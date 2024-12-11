В США раскрыли "безумный" план Вашингтона в ответ на удар "Орешника" - 11.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241211/1059566626.html
В США раскрыли "безумный" план Вашингтона в ответ на удар "Орешника"
В США раскрыли "безумный" план Вашингтона в ответ на удар "Орешника" - 11.12.2024 Украина.ру
В США раскрыли "безумный" план Вашингтона в ответ на удар "Орешника"
В ответ на российский удар баллистической ракетой "Орешник" по по Днепропетровскому "Южмашу" Вашингтон может разместить ядерные бомбы B-61 на Украине или в Польше. Такую информацию опубликовал американский журнал The National Interest
2024-12-11T10:24
2024-12-11T10:42
новости
россия
украина
польша
владимир путин
александр лукашенко
дмитрий песков
нато
вооруженные силы украины
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059473620_0:12:1104:634_1920x0_80_0_0_57c405458007a5368e057564ca7660cf.png
Также в материале уточняется, что альтернативой Украине может стать Польша как полноправный член альянса. Однако, оговорились журналисты The National Interest, такой шаг очевидно еще больше дестабилизирует ситуацию и сделает маловероятным любой шанс мирного урегулирования конфликта на Украине.В середине октября немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, написала, что в случае отказа Запада принять страну в НАТО, Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ.Позже появилась информация о том, что ядерное оружие Киеву могут передать его западные союзники. А в середине ноября глава военного комитета НАТО Роб Бауер и вовсе заявил, что войска альянса уже давно сражались против вооруженных сил РФ на территории Украины, если бы у Москвы не было ядерного оружия.Спустя пару дней президент Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что текст "Основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания" должен стать предметом глубокого анализа как в стране, так и за рубежом.Однако посыл российского лидера не был услышан и Киев продолжил удары по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. В ответ Россия 21 нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в республике есть ядерное оружие, в том числе новейший российский ракетный комплекс "Орешник" с пусковой установкой белорусского производства.Он отметил, что "Орешник" станет сдерживающим фактором для Польши, скупающей тяжелые вооружения в США и Южной Корее. Именно по этой причине Минск договорился с Москвой, что самостоятельно будет решать, куда наводить гиперзвуковую ракету."У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим. Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно: "Цели определять будем мы в Белоруссии, не россияне. Но эксплуатировать поможете". То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился", - рассказал Лукашенко.По оценкам военных экспертов, дальность полета "Орешника" - до пяти тысяч километров, подлетное время из России до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут.P.S. Интересно, что примерно в середине ноября на сайте Национальной лаборатории американского штата Айдахо появилась информация о том, что американские специалисты провели тренинг для "первой партии" криминалистов Украины "по сдерживанию ядерных угроз"."Хотя крайне маловероятно, что Россия применит ядерное оружие на Украине, “Украина очень серьезно относится к угрозе российской ядерной атаки”, - сказал Дэвид Чичестер из Национальной лаборатории Айдахо", - уточнялось в материале.Уже прошедшие обучение сотрудники СБУ и украинские военные поблагодарили американских союзников за знания и пообещали их "полностью реализовать, когда мы вернемся домой в Украину”.Еще по теме: Александр Тиханский: "Орешник" в Белоруссии оголил Европу на пять лет, а ВСУ затаились для узкого удара.
https://ukraina.ru/20241114/1058893876.html
https://ukraina.ru/20241119/1059026936.html
https://ukraina.ru/20241122/1059132269.html
https://ukraina.ru/20241210/1059542449.html
https://ukraina.ru/20241121/1059090524.html
россия
украина
польша
вашингтон
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059473620_187:0:1032:634_1920x0_80_0_0_4fdf5385d007bc7bec593a32426b3341.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, польша, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, ядерное оружие, "орешник", вашингтон, сша
Новости, Россия, Украина, Польша, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ядерное оружие, "Орешник", Вашингтон, США

В США раскрыли "безумный" план Вашингтона в ответ на удар "Орешника"

10:24 11.12.2024 (обновлено: 10:42 11.12.2024)
 
© Freepik.comОрешник
Орешник
© Freepik.com
Читать в
ДзенTelegram
В ответ на российский удар баллистической ракетой "Орешник" по по Днепропетровскому "Южмашу" Вашингтон может разместить ядерные бомбы B-61 на Украине или в Польше. Такую информацию опубликовал американский журнал The National Interest
"Идея о том, что Запад позволит разместить ядерное оружие на Украине, которая не состоит в НАТО, или, что еще страшнее, передать его ей, по сути, безумна. К сожалению, учитывая, как развивался конфликт, этот вариант нельзя отменять", - говорится в публикации издания.
Также в материале уточняется, что альтернативой Украине может стать Польша как полноправный член альянса. Однако, оговорились журналисты The National Interest, такой шаг очевидно еще больше дестабилизирует ситуацию и сделает маловероятным любой шанс мирного урегулирования конфликта на Украине.
В середине октября немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, написала, что в случае отказа Запада принять страну в НАТО, Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ.
Позже появилась информация о том, что ядерное оружие Киеву могут передать его западные союзники. А в середине ноября глава военного комитета НАТО Роб Бауер и вовсе заявил, что войска альянса уже давно сражались против вооруженных сил РФ на территории Украины, если бы у Москвы не было ядерного оружия.
14 ноября, 10:32
Бауер: если бы не ядерное оружие России, войска НАТО ввели бы на УкраинуГлава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил, что войска альянса уже давно сражались против вооруженных сил РФ на территории Украины, если бы у Москвы не было ядерного оружия. Его слова процитировал американский журнал Newsweek
Спустя пару дней президент Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что текст "Основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания" должен стать предметом глубокого анализа как в стране, так и за рубежом.
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
19 ноября, 11:52
На фоне "дальнобойных" угроз в адрес РФ: Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживанияПрезидент Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Соответствующий указ 19 ноября размещен на сайте официального опубликования правовых актов
Однако посыл российского лидера не был услышан и Киев продолжил удары по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. В ответ Россия 21 нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
22 ноября, 13:28
"Орешник" уничтожит Киев целиком": украинский блогер-химик предрек страшный исходРоссия нанесла удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении, но если эта баллистическая ракета в полном боевом оснащении прилетит на Киев, столицы у Украины уже не будет. Такое мнение высказал в эфире "Київ 24" украинский блогер, кандидат химических наук Глеб Репич
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в республике есть ядерное оружие, в том числе новейший российский ракетный комплекс "Орешник" с пусковой установкой белорусского производства.
Он отметил, что "Орешник" станет сдерживающим фактором для Польши, скупающей тяжелые вооружения в США и Южной Корее. Именно по этой причине Минск договорился с Москвой, что самостоятельно будет решать, куда наводить гиперзвуковую ракету.
"У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим. Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно: "Цели определять будем мы в Белоруссии, не россияне. Но эксплуатировать поможете". То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился", - рассказал Лукашенко.
- РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Вчера, 13:59
Лукашенко рассказал про "Орешник" и ядерное оружие в БелоруссииЯдерное оружие в Белоруссии есть и в новейшем российском ракетном комплексе "Орешник" вся пусковая установка белорусская. Об этом 10 декабря в Борисове (Минская область) заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
По оценкам военных экспертов, дальность полета "Орешника" - до пяти тысяч километров, подлетное время из России до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут.
P.S. Интересно, что примерно в середине ноября на сайте Национальной лаборатории американского штата Айдахо появилась информация о том, что американские специалисты провели тренинг для "первой партии" криминалистов Украины "по сдерживанию ядерных угроз".
"Хотя крайне маловероятно, что Россия применит ядерное оружие на Украине, “Украина очень серьезно относится к угрозе российской ядерной атаки”, - сказал Дэвид Чичестер из Национальной лаборатории Айдахо", - уточнялось в материале.
Уже прошедшие обучение сотрудники СБУ и украинские военные поблагодарили американских союзников за знания и пообещали их "полностью реализовать, когда мы вернемся домой в Украину”.
21 ноября, 10:42
В лаборатории Айдахо представителей СБУ и ВСУ обучили "сдерживанию ядерных угроз"В Национальной лаборатории американского штата Айдахо проходит тренинг для криминалистов Украины "по сдерживанию ядерных угроз". Первую партию таких специалистов уже обучили. Сообщение об этом появилось на сайте лаборатории
Еще по теме: Александр Тиханский: "Орешник" в Белоруссии оголил Европу на пять лет, а ВСУ затаились для узкого удара.
 
НовостиРоссияУкраинаПольшаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы УкраиныЯдерное оружие"Орешник"ВашингтонСША
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:46СК РФ назвал обвиняемого в расстреле пленных российских солдат в Курской области
11:41На самое высокое здание Курахово водружен флаг России — Рогов
11:29Канадский политолог назвал следующий шаг Украины к ядерной эскалации
11:22Украинский Воландеморт: киевский режим запретил СМИ упоминать города, которые ВСУ скоро потеряют
11:13Суджанский котел закрывается: обновлены данные о потерях ВСУ в Курской области
11:11МИД РФ: Украина напала на экспертов МАГАТЭ
10:55"Это уже за гранью безумия": Маск возмутился тратами США на Украину
10:38Поджигали и блокировали пожарных: вэсэушники объявили войну Курским лесам
10:26Минфин Украины рассказал испанцам о главном запросе Минобороны Украины
10:24В США раскрыли "безумный" план Вашингтона в ответ на удар "Орешника"
09:58Более 250: на подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
09:54Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия"
09:42Поддержка Асада была ошибкой? Что будет в Сирии и на кого России ставить теперь – Блохин
09:31"Умный баланс": Шольц похвалил себя за политику в отношении украинского конфликта
09:00Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря
08:39Себе – повышение зарплат, народу – тюрьмы, американцам - недра. Какую модель строит украинская элита
08:09Главное за ночь 11 декабря
08:00Чеченская война: взгляд назад 30 лет спустя
07:14Атакует Зеленского, Папу римского и поляков. Чем занимается неонацист Дмитрий Ярош
07:00Михаил Лучина: Если Россия быстро не разберется с Украиной, ей устроят проблемы в Африке и в Закавказье
Лента новостейМолния