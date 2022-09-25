https://ukraina.ru/20220925/1039062556.html

США не должны помогать Зеленскому атаковать Крым — бывший помощник Рейгана

США не должны помогать Зеленскому атаковать Крым — бывший помощник Рейгана - 25.09.2022 Украина.ру

США не должны помогать Зеленскому атаковать Крым — бывший помощник Рейгана

Штаты не должны соглашаться и как-либо способствовать реализации идей президента Украины Владимира Зеленского, желающего отобрать у России Крым, так как этого не хотят жители полуострова. Об этом на днях заявил бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в колонке для American Conservative

2022-09-25T09:39

2022-09-25T09:39

2022-09-25T09:39

сша

крым

владимир зеленский

новости

россия

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"С жителями Крыма не следует обращаться как с переходящим военным трофеем. Западные страны критикуют правительства, которые яростно сопротивляются отделению — вспомните агрессивную войну НАТО с Сербией из-за Косово, — и не могут одобрить украинскую военную кампанию по возвращению Крыма. <…> При отсутствии народной поддержки Киев не может оправдать уничтожение Крыма", — подчеркнул Бэндоу.Он напомнил, что абсолютное большинство жителей полуострова действительно поддержали выход региона из состава Украины и вхождение его в состав России. И у Запада нет никаких доказательств, что население Крыма хотело бы изменения своего нынешнего положения.Кроме того, намерения Зеленского чреваты серьезной эскалацией ситуации. Так, попытки вторжения на полуостров приведут регион к тотальному конфликту и рискуют втянуть в военные действия страны Запада.США и их союзники множество раз указывали, что желаемые итоги конфликта на Украине должны определяться Киевом, напомнил эксперт. Но при этом Запад не обязан неукоснительно поддерживать любые высказанные Зеленским идеи.Он отметил, что Запад должен стремиться к урегулированию ситуации на Украине, но в эти действия не входит кампания по возвращению Крыма.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, крым, владимир зеленский, новости, россия