Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия" - 11.12.2024 Украина.ру
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Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия"
Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия" - 11.12.2024 Украина.ру
Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия"
Украина обладает достаточными резервами оружия и денег для того, чтобы как минимум в течение первой половины 2025 года противостоять России. Об этом в опубликованном 11 декабря интервью испанской газете El Pais заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
2024-12-11T09:54
2024-12-11T09:54
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сша
марченко
джо байден
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нато
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Отвечая на вопрос о последствиях прекращения помощи Вашингтона для Киева в связи с уходом администрации Байдена, Марченко сказал, что это вызов. При этом он выразил уверенность в способности нынешнего руководства Украины с ним справиться в противостоянии с Россией.Он отметил, что Киев читает своим приоритетом выстраивание отношений с новой администрацией Белого дома. Также украинский министр напомнил, что Киев не может обойтись без внешней поддержки.Он также отметил, что только НАТО может дать Киеву гарантии безопасности. Поставки оружия и другой помощи из-за рубежа, по мнению Марченко, должны продолжаться даже после окончания СВО.В ноябре советник офиса украинского президента Дмитрий Литвин заявил, что у США нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования. Такое же мнение выразили и члены Кабмина Украины. Подробности в публикации Киев выдвинул требование США в ответ на призыв снизить мобилизационный возраст - Financial Times Также на эту тему: Трамп заявил о вероятности сокращения военной помощи США для Киева В декабре избранный президент США Дональд Трамп высмеял финансирование Киева администрацией действующего президента Джозефа Байдена, обвинив политика в присвоении налогов американцев. Подробности в публикации Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря
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новости, украина, киев, сша, марченко, джо байден, дональд трамп, минфин, нато, кабмин, сво, военная помощь, украина-нато
Новости, Украина, Киев, США, Марченко, Джо Байден, Дональд Трамп, Минфин, НАТО, Кабмин, СВО, военная помощь, Украина-НАТО

Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия"

09:54 11.12.2024
 
© 28-я отдельная механизированная бригада 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ
28-я отдельная механизированная бригада ВСУ
© 28-я отдельная механизированная бригада
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Украина обладает достаточными резервами оружия и денег для того, чтобы как минимум в течение первой половины 2025 года противостоять России. Об этом в опубликованном 11 декабря интервью испанской газете El Pais заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Отвечая на вопрос о последствиях прекращения помощи Вашингтона для Киева в связи с уходом администрации Байдена, Марченко сказал, что это вызов. При этом он выразил уверенность в способности нынешнего руководства Украины с ним справиться в противостоянии с Россией.
"Я считаю, что у нас достаточно средств, вооружения, ракет и артиллерийских снарядов, чтобы противостоять как минимум в первом полугодии 2025 года. Мы обеспечим достаточные бюджетные ассигнования на закупку боеприпасов и необходимой военной техники в 2025 году. Сейчас мы получаем из США необходимое оружие", - заявил Марченко.
Он отметил, что Киев читает своим приоритетом выстраивание отношений с новой администрацией Белого дома. Также украинский министр напомнил, что Киев не может обойтись без внешней поддержки.
"И нам невозможно содержать такую ​​сильную армию только за счет собственных ресурсов. Сейчас мы тратим более 26% нашего ВВП на военную кампанию. Это, конечно, потому, что мы находимся в разгаре войны", - сказал глава Минфина Украины.
Он также отметил, что только НАТО может дать Киеву гарантии безопасности. Поставки оружия и другой помощи из-за рубежа, по мнению Марченко, должны продолжаться даже после окончания СВО.
В ноябре советник офиса украинского президента Дмитрий Литвин заявил, что у США нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования. Такое же мнение выразили и члены Кабмина Украины. Подробности в публикации Киев выдвинул требование США в ответ на призыв снизить мобилизационный возраст - Financial Times
Также на эту тему: Трамп заявил о вероятности сокращения военной помощи США для Киева
В декабре избранный президент США Дональд Трамп высмеял финансирование Киева администрацией действующего президента Джозефа Байдена, обвинив политика в присвоении налогов американцев. Подробности в публикации Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря
 
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