12-11T09:58

2024-12-11T09:58

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Он уточнил, что за сутки произошло 268 взрывов, однако какие именно инфраструктурные объекты получили повреждения, не уточнил.Тем временем ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту. В частности, в числе последних российских ударов были прилеты по Харьковскому заводу "Хартрон", который производит системы управления для ракетной техники, а также по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, где ранее были замечены американские истребители F-16.Другие темы: Нерв войны. О чем говорят, о чем мечтают и что не по душе солдатам, которые нас защищают.

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новости, запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины, f-16, удары, вс рф, энергетика