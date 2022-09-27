https://ukraina.ru/20220927/1039117339.html
Итоги референдума в ЛНР могут быть подведены сегодня – ЦИК
Итоги референдума в ЛНР могут быть подведены сегодня – ЦИК - 27.09.2022 Украина.ру
Итоги референдума в ЛНР могут быть подведены сегодня – ЦИК
Глава центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко заявила, что подвести итоги референдума удастся до конца дня, передает РИА Новости 27 сентября
2022-09-27T10:33
2022-09-27T10:33
2022-09-27T10:33
новости
референдум
лнр
леонид пасечник
итоги
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Голосование о вхождении республики в состав России начался 23 сентября и проходил одновременно с аналогичными референдумами в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.Ранее во вторник глава республики Леонид Пасечник объявил референдум состоявшимся.Также ранее у "Ведомостей" появилась информация о том, что после референдумов освобожденные территории могут войти в Крымский федеральный округ наряду с самим полуостровом.Кроме того, глава ЛНР Пасечник допустил, что после вхождения ЛНР и ДНР в состав РФ, руководство республик вместе с российскими властями будет принимать решение о введении там военного положения.
https://ukraina.ru/20220927/1039109921.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, референдум, лнр, леонид пасечник, итоги
Новости, референдум, ЛНР, Леонид Пасечник, итоги
Итоги референдума в ЛНР могут быть подведены сегодня – ЦИК
Глава центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко заявила, что подвести итоги референдума удастся до конца дня, передает РИА Новости 27 сентября
Голосование о вхождении республики в состав России начался 23 сентября и проходил одновременно с аналогичными референдумами в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
Ранее во вторник глава республики Леонид Пасечник объявил референдум состоявшимся.
Также ранее у "Ведомостей" появилась информация о том, что после референдумов освобожденные территории могут войти в Крымский федеральный округ наряду с самим полуостровом.
Кроме того, глава ЛНР Пасечник допустил, что после вхождения ЛНР и ДНР в состав РФ, руководство республик вместе с российскими властями будет принимать решение о введении там военного положения.