Много людей востребовано, которые не будут принимать участие в боевых действиях – Асафов о мобилизации - 25.09.2022 Украина.ру
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Много людей востребовано, которые не будут принимать участие в боевых действиях – Асафов о мобилизации
Много людей востребовано, которые не будут принимать участие в боевых действиях – Асафов о мобилизации - 25.09.2022 Украина.ру
Много людей востребовано, которые не будут принимать участие в боевых действиях – Асафов о мобилизации
Водители, медики, персонал, обеспечивающий логистику, снабжение - это все специалисты, которые не будут принимать участие непосредственно в боевых действиях, сказал политолог Александр Асафов в интервью Украина.ру
2022-09-25T07:00
2022-09-25T07:00
мобилизация
новости
александр асафов
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Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.По его словам, люди, которые будут привлечены в рамках мобилизации и процессов, связанных с набором добровольцев, они займутся защитой границ.Те, кто сейчас удерживает фронт, смогут заняться более конкретными боевыми задачами, получив дополнительное снабжение и вооружение, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220921/1038940287.html
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мобилизация, новости, александр асафов
мобилизация, Новости, Александр Асафов

Много людей востребовано, которые не будут принимать участие в боевых действиях – Асафов о мобилизации

07:00 25.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Водители, медики, персонал, обеспечивающий логистику, снабжение - это все специалисты, которые не будут принимать участие непосредственно в боевых действиях, сказал политолог Александр Асафов в интервью Украина.ру
Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.
Конечно, я думаю, будут разные уровни обучения, будет какое-то базовое и будет специальное, потому что различные военные специальности востребованы. Более того, стоит отдавать себе отчет, что очень много людей востребовано, которые не будут принимать участие в боевых действиях – это водители, медики, персонал, обеспечивающий логистику, снабжение. Это все специалисты, которые не будут принимать участие непосредственно в боевых действиях. У них другой будет уровень обучения.
Александр Асафов интервью
Александр Асафов
политолог
По его словам, люди, которые будут привлечены в рамках мобилизации и процессов, связанных с набором добровольцев, они займутся защитой границ.
Те, кто сейчас удерживает фронт, смогут заняться более конкретными боевыми задачами, получив дополнительное снабжение и вооружение, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Отправка призывников на службу в Президентский полк - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 14:22
Частичная мобилизация. Кого призовут, почему проводится и что будет
 
мобилизацияНовостиАлександр Асафов
 
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