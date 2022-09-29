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Британия связала инциденты на "Северных потоках" с подрывами - Sky News

Британия связала инциденты на "Северных потоках" с подрывами - Sky News - 29.09.2022 Украина.ру

Британия связала инциденты на "Северных потоках" с подрывами - Sky News

Власти Великобритании полагают, что инциденты на "Северных потоках" могли произойти из-за нападения с использованием подводных взрывных устройств, которые были дистанционно приведены в действие, сообщил 28 сентября телеканал Sky News со ссылкой на источник в британском министерстве обороны

2022-09-29T09:15

2022-09-29T09:15

2022-09-29T09:15

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Согласно источнику, мины могли быть спущены на морское дно на длинной цепи, сброшены с лодки за борт или размещены рядом с газопроводами с помощью подводного беспилотника. Источник заявил, что это могло произойти несколько месяцев или несколько лет назад.Он также отмел предположения, что "российская подводная лодка" якобы могла заложить взрывные устройства, поскольку Балтийское море является не очень глубоким, что затрудняет возможность проведения "такой подводной миссии" без обнаружения.На днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о своих подозрениях в адрес России в намеренном повреждении газопровода "Северный поток".В ответ первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что только люди с нарушенной психикой, либо с зашкаливающим цинизмом могли обвинить Россию в диверсии на собственном газопроводе.В минувший понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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