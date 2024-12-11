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"Умный баланс": Шольц похвалил себя за политику в отношении украинского конфликта

"Умный баланс": Шольц похвалил себя за политику в отношении украинского конфликта - 11.12.2024 Украина.ру

"Умный баланс": Шольц похвалил себя за политику в отношении украинского конфликта

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что "очень гордится" выбранным курсом по украинскому конфликту

2024-12-11T09:31

2024-12-11T09:31

2024-12-11T09:32

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"Я очень горжусь тем, что нам удалось быть крупнейшим донором помощи Украине (в Европе - ред.) и при этом избежать ошибок принятия решений, которые привели бы к эскалации", - сказал Шольц.Позицию Германии он описал как "умный баланс". Кроме того, Шольц поприветствовал недавние визиты на Украину и в Польшу своего главного оппонента на предстоящих выборах, лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца.После начала спецоперации Германия стала оказывать значительную поддержку Украине. В ноябре МИД ФРГ сообщил, что в общей сложности Германия потратила на поддержку Киева 37,32 миллиарда евро. По этому показателю страна уступает лишь США.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта.Подробнее о политике Шольца - в материале Шольц работает на "два фронта": Волков рассказал про политические игры внутри Германии на сайте Украина.ру.

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новости, германия, украина, олаф шольц, европа