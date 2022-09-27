https://ukraina.ru/20220927/1039117339.html

Итоги референдума в ЛНР могут быть подведены сегодня – ЦИК

Итоги референдума в ЛНР могут быть подведены сегодня – ЦИК - 27.09.2022 Украина.ру

Итоги референдума в ЛНР могут быть подведены сегодня – ЦИК

Глава центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко заявила, что подвести итоги референдума удастся до конца дня, передает РИА Новости 27 сентября

2022-09-27T10:33

2022-09-27T10:33

2022-09-27T10:33

новости

референдум

лнр

леонид пасечник

итоги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1a/1039076363_0:0:3286:1849_1920x0_80_0_0_a078f7e5decdde511d562dbf8e7e49fa.jpg.webp

Голосование о вхождении республики в состав России начался 23 сентября и проходил одновременно с аналогичными референдумами в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.Ранее во вторник глава республики Леонид Пасечник объявил референдум состоявшимся.Также ранее у "Ведомостей" появилась информация о том, что после референдумов освобожденные территории могут войти в Крымский федеральный округ наряду с самим полуостровом.Кроме того, глава ЛНР Пасечник допустил, что после вхождения ЛНР и ДНР в состав РФ, руководство республик вместе с российскими властями будет принимать решение о введении там военного положения.

https://ukraina.ru/20220927/1039109921.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, референдум, лнр, леонид пасечник, итоги