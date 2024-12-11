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В США раскрыли "безумный" план Вашингтона в ответ на удар "Орешника"

В США раскрыли "безумный" план Вашингтона в ответ на удар "Орешника" - 11.12.2024 Украина.ру

В США раскрыли "безумный" план Вашингтона в ответ на удар "Орешника"

В ответ на российский удар баллистической ракетой "Орешник" по по Днепропетровскому "Южмашу" Вашингтон может разместить ядерные бомбы B-61 на Украине или в Польше. Такую информацию опубликовал американский журнал The National Interest

2024-12-11T10:24

2024-12-11T10:24

2024-12-11T10:42

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Также в материале уточняется, что альтернативой Украине может стать Польша как полноправный член альянса. Однако, оговорились журналисты The National Interest, такой шаг очевидно еще больше дестабилизирует ситуацию и сделает маловероятным любой шанс мирного урегулирования конфликта на Украине.В середине октября немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, написала, что в случае отказа Запада принять страну в НАТО, Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ.Позже появилась информация о том, что ядерное оружие Киеву могут передать его западные союзники. А в середине ноября глава военного комитета НАТО Роб Бауер и вовсе заявил, что войска альянса уже давно сражались против вооруженных сил РФ на территории Украины, если бы у Москвы не было ядерного оружия.Спустя пару дней президент Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что текст "Основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания" должен стать предметом глубокого анализа как в стране, так и за рубежом.Однако посыл российского лидера не был услышан и Киев продолжил удары по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. В ответ Россия 21 нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в республике есть ядерное оружие, в том числе новейший российский ракетный комплекс "Орешник" с пусковой установкой белорусского производства.Он отметил, что "Орешник" станет сдерживающим фактором для Польши, скупающей тяжелые вооружения в США и Южной Корее. Именно по этой причине Минск договорился с Москвой, что самостоятельно будет решать, куда наводить гиперзвуковую ракету."У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим. Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно: "Цели определять будем мы в Белоруссии, не россияне. Но эксплуатировать поможете". То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился", - рассказал Лукашенко.По оценкам военных экспертов, дальность полета "Орешника" - до пяти тысяч километров, подлетное время из России до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут.P.S. Интересно, что примерно в середине ноября на сайте Национальной лаборатории американского штата Айдахо появилась информация о том, что американские специалисты провели тренинг для "первой партии" криминалистов Украины "по сдерживанию ядерных угроз"."Хотя крайне маловероятно, что Россия применит ядерное оружие на Украине, “Украина очень серьезно относится к угрозе российской ядерной атаки”, - сказал Дэвид Чичестер из Национальной лаборатории Айдахо", - уточнялось в материале.Уже прошедшие обучение сотрудники СБУ и украинские военные поблагодарили американских союзников за знания и пообещали их "полностью реализовать, когда мы вернемся домой в Украину”.Еще по теме: Александр Тиханский: "Орешник" в Белоруссии оголил Европу на пять лет, а ВСУ затаились для узкого удара.

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новости, россия, украина, польша, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, ядерное оружие, "орешник", вашингтон, сша