В США раскрыли "безумный" план Вашингтона в ответ на удар "Орешника"
10:24 11.12.2024 (обновлено: 10:42 11.12.2024)
© Freepik.comОрешник
© Freepik.com
В ответ на российский удар баллистической ракетой "Орешник" по по Днепропетровскому "Южмашу" Вашингтон может разместить ядерные бомбы B-61 на Украине или в Польше. Такую информацию опубликовал американский журнал The National Interest
"Идея о том, что Запад позволит разместить ядерное оружие на Украине, которая не состоит в НАТО, или, что еще страшнее, передать его ей, по сути, безумна. К сожалению, учитывая, как развивался конфликт, этот вариант нельзя отменять", - говорится в публикации издания.
Также в материале уточняется, что альтернативой Украине может стать Польша как полноправный член альянса. Однако, оговорились журналисты The National Interest, такой шаг очевидно еще больше дестабилизирует ситуацию и сделает маловероятным любой шанс мирного урегулирования конфликта на Украине.
Позже появилась информация о том, что ядерное оружие Киеву могут передать его западные союзники. А в середине ноября глава военного комитета НАТО Роб Бауер и вовсе заявил, что войска альянса уже давно сражались против вооруженных сил РФ на территории Украины, если бы у Москвы не было ядерного оружия.
14 ноября, 10:32Бауер: если бы не ядерное оружие России, войска НАТО ввели бы на УкраинуГлава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил, что войска альянса уже давно сражались против вооруженных сил РФ на территории Украины, если бы у Москвы не было ядерного оружия. Его слова процитировал американский журнал Newsweek
Спустя пару дней президент Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что текст "Основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания" должен стать предметом глубокого анализа как в стране, так и за рубежом.
Однако посыл российского лидера не был услышан и Киев продолжил удары по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. В ответ Россия 21 нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
22 ноября, 13:28"Орешник" уничтожит Киев целиком": украинский блогер-химик предрек страшный исходРоссия нанесла удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении, но если эта баллистическая ракета в полном боевом оснащении прилетит на Киев, столицы у Украины уже не будет. Такое мнение высказал в эфире "Київ 24" украинский блогер, кандидат химических наук Глеб Репич
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в республике есть ядерное оружие, в том числе новейший российский ракетный комплекс "Орешник" с пусковой установкой белорусского производства.
Он отметил, что "Орешник" станет сдерживающим фактором для Польши, скупающей тяжелые вооружения в США и Южной Корее. Именно по этой причине Минск договорился с Москвой, что самостоятельно будет решать, куда наводить гиперзвуковую ракету.
"У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим. Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно: "Цели определять будем мы в Белоруссии, не россияне. Но эксплуатировать поможете". То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился", - рассказал Лукашенко.
Вчера, 13:59Лукашенко рассказал про "Орешник" и ядерное оружие в БелоруссииЯдерное оружие в Белоруссии есть и в новейшем российском ракетном комплексе "Орешник" вся пусковая установка белорусская. Об этом 10 декабря в Борисове (Минская область) заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
По оценкам военных экспертов, дальность полета "Орешника" - до пяти тысяч километров, подлетное время из России до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут.
P.S. Интересно, что примерно в середине ноября на сайте Национальной лаборатории американского штата Айдахо появилась информация о том, что американские специалисты провели тренинг для "первой партии" криминалистов Украины "по сдерживанию ядерных угроз".
"Хотя крайне маловероятно, что Россия применит ядерное оружие на Украине, “Украина очень серьезно относится к угрозе российской ядерной атаки”, - сказал Дэвид Чичестер из Национальной лаборатории Айдахо", - уточнялось в материале.
Уже прошедшие обучение сотрудники СБУ и украинские военные поблагодарили американских союзников за знания и пообещали их "полностью реализовать, когда мы вернемся домой в Украину”.
21 ноября, 10:42В лаборатории Айдахо представителей СБУ и ВСУ обучили "сдерживанию ядерных угроз"В Национальной лаборатории американского штата Айдахо проходит тренинг для криминалистов Украины "по сдерживанию ядерных угроз". Первую партию таких специалистов уже обучили. Сообщение об этом появилось на сайте лаборатории