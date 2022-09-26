https://ukraina.ru/20220926/1039080708.html
Премьер РФ рассказал об информировании россиян в период мобилизации
Премьер РФ рассказал об информировании россиян в период мобилизации - 26.09.2022 Украина.ру
Премьер РФ рассказал об информировании россиян в период мобилизации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о важности информирования россиян в период частичной мобилизации по всем волнующим их темам
2022-09-26T11:43
2022-09-26T11:43
2022-09-26T11:43
мобилизация
новости
михаил мишустин
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"Важно отвечать на вопросы людей, которые связаны с частичной мобилизацией. В этот период необходимо максимально информировать наших граждан по всем волнующим их темам", - сказал Мишустин.В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102641/10/1026411085_126:0:2566:1830_1920x0_80_0_0_db45d6475506fd75d46d54996a28d4a8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мобилизация, новости, михаил мишустин
мобилизация, Новости, Михаил Мишустин
Премьер РФ рассказал об информировании россиян в период мобилизации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о важности информирования россиян в период частичной мобилизации по всем волнующим их темам
"Важно отвечать на вопросы людей, которые связаны с частичной мобилизацией. В этот период необходимо максимально информировать наших граждан по всем волнующим их темам", - сказал Мишустин.
В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса.