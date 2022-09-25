США не должны помогать Зеленскому атаковать Крым — бывший помощник Рейгана - 25.09.2022 Украина.ру
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США не должны помогать Зеленскому атаковать Крым — бывший помощник Рейгана
США не должны помогать Зеленскому атаковать Крым — бывший помощник Рейгана - 25.09.2022 Украина.ру
США не должны помогать Зеленскому атаковать Крым — бывший помощник Рейгана
Штаты не должны соглашаться и как-либо способствовать реализации идей президента Украины Владимира Зеленского, желающего отобрать у России Крым, так как этого не хотят жители полуострова. Об этом на днях заявил бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в колонке для American Conservative
2022-09-25T09:39
2022-09-25T09:39
сша
крым
владимир зеленский
новости
россия
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"С жителями Крыма не следует обращаться как с переходящим военным трофеем. Западные страны критикуют правительства, которые яростно сопротивляются отделению — вспомните агрессивную войну НАТО с Сербией из-за Косово, — и не могут одобрить украинскую военную кампанию по возвращению Крыма. &lt;…&gt; При отсутствии народной поддержки Киев не может оправдать уничтожение Крыма", — подчеркнул Бэндоу.Он напомнил, что абсолютное большинство жителей полуострова действительно поддержали выход региона из состава Украины и вхождение его в состав России. И у Запада нет никаких доказательств, что население Крыма хотело бы изменения своего нынешнего положения.Кроме того, намерения Зеленского чреваты серьезной эскалацией ситуации. Так, попытки вторжения на полуостров приведут регион к тотальному конфликту и рискуют втянуть в военные действия страны Запада.США и их союзники множество раз указывали, что желаемые итоги конфликта на Украине должны определяться Киевом, напомнил эксперт. Но при этом Запад не обязан неукоснительно поддерживать любые высказанные Зеленским идеи.Он отметил, что Запад должен стремиться к урегулированию ситуации на Украине, но в эти действия не входит кампания по возвращению Крыма.
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сша, крым, владимир зеленский, новости, россия
США, Крым, Владимир Зеленский, Новости, Россия

США не должны помогать Зеленскому атаковать Крым — бывший помощник Рейгана

09:39 25.09.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела "Крым - край Партизанской славы" возле города Джанкой в Крыму
Стела Крым - край Партизанской славы возле города Джанкой в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Штаты не должны соглашаться и как-либо способствовать реализации идей президента Украины Владимира Зеленского, желающего отобрать у России Крым, так как этого не хотят жители полуострова. Об этом на днях заявил бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в колонке для American Conservative
"С жителями Крыма не следует обращаться как с переходящим военным трофеем. Западные страны критикуют правительства, которые яростно сопротивляются отделению — вспомните агрессивную войну НАТО с Сербией из-за Косово, — и не могут одобрить украинскую военную кампанию по возвращению Крыма. <…> При отсутствии народной поддержки Киев не может оправдать уничтожение Крыма", — подчеркнул Бэндоу.
Он напомнил, что абсолютное большинство жителей полуострова действительно поддержали выход региона из состава Украины и вхождение его в состав России. И у Запада нет никаких доказательств, что население Крыма хотело бы изменения своего нынешнего положения.
Кроме того, намерения Зеленского чреваты серьезной эскалацией ситуации. Так, попытки вторжения на полуостров приведут регион к тотальному конфликту и рискуют втянуть в военные действия страны Запада.
США и их союзники множество раз указывали, что желаемые итоги конфликта на Украине должны определяться Киевом, напомнил эксперт. Но при этом Запад не обязан неукоснительно поддерживать любые высказанные Зеленским идеи.

"Вашингтон хочет независимости Украины, а не потакать желаниям правительства Зеленского. Сам он волен требовать чего угодно. Кто знает, может, в следующий раз он запросит материально-технические ресурсы, необходимые для захвата Москвы и распада Российской Федерации. Но и США не обязаны поддерживать этот план", — объяснил Бэндоу.

Он отметил, что Запад должен стремиться к урегулированию ситуации на Украине, но в эти действия не входит кампания по возвращению Крыма.
 
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