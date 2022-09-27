Итоги референдума в ЛНР могут быть подведены сегодня – ЦИК - 27.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220927/1039117339.html
Итоги референдума в ЛНР могут быть подведены сегодня – ЦИК
Итоги референдума в ЛНР могут быть подведены сегодня – ЦИК - 27.09.2022 Украина.ру
Итоги референдума в ЛНР могут быть подведены сегодня – ЦИК
Глава центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко заявила, что подвести итоги референдума удастся до конца дня, передает РИА Новости 27 сентября
2022-09-27T10:33
2022-09-27T10:33
новости
референдум
лнр
леонид пасечник
итоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1a/1039076363_0:0:3286:1849_1920x0_80_0_0_a078f7e5decdde511d562dbf8e7e49fa.jpg.webp
Голосование о вхождении республики в состав России начался 23 сентября и проходил одновременно с аналогичными референдумами в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.Ранее во вторник глава республики Леонид Пасечник объявил референдум состоявшимся.Также ранее у "Ведомостей" появилась информация о том, что после референдумов освобожденные территории могут войти в Крымский федеральный округ наряду с самим полуостровом.Кроме того, глава ЛНР Пасечник допустил, что после вхождения ЛНР и ДНР в состав РФ, руководство республик вместе с российскими властями будет принимать решение о введении там военного положения.
https://ukraina.ru/20220927/1039109921.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1a/1039076363_555:0:3286:2048_1920x0_80_0_0_8d903f9f6c211751d72055c9d827e0e5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, референдум, лнр, леонид пасечник, итоги
Новости, референдум, ЛНР, Леонид Пасечник, итоги

Итоги референдума в ЛНР могут быть подведены сегодня – ЦИК

10:33 27.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРеферендумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР
Референдумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко заявила, что подвести итоги референдума удастся до конца дня, передает РИА Новости 27 сентября
Голосование о вхождении республики в состав России начался 23 сентября и проходил одновременно с аналогичными референдумами в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
Ранее во вторник глава республики Леонид Пасечник объявил референдум состоявшимся.
Также ранее у "Ведомостей" появилась информация о том, что после референдумов освобожденные территории могут войти в Крымский федеральный округ наряду с самим полуостровом.
Кроме того, глава ЛНР Пасечник допустил, что после вхождения ЛНР и ДНР в состав РФ, руководство республик вместе с российскими властями будет принимать решение о введении там военного положения.
Референдумы о присоединении к РФ в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
08:24
Военнослужащие из ЛНР голосуют на референдуме прямо на линии боевого соприкосновенияГолосование на референдуме о вхождении в состав Российской Федерации проходит даже на передовой, передает корреспондент РИА Новости с линии боевого соприкосновения
 
НовостиреферендумЛНРЛеонид Пасечникитоги
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00Право на применение ядерного оружия, обстрелы членов избиркома. Главное на Украине на 12:00 27 сентября
11:40Американский писатель рассказал о сфабрикованных "перемогах" киевского режима
11:32Результаты референдума в Херсонской области будут уже сегодня – Стремоусов
11:29Референдум в освобождённом Мариуполе: "здесь все за Россию!" Спецрепортаж
11:24В киевском метро "патриоты" в очередной раз атаковали Пушкина
11:02Киевский режим пытается помешать жителям Запорожской области проголосовать на референдуме – Рогов
10:33Итоги референдума в ЛНР могут быть подведены сегодня – ЦИК
10:05Медведев рассказал, что будет в случае ядерного удара по Украине
09:56Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо
09:44В США рассказали об "оруэлловских" нелепостях СМИ при освещении конфликта на Украине
09:17Путь комика-президента: от слуги народа через узурпацию власти до изгоя нации
09:16В Николаеве местные активисты анонсировали "концерт Вагнера"
09:00Военное положение в ЛДНР, ракетные удары, бесполезность HIMARS. Главное на Украине на утро 27 сентября
08:51Украинское командование признало бесполезность HIMARS
08:33Задержанного во Владивостоке консула Японии отпустили
08:24Военнослужащие из ЛНР голосуют на референдуме прямо на линии боевого соприкосновения
08:14Бойцы подразделения разведки ВС РФ рассказали, как ВСУ обстреливают гражданское население
08:09Секреты восточной дипломатии. Китай не признает итоги референдума, но останется другом России
08:05Мы знаем о планах противника и готовы защитить свою землю – член ГСА Запорожской области Рогов
08:00Военный эксперт Алехин о том, как Индия и Китай отнесутся к ядерной угрозе со стороны Киева
Лента новостейМолния