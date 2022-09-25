https://ukraina.ru/20220925/1039045946.html

Много людей востребовано, которые не будут принимать участие в боевых действиях – Асафов о мобилизации

Много людей востребовано, которые не будут принимать участие в боевых действиях – Асафов о мобилизации - 25.09.2022 Украина.ру

Много людей востребовано, которые не будут принимать участие в боевых действиях – Асафов о мобилизации

Водители, медики, персонал, обеспечивающий логистику, снабжение - это все специалисты, которые не будут принимать участие непосредственно в боевых действиях, сказал политолог Александр Асафов в интервью Украина.ру

2022-09-25T07:00

2022-09-25T07:00

2022-09-25T07:00

мобилизация

новости

александр асафов

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Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.По его словам, люди, которые будут привлечены в рамках мобилизации и процессов, связанных с набором добровольцев, они займутся защитой границ.Те, кто сейчас удерживает фронт, смогут заняться более конкретными боевыми задачами, получив дополнительное снабжение и вооружение, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220921/1038940287.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мобилизация, новости, александр асафов