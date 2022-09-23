https://ukraina.ru/20220923/1039028785.html

Александр Асафов: Референдумы – вопрос защиты жизни людей

Александр Асафов: Референдумы – вопрос защиты жизни людей - 23.09.2022 Украина.ру

Александр Асафов: Референдумы – вопрос защиты жизни людей

Киевский режим предпринимает все меры, чтобы сорвать плебисциты в народных республиках Донбасса и на освобожденных территориях, но из этого ничего не выйдет:... Украина.ру, 23.09.2022

2022-09-23T15:50

2022-09-23T15:50

2022-09-23T15:50

интервью

спецоперация

мобилизация

референдум

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Киевский режим предпринимает все меры, чтобы сорвать плебисциты в народных республиках Донбасса и на освобожденных территориях, но из этого ничего не выйдет: люди полны решимости высказать свою волю, считает политолог Александр Асафов.Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр, какие перемены ждут нас после референдумов? И с какими сложностями мы можем столкнуться?– Я бы все-таки уточнил, что предстоящие референдумы идут не только на освобожденных территориях, но и на территориях ДНР-ЛНР. Это важно, потому что в терминологии мы должны быть предельно точны. Считаю, что, безусловно, это историческое событие, которое определяет жизнь и в народных республиках, и на освобожденных территориях, в том числе, с поздними включениями из Николаевской области – на долгие годы, на целые поколения.Безусловно, это одно из важнейших событий первой четверти XXI века, в котором мы живем/ Поскольку это, на мой взгляд – впрочем, и Путин об этом говорит – меняет сложившийся миропорядок, меняет в сторону справедливости, более человечного пространства для жизни людей.Сейчас, как мы видим, жизни людей подвергаются ежедневной угрозе. Киевский режим ведет против них террористическую войну. И безусловно, этот выбор, сама возможность сделать выбор, который нам показывает социология, в нынешней ситуации предельно важен, поскольку речь идет о жизнях мирных людей.Вокруг референдумов, вокруг обстоятельств их проведения, законодательной базы ведутся ожесточенные экспертные споры, люди рассуждают и в военном ключе, и в правовом ключе, апеллируют к уставу ООН... Стоит упомянуть, что референдумы, которые проходят в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, полностью соответствует международному праву – 1-й и 51-й статьям Устава ООН.Но мы всегда видим избирательную логику, когда Косовские референдумы, референдумы африканские, когда Франция потеряла часть своего влияния – например, Эритрея и т.д. – эти вещи международным сообществом признаны… В том числе процессы в бывшей Югославии. Референдум по Крыму и референдумы (проходящие сейчас в ЛДНР и на освобожденных территориях – Ред.) - вызывают массу вопросов.Это вопрос политический и конъюнктурный, поэтому для нас с вами важно понять, что все международное законодательство во всей его полноте тут соблюдено. И любое отношение к этим референдумам, которые будут транслировать недружественные страны – не важно.Поскольку приоритет – даже не территории, приоритет даже не в изменении положения дел на фронте, хотя это тоже важные моменты. Возвращение территорий в область исторической справедливости, безусловно, важно. Но в первую очередь это вопрос защиты жизни людей. Которые ежедневно подвергаются опасности.Поэтому размышлять, находясь в России, находясь в Москве или где-то еще, о допустимости или недопустимости, о достаточности, о своевременности – нет никаких оснований, поскольку жизни мирных людей, я напомню – это высший приоритет, в том числе и по Конституции Российской Федерации.– Стоит ли в ближайшее время ожидать военного обострения, провокаций со стороны киевского режима?– Думаю, безусловно, попытки будут. И попытки не только провокаций в силовом векторе, то есть, попытки диверсионных актов, попытки запугивания. Сейчас мы знаем, что в Херсонской области через телефоны идут атаки с угрозами, с обвинениями. Пытаются людей запугивать. Мы видим заявления официального Киева, который грозит всевозможными репрессиями (тем, кто принимает участие в референдумах – Ред.).Безусловно, медиапровокации и другие провокации будут. Но мы видим решимость людей, мы видим их готовность участвовать в референдуме, проявить свою волю. Судя по заявлениям глав народных республик и глав военно-гражданских администраций, безопасность голосования, безопасность участия в референдуме будет обеспечена.Думаю, что киевский режим постарается приложить все усилия (для срыва референдумов – Ред.), когда выйдет из того оцепенения и растерянности, в котором он пребывает сейчас.– В России частичная мобилизация, Сергеем Шойгу названо примерное число – 300 тысяч человек. Некоторые эксперты заявляют, что на их подготовку уйдет около четырех-пяти месяцев. Чего и в какие сроки ожидать?– Это вопрос, который находится в компетенции Министерства обороны, и мы можем с вами только предполагать. Но, основываясь на указе, основываясь на словах министра обороны, можно сказать следующее: поскольку это люди, в первую очередь, с военными специальностями, прошедшие воинскую службу и – приоритетно – с боевым опытом, то им цикл обучения нужно проходить значительно меньше, чем нам с вами, людям гражданским.Конечно, я думаю, будут разные уровни обучения, будет какое-то базовое и будет специальное, потому что различные военные специальности востребованы. Более того, стоит отдавать себе отчет, что очень много людей востребовано, которые не будут принимать участие в боевых действиях – это водители, медики, персонал, обеспечивающий логистику, снабжение. Это все специалисты, которые не будут принимать участие непосредственно в боевых действиях. У них другой будет уровень обучения. В связи с этим – не думаю, что будет единая рамка в 5-6 месяцев. Впрочем, сам Шойгу говорит о некой поэтапности. Учитывая то, что итог референдумов – очевидно, какой он будет.Если российское руководство пойдет навстречу просьбам глав народных республик и освобожденных территорий и примет их в состав России, российская граница увеличится на 1200 с лишним километров. Это значит, что для охраны новых российских границ нужно будет достаточно оперативное увеличение группировки, которая там находится. Очевидно, на мой взгляд, здесь нет 5-6 месяцев, здесь будет по специальностям определяться срок этой подготовки. По большей части, это переподготовка, потому что у людей уже базовая подготовка есть.Мне кажется, срок будет значительно более коротким. Поскольку вопрос времени. Пяти-шести месяцев для выстраивания полноценной защиты людей, полноценной защиты границ – их просто нет.На мой взгляд, это увеличение, если вернуться к словам Шойгу, увеличение группировки, которая там находится, в два-три раза. Примерно о таких цифрах идет речь, это должно ключевым образом поменять ситуацию фронте. Поскольку люди, которые будут привлечены в рамках мобилизации и в рамках процессов, связанных с набором добровольцев, они, очевидно, займутся защитой границ. А те, кто сейчас удерживает фронт, смогут заняться более конкретными боевыми задачами, получив дополнительное снабжение и вооружение.– Не секрет, что сейчас составляются петиции, есть разные настроения… Как правильно донести информацию до народа?– Думаю, информации достаточно, более того, она сказана достаточно четко и ясно. И президент об этом говорил, и министр обороны говорил. Это вопрос разъяснительной работы. Безусловно, первая эмоция – иррациональна, люди всегда опасаются, что это коснется их, что это коснется их близких. Они даже не понимают, что триста тысяч людей с воинской, а лучше с боевой подготовкой на всю страну – это меньше 1%, около 1% всего мобилизационного ресурса, который составляет у нас 25 миллионов военнообязанных.Тем не менее, люди слышат какие-то слова, делают выводы, поддаются панике. Я бы это сравнил в целом с потребительским хаосом, который мы наблюдали с вами во время пандемии коронавируса, когда власть неоднократно говорила о том, что не надо скупать гречку, что ее достаточно, что она не закончится завтра, она не пропадет, но люди, тем не менее, делали запасы. И многие больше двух лет этими запасами питаются.Это компульсивная психологическая реакция, она объяснима. И здесь думаю, что ситуация схожа. Через какое-то время люди примут для себя новые обстоятельства в жизни, они поймут, как это работает, кого призывают.Я не зря упомянул добровольцев. Дело в том, что этим же указом у нас добровольчество выведено из серой правовой зоны, теперь добровольцы приравнены к контрактникам. Материально-техническое снабжение, с чем всегда были проблемы – оно будет улучшено. И материальное их положение тоже изменится. Думаю, что в российские военкоматы постучится значительно большее количество добровольцев, для которых эти вопросы, наконец, урегулированы.Например, был достаточно внятный запрос от военных пенсионеров, что будет с их льготами, если они пойдут применять свой военный опыт. А военные пенсионеры – это зачастую люди чуть старше сорока. Что будет со льготами? Теперь ответы все получены. И добровольцев будет много.Я считаю, что панические реакции будут, безусловно. Вопрос только в том, какое количество населения в этом задействовано. Реакцию по социальным сетям, с петициями, с заявлениями иноагентов, даже попытками проведения каких-то массовых мероприятий – мы с вами увидим. Но наше общество достаточно рационально, прагматично. И как только оно поймет, как именно это будет проходить – это вопрос нескольких недель – я думаю, что все эти панические настроения сойдут на нет.Напомню, что, когда началась специальная военная операция в феврале нынешнего года, тоже множество людей попытались, постарались уехать. Кто-то впоследствии называл это внеочередным отпуском, кто-то еще как-то… Но, по заявлению министра связи Максута Шадаева – 80% сим-карт вернулись тогда. Думаю, что здесь ситуация в целом схожая. Есть некий импульс, имеющий психологический характер, но он достаточно быстро перейдет в рациональное восприятие происходящего.

https://ukraina.ru/20220126/1033157781.html

https://ukraina.ru/20220923/1039010289.html

https://ukraina.ru/20220921/1038947791.html

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2022

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, спецоперация, мобилизация, референдум