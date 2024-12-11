https://ukraina.ru/20241211/1059563078.html

Себе – повышение зарплат, народу – тюрьмы, американцам - недра. Какую модель строит украинская элита

Себе – повышение зарплат, народу – тюрьмы, американцам - недра. Какую модель строит украинская элита - 11.12.2024 Украина.ру

Себе – повышение зарплат, народу – тюрьмы, американцам - недра. Какую модель строит украинская элита

На днях украинские СМИ сообщили, что в 2024 году средняя зарплата украинского чиновника возросла на 20 000 гр ($500). Для всех остальных категорий населения зарплаты и пенсии не только были заморожены, но и фактически уменьшились за счет повышения налогов и военного сбора.

2024-12-11T08:39

2024-12-11T08:39

2024-12-11T08:39

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В итоге сейчас средняя зарплата чиновника в три раза превышает средний уровень зарплат по стране. Рост зарплат чиновников происходит преимущественно за счет внешних дотаций и кредитов, а они обусловлены войной с россиянами и русофобской политикой тех же чиновников.Украинский политолог Андрей Золотарев на днях отмечал в интервью, что такого уровня воровства, как сейчас на Украине никогда раньше не было. По его словам, при Януковиче большим перебором был 25-30% откат, а сегодня размер отката доходит до 40 и до 50%. В целом же чиновники воруют такой объем средств, что из него можно было бы сверстать еще один годовой бюджет.Коррупционные схемы внедряются на Украине, в том числе, под видом декоммунизации, которая не сводится к борьбе с советскими символами и регулярной сменой табличек, изготовленных по втрое завышенным ценам. На текущей неделе, например, министр юстиции Ольга Стефанишина решила построить для населения много новых тюрем, поскольку старые остались еще от советского периода. По ее словам, вопрос строительства новых тюрем будет в приоритете, поэтому власти ищут финансирование под этот проект. Однако для строительства разрушенного жилья для внутренних переселенцев украинские власти денег найти не могут, ссылаясь на войну и иные приоритеты."Нам не нужны садики, школы, университеты или больницы. Нам не нужны заводы, производства и сельские хозяйства. Нам нужны тюрьмы! Чтобы демократично посадить всех несогласных!", - комментирует заявление Стефанишиной беглый депутат Рады Артем Дмитрук.Примечательно, что в целях борьбы с советским наследием на Украине одни чиновники требуют строить новые тюрьмы, а другие – закрывать медицинские институты, хотя в больницах не хватает медперсонала, а количество раненых и инвалидов растет с каждым днем. Тем не менее, в Минобразования Украины призвали расформировать медицинские вузы как "советский рудимент". Об этом на днях заявил замминистра образования и науки страны Михаил Винницкий. По его словам, на Украине функционируют 15 медицинских вузов, тогда как в большинстве государств Европы их не более четырёх на всю страну. Винницкий, очевидно, не в курсе, что в Польше работают девять государственных медицинских вузов, не считая частных.Однако в целом можно представить себе модель, которую украинская элита продвигает в рамках декоммунизации – больше тюрем, меньше врачей и больниц. Примечательно, что выстраивают они такую модель не столько для себя, сколько для западных корпораций и институтов, за счет которых и существует украинское чиновничество.Украинское издание "Страна" 9 декабря сообщило, что в стране действует несколько моделей подготовки украинских активов к передаче западным покупателям. В одних случаях активы продают подставным лицам для последующей перепродажи. В других случаях используется такой инструмент, как санкции СНБО Украины для ареста активов или отзыва лицензий на добычу полезных ископаемых."Что касается частных объектов, то там идет большое давление на собственников со стороны властей. За которыми, скорее всего, стоят потенциальные претенденты на эти активы. В качестве примера аналитики приводят "Киевстар" и ДТЭК Рината Ахметова", - рассказывают изданию украинские эксперты.Как отмечает украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук, у западных инвесторов сохраняется интерес к украинской энергетике, но покупать ее задорого никто не собирается – речь идет разве что о "передаче под восстановление за деньги спонсоров и украинского бюджета". Интересуют их также украинские недра, утверждает Корольчук. По его словам, еще до войны компания Shell составила подробную карту перспективных газовых месторождений Украины, которой очень заинтересовались в западных бизнес-кругах.Конфискация активов и последующая передача западным компаниям происходит, по словам эксперта, под крышей Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который он называет "решалой в европейском костюме".Раньше украинские чиновники и государственный аппарат в целом были подчинены украинским олигархам. Теперь же они переходят под крыло западных государств и корпораций, пребывая фактически у них на зарплате. В этой модели "обновленного" украинского государства элиты могут предложить населению либо быструю гибель на фронте, либо медленную гибель без медицинского обслуживания. О тех, кому эта модель не нравится, тоже подумали заранее – для них за кредиты ЕБРР могут построить новые тюрьмы, которые тогда вместят намного больше заключенных.О том, что в это время происходит с украинской экономикой - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: косметические реформы, некосметические ужесточения и запоздалые инициативы"

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украина, европа, польша, ольга стефанишина, юрий корольчук, андрей золотарев, рада, минобразования, снбо, эксклюзив