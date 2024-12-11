"Умный баланс": Шольц похвалил себя за политику в отношении украинского конфликта - 11.12.2024 Украина.ру
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"Умный баланс": Шольц похвалил себя за политику в отношении украинского конфликта
"Умный баланс": Шольц похвалил себя за политику в отношении украинского конфликта - 11.12.2024 Украина.ру
"Умный баланс": Шольц похвалил себя за политику в отношении украинского конфликта
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что "очень гордится" выбранным курсом по украинскому конфликту
2024-12-11T09:31
2024-12-11T09:32
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европа
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"Я очень горжусь тем, что нам удалось быть крупнейшим донором помощи Украине (в Европе - ред.) и при этом избежать ошибок принятия решений, которые привели бы к эскалации", - сказал Шольц.Позицию Германии он описал как "умный баланс". Кроме того, Шольц поприветствовал недавние визиты на Украину и в Польшу своего главного оппонента на предстоящих выборах, лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца.После начала спецоперации Германия стала оказывать значительную поддержку Украине. В ноябре МИД ФРГ сообщил, что в общей сложности Германия потратила на поддержку Киева 37,32 миллиарда евро. По этому показателю страна уступает лишь США.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта.Подробнее о политике Шольца - в материале Шольц работает на "два фронта": Волков рассказал про политические игры внутри Германии на сайте Украина.ру.
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новости, германия, украина, олаф шольц, европа
Новости, Германия, Украина, Олаф Шольц, Европа

"Умный баланс": Шольц похвалил себя за политику в отношении украинского конфликта

09:31 11.12.2024 (обновлено: 09:32 11.12.2024)
 
© commons.wikimedia.orgОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© commons.wikimedia.org
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что "очень гордится" выбранным курсом по украинскому конфликту
"Я очень горжусь тем, что нам удалось быть крупнейшим донором помощи Украине (в Европе - ред.) и при этом избежать ошибок принятия решений, которые привели бы к эскалации", - сказал Шольц.
Позицию Германии он описал как "умный баланс".
Кроме того, Шольц поприветствовал недавние визиты на Украину и в Польшу своего главного оппонента на предстоящих выборах, лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца.
"Совершенно нормально, что глава оппозиции говорит с другими о будущей политике", - сказал действующий канцлер.
После начала спецоперации Германия стала оказывать значительную поддержку Украине. В ноябре МИД ФРГ сообщил, что в общей сложности Германия потратила на поддержку Киева 37,32 миллиарда евро. По этому показателю страна уступает лишь США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта.
Подробнее о политике Шольца - в материале Шольц работает на "два фронта": Волков рассказал про политические игры внутри Германии на сайте Украина.ру.
 
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