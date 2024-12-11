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Минфин Украины рассказал испанцам о главном запросе Минобороны Украины

Минфин Украины рассказал испанцам о главном запросе Минобороны Украины - 11.12.2024 Украина.ру

Минфин Украины рассказал испанцам о главном запросе Минобороны Украины

Правительство Украины на финансирование укреплений в 2024 году выделило около миллиарда долларов США и удовлетворяет запросы Минобороны на производство дронов. Об этом в опубликованном 11 декабря интервью испанской газете El Pais заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

2024-12-11T10:26

2024-12-11T10:26

2024-12-11T10:26

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Министр рассказал читателям испанской газеты об истории "контрнаступления" ВСУ в 2023 году. Он отметил, что успех этого предприятия был бы возможным, если бы Киев получил необходимые поставки и удалось бы подготовить новые бригады украинской армии."Таковы были общие ожидания в 2023 году, и Вооруженные силы начали контрнаступление. Но мы поняли, что традиционными тактиками это сделать невозможно на территориях, покрытых минными полями и бетонными оборонительными сооружениями типа "зубов дракона". Если вы попытаетесь это сделать, цена человеческих жизней будет настолько огромной, что вы начнете сомневаться в логике такого наступления. Для освобождения наших территорий необходимо применять современные и инновационные военные и дипломатические решения. Поэтому Украина решила сделать это иначе, чем традиционно принято", - сказал Марченко.Он также сообщил, что с конца 2023 года и в течение 2024 года ключевым элементом ВСУ является оборона. При этом украинский чиновник заявил, что российские войска "всё ещё пытаются продвигаться вперед медленно"."Мы делаем все возможное, чтобы остановить их. Правительство Украины инвестирует большую часть бюджета в строительство укреплений. В 2024 году на финансирование укреплений было выделено около 1 миллиарда долларов США", - рассказал глава Минфина Украины.Помимо фортификаций руководство Украины уделяет большое внимание беспилотным боевым системам.Он также отметил, что российская армия активно использует дроны. По его словам, в ноябре было совершено почти 3000 атак российских беспилотников и это самый высокий показатель, зарегистрированный на Украине.Население постсоветской республики, сообщил Марченко, чувствует усталость, разочарование и отчаяние. По его мнению, это нормально, так как люди не роботы.Также на эту тему: Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия"Накануне в новостях: Минобороны Украины поможет ВСУ роботизированным пулемётным комплексомБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря

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