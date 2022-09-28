https://ukraina.ru/20220928/1039151210.html

В Германии не стали отказываться от "нацистского" девиза военной полиции

В Германии не стали отказываться от "нацистского" девиза военной полиции - 28.09.2022 Украина.ру

В Германии не стали отказываться от "нацистского" девиза военной полиции

Девиз военной полиции немецкой армии suum cuique, в переводе означающий "каждому — своё", будет сохранён, несмотря на противоположные требования уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна, пишет Der Spiegel

2022-09-28T08:34

2022-09-28T08:34

2022-09-28T08:34

новости

германия

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Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт "не видит причин для устранения этого связанного с ценностями идентификационного символа с эмблемы военной полиции как рода войск", заявил представитель ведомства.В ведомстве пояснили, что этот девиз представляет собой дошедший из античности правовой принцип, означающий предоставление каждому того, что ему полагается, и указывает на личные заслуги тех, кто носит этот знак отличия.Латинская фраза suum cuique, в переводе означающая "каждому свое", восходит к римской философии и описывает принцип справедливости. Однако ею злоупотребляли нацисты — она, в частности, была написана над главными воротами Бухенвальда.

https://ukraina.ru/20220926/1039093216.html

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новости, германия