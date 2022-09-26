США готовят госпереворот в России: Килинкаров о деталях и как этому противостоять. Видео - 26.09.2022 Украина.ру
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США готовят госпереворот в России: Килинкаров о деталях и как этому противостоять. Видео
США готовят госпереворот в России: Килинкаров о деталях и как этому противостоять. Видео - 26.09.2022 Украина.ру
США готовят госпереворот в России: Килинкаров о деталях и как этому противостоять. Видео
Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал обстрелы и провокации со стороны Украины во время проведения... Украина.ру, 26.09.2022
2022-09-26T13:49
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Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал обстрелы и провокации со стороны Украины во время проведения референдумов, трагическую гибель экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко, а также частичную мобилизацию в России: 01:00 - Как Украина пытается помешать проведению референдумов на освобождённых территориях;05:28 – Итоги референдумов: на что рассчитывает Украина?12:40 – Частичная мобилизация и попытки США дестабилизировать обстановку внутри России. Напомним, 25 сентября 2022 года в результате ракетного обстрела Херсона погиб экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко.
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США готовят госпереворот в России: Килинкаров о деталях и как этому противостоять. Видео

13:49 26.09.2022
 
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Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал обстрелы и провокации со стороны Украины во время проведения референдумов, трагическую гибель экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко, а также частичную мобилизацию в России:
01:00 - Как Украина пытается помешать проведению референдумов на освобождённых территориях;
05:28 – Итоги референдумов: на что рассчитывает Украина?
12:40 – Частичная мобилизация и попытки США дестабилизировать обстановку внутри России.
Напомним, 25 сентября 2022 года в результате ракетного обстрела Херсона погиб экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко.
 
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