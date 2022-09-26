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Премьер РФ рассказал об информировании россиян в период мобилизации

Премьер РФ рассказал об информировании россиян в период мобилизации - 26.09.2022 Украина.ру

Премьер РФ рассказал об информировании россиян в период мобилизации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о важности информирования россиян в период частичной мобилизации по всем волнующим их темам

2022-09-26T11:43

2022-09-26T11:43

2022-09-26T11:43

мобилизация

новости

михаил мишустин

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"Важно отвечать на вопросы людей, которые связаны с частичной мобилизацией. В этот период необходимо максимально информировать наших граждан по всем волнующим их темам", - сказал Мишустин.В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мобилизация, новости, михаил мишустин