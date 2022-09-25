https://ukraina.ru/20220925/1039045946.html
Много людей востребовано, которые не будут принимать участие в боевых действиях – Асафов о мобилизации
Много людей востребовано, которые не будут принимать участие в боевых действиях – Асафов о мобилизации - 25.09.2022 Украина.ру
Много людей востребовано, которые не будут принимать участие в боевых действиях – Асафов о мобилизации
Водители, медики, персонал, обеспечивающий логистику, снабжение - это все специалисты, которые не будут принимать участие непосредственно в боевых действиях, сказал политолог Александр Асафов в интервью Украина.ру
2022-09-25T07:00
2022-09-25T07:00
2022-09-25T07:00
мобилизация
новости
александр асафов
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Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.По его словам, люди, которые будут привлечены в рамках мобилизации и процессов, связанных с набором добровольцев, они займутся защитой границ.Те, кто сейчас удерживает фронт, смогут заняться более конкретными боевыми задачами, получив дополнительное снабжение и вооружение, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220921/1038940287.html
Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мобилизация, новости, александр асафов
Много людей востребовано, которые не будут принимать участие в боевых действиях – Асафов о мобилизации
Водители, медики, персонал, обеспечивающий логистику, снабжение - это все специалисты, которые не будут принимать участие непосредственно в боевых действиях, сказал политолог Александр Асафов в интервью Украина.ру
Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.
Конечно, я думаю, будут разные уровни обучения, будет какое-то базовое и будет специальное, потому что различные военные специальности востребованы. Более того, стоит отдавать себе отчет, что очень много людей востребовано, которые не будут принимать участие в боевых действиях – это водители, медики, персонал, обеспечивающий логистику, снабжение. Это все специалисты, которые не будут принимать участие непосредственно в боевых действиях. У них другой будет уровень обучения.
Александр Асафов
политолог
По его словам, люди, которые будут привлечены в рамках мобилизации и процессов, связанных с набором добровольцев, они займутся защитой границ.
Те, кто сейчас удерживает фронт, смогут заняться более конкретными боевыми задачами, получив дополнительное снабжение и вооружение, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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