Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия"
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© 28-я отдельная механизированная бригада
Украина обладает достаточными резервами оружия и денег для того, чтобы как минимум в течение первой половины 2025 года противостоять России. Об этом в опубликованном 11 декабря интервью испанской газете El Pais заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Отвечая на вопрос о последствиях прекращения помощи Вашингтона для Киева в связи с уходом администрации Байдена, Марченко сказал, что это вызов. При этом он выразил уверенность в способности нынешнего руководства Украины с ним справиться в противостоянии с Россией.
"Я считаю, что у нас достаточно средств, вооружения, ракет и артиллерийских снарядов, чтобы противостоять как минимум в первом полугодии 2025 года. Мы обеспечим достаточные бюджетные ассигнования на закупку боеприпасов и необходимой военной техники в 2025 году. Сейчас мы получаем из США необходимое оружие", - заявил Марченко.
Он отметил, что Киев читает своим приоритетом выстраивание отношений с новой администрацией Белого дома. Также украинский министр напомнил, что Киев не может обойтись без внешней поддержки.
"И нам невозможно содержать такую сильную армию только за счет собственных ресурсов. Сейчас мы тратим более 26% нашего ВВП на военную кампанию. Это, конечно, потому, что мы находимся в разгаре войны", - сказал глава Минфина Украины.
Он также отметил, что только НАТО может дать Киеву гарантии безопасности. Поставки оружия и другой помощи из-за рубежа, по мнению Марченко, должны продолжаться даже после окончания СВО.
В ноябре советник офиса украинского президента Дмитрий Литвин заявил, что у США нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования. Такое же мнение выразили и члены Кабмина Украины. Подробности в публикации Киев выдвинул требование США в ответ на призыв снизить мобилизационный возраст - Financial Times
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