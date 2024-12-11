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Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия"

Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия" - 11.12.2024 Украина.ру

Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия"

Украина обладает достаточными резервами оружия и денег для того, чтобы как минимум в течение первой половины 2025 года противостоять России. Об этом в опубликованном 11 декабря интервью испанской газете El Pais заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

2024-12-11T09:54

2024-12-11T09:54

2024-12-11T09:54

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Отвечая на вопрос о последствиях прекращения помощи Вашингтона для Киева в связи с уходом администрации Байдена, Марченко сказал, что это вызов. При этом он выразил уверенность в способности нынешнего руководства Украины с ним справиться в противостоянии с Россией.Он отметил, что Киев читает своим приоритетом выстраивание отношений с новой администрацией Белого дома. Также украинский министр напомнил, что Киев не может обойтись без внешней поддержки.Он также отметил, что только НАТО может дать Киеву гарантии безопасности. Поставки оружия и другой помощи из-за рубежа, по мнению Марченко, должны продолжаться даже после окончания СВО.В ноябре советник офиса украинского президента Дмитрий Литвин заявил, что у США нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования. Такое же мнение выразили и члены Кабмина Украины. Подробности в публикации Киев выдвинул требование США в ответ на призыв снизить мобилизационный возраст - Financial Times Также на эту тему: Трамп заявил о вероятности сокращения военной помощи США для Киева В декабре избранный президент США Дональд Трамп высмеял финансирование Киева администрацией действующего президента Джозефа Байдена, обвинив политика в присвоении налогов американцев. Подробности в публикации Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря

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