В Германии не стали отказываться от "нацистского" девиза военной полиции - 28.09.2022 Украина.ру
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В Германии не стали отказываться от "нацистского" девиза военной полиции
В Германии не стали отказываться от "нацистского" девиза военной полиции - 28.09.2022 Украина.ру
В Германии не стали отказываться от "нацистского" девиза военной полиции
Девиз военной полиции немецкой армии suum cuique, в переводе означающий "каждому — своё", будет сохранён, несмотря на противоположные требования уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна, пишет Der Spiegel
2022-09-28T08:34
2022-09-28T08:34
новости
германия
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Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт "не видит причин для устранения этого связанного с ценностями идентификационного символа с эмблемы военной полиции как рода войск", заявил представитель ведомства.В ведомстве пояснили, что этот девиз представляет собой дошедший из античности правовой принцип, означающий предоставление каждому того, что ему полагается, и указывает на личные заслуги тех, кто носит этот знак отличия.Латинская фраза suum cuique, в переводе означающая "каждому свое", восходит к римской философии и описывает принцип справедливости. Однако ею злоупотребляли нацисты — она, в частности, была написана над главными воротами Бухенвальда.
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новости, германия
Новости, Германия

В Германии не стали отказываться от "нацистского" девиза военной полиции

08:34 28.09.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии у здания Рейхстага в Берлине
Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Девиз военной полиции немецкой армии suum cuique, в переводе означающий "каждому — своё", будет сохранён, несмотря на противоположные требования уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна, пишет Der Spiegel
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт "не видит причин для устранения этого связанного с ценностями идентификационного символа с эмблемы военной полиции как рода войск", заявил представитель ведомства.
"Выбор звезды с надписью suum cuique для военной полиции бундесвера означает сознательный разрыв с военной полицией Третьего рейха и, следовательно, с национал-социализмом", — пояснили в Минобороны страны.
В ведомстве пояснили, что этот девиз представляет собой дошедший из античности правовой принцип, означающий предоставление каждому того, что ему полагается, и указывает на личные заслуги тех, кто носит этот знак отличия.
Латинская фраза suum cuique, в переводе означающая "каждому свое", восходит к римской философии и описывает принцип справедливости. Однако ею злоупотребляли нацисты — она, в частности, была написана над главными воротами Бухенвальда.
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