"Умный баланс": Шольц похвалил себя за политику в отношении украинского конфликта
09:31 11.12.2024 (обновлено: 09:32 11.12.2024)
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что "очень гордится" выбранным курсом по украинскому конфликту
"Я очень горжусь тем, что нам удалось быть крупнейшим донором помощи Украине (в Европе - ред.) и при этом избежать ошибок принятия решений, которые привели бы к эскалации", - сказал Шольц.
Позицию Германии он описал как "умный баланс".
Кроме того, Шольц поприветствовал недавние визиты на Украину и в Польшу своего главного оппонента на предстоящих выборах, лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца.
"Совершенно нормально, что глава оппозиции говорит с другими о будущей политике", - сказал действующий канцлер.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта.
Подробнее о политике Шольца - в материале Шольц работает на "два фронта": Волков рассказал про политические игры внутри Германии на сайте Украина.ру.