https://ukraina.ru/20220925/--1039036380.html

День X для ЕС и Украины: к власти может придти "сестра Италии"

День X для ЕС и Украины: к власти может придти "сестра Италии" - 25.09.2022 Украина.ру

День X для ЕС и Украины: к власти может придти "сестра Италии"

25 сентября в Италии после очередного политического кризиса проходят досрочные парламентские выборы, причём в соответствии с реформой, введённой в 2020 году, в... Украина.ру, 25.09.2022

2022-09-25T07:58

2022-09-25T07:58

2022-09-25T07:58

эксклюзив

италия

выборы

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25 сентября в Италии после очередного политического кризиса проходят досрочные парламентские выборы, причём в соответствии с реформой, введённой в 2020 году, в новом созыве количество депутатов сократится с 945 до 600 (400 вместо 630 в нижней палате и 200 вместо 315 в верхней).В статусе лидера к голосованию подошёл правоцентристский блок, состоящий из 3 партий — "Лига" бывшего главы МВД Италии Маттео Сальвини, "Вперёд, Италия" бывшего премьер-министра республики Сильвио Берлускони и "Братья Италии" Джоржи Мелони. Согласно опросам, они могут рассчитывать на 47% голосов избирателей. В случае победы по внутрикоалиционной договорённости кандидата в премьер-министры страны предлагает политическая сила, набиравшая наибольшее число голосов в индивидуальном зачёте, на сегодняшний день самые популярные среди населения "Братья Италии", следовательно, правительство Италии впервые в истории может возглавить женщина. Однако общественность воспринимает её неоднозначно.У Италии женское лицо45-летняя Мелони родилась в районе на юге Рима, где традиционно поддерживают левые силы, её отец не был исключением, но привить дочери свои политические взгляды ему не пришлось – почти сразу после рождения дочери мужчина отправился в путешествие на яхте да так и остался жить на Канарах. "Новую семью", как выразилась Джорджа в автобиографической книге, она нашла в молодёжной секции Итальянского социального движения (MSI) – неофашистской партии, основанной в 1946 году последователями Бенито Муссолини. Будучи подростком, будущий политик, даже вступая в стычки с левыми оппонентами, вместе с соратниками распространяла листовки ультраправого толка."Она была настоящей активисткой, жёсткой, воинственной, той, у кого был мегафон, чтобы вести за собой демонстрантов", — рассказывает депутат Европарламента от "Братьев Италии" Карло Фиданца, знакомый с Мелони с 1990-х годов.Она не бросала политическую деятельность даже тогда, когда приходилось совмещать учёбу с подработкой няней и барменом. И успех не заставил себя долго ждать: в 21 год Мелони одержала свою 1-ю победу на выборах и стала депутатом Совета провинции Рим от "Национального альянса", в 29 лет — не просто депутатом парламента Италии, а заместителем председателя нижней палаты (Палаты депутатов), а в 31 год – самым молодым министром страны, Берлускони, бывший тогда премьер-министром, доверил ей в 2008 году Министерство молодёжи Италии.В 2012 году Мелони и ещё несколько соратников вышли из партии "Народ свободы", возглавляемой Берлускони, и создали собственную политическую силу, выбрав для названия 1-ю строчку национального гимна - "Братья Италии". Стартовала новая партия не очень уверенно: на парламентских выборах 2013 года, примкнув к правоцентристской коалиции Берлускони, набрала всего 1,95% голосов и получила 9 мест в нижней палате, а в верхней (Сенате) – ни одного; результат на выборах в Европарламент в 2014-м, когда партию возглавила Мелони, тоже получился нулевым.Заявить лично о себе Джорджа решила в 2016 году, выдвинув свою кандидатуру для участия в выборах мэра Рима, и тем самым внесла раскол в лагерь правых сил. Дело в том, что к тому моменту уже был объявлен кандидат от правых. Берлускони такой поступок бывшей соратницы явно взбесил и он не подбирал выражений, критикуя её, например, акцентируя внимание на её беременности. Несмотря ни на что, Мелони показала достойный результат – 20,62% голосов (для сравнения, протеже Берлускони Альфио Марчини получил 10,99%), таким образом, заняв 3-е место, до прохождения во 2-й тур ей не хватило всего 4%.С того момента дела партии и её лидера пошли в гору: на выборах-2018 "Братья Италии" набрали 4,3% голосов, увеличив количество мандатов в парламенте, а Мелони к февралю 2020 года стала 2-м по популярности политиком страны, уступая лишь действующему премьер-министру Джузеппе Конте и то всего 3% (35% против 38%, а разница между возглавляемыми ими политическими силами была и того меньше – 1%).Залог успеха "Братьев Италии" заключается в том, что правительства республики в результате политических кризисов менялись, а они оставались в оппозиции, таким образом оказавшись не причастными к ошибкам властей. Стремясь помешать их становлению, оппоненты обвиняли партию в приверженности фашизму – именно "Братьев Италии" считают главным преемником MSI, хотя на её основе образовался целый ряд правых партий, политикам неоднократно указывали на схожесть логотипа "Братьев" с логотипом MSI (пламя огня в цветах итальянского флага). На предвыборном митинге осенью 2019 года противники Мелони скандировали "Фашизм!", а позже из фраз её выступления (в частности высказывание "Я — Джорджа, я — женщина, я — мать, я — итальянка, я — христианка! И вы не можете этого у меня отнять!") сделали музыкальный ремикс, дабы показать широкой общественности диктаторские манеры политика, а получилось всё с точностью да наоборот – оппоненты сделали Мелони хорошую рекламу, этот трек стал её неофициальным гимном, "Братья Италии" сказали, что потратили бы кругленькую сумму, если бы захотели реализовать такой проект сами.Про/анти российское правительство ИталииЕщё один проверенный за последние годы способ обрушить рейтинг конкурентов – обвинить их в связях с Россией, а на фоне военной спецоперации на Украине всё, что связанно с Москвой воспринимается ещё острее.Агентство Reuters 13 сентября со ссылкой на представителя Белого дома сообщило о сведениях американской разведки о якобы переданных Россией $300 млн политикам в 20 странах для наращивания российского влияния и ослабления санкций. Демократическая партия Италии ухватилась за этот тезис и принялись дискредитировать правых, имеющих реальные шансы на победу на парламентских выборах, в местных СМИ начала распространяться информация, что финансирование могла получать "Лига", которая заявляет о неэффективности антироссийских санкций и ставит под сомнение необходимость поставок оружия Украине. Однако эти обвинения рассеял Вашингтон."Госсекретарь США подтвердил отсутствие итальянских политических сил в списке получателей российского финансирования, который стал предметом обсуждения в СМИ в последние дни. Американские спецслужбы подтвердили, что не обладают никакими доказательствами теневого российского финансирования политических партий, которые участвуют в предвыборной кампании", - заявил премьер-министр Италии Марио Драги 16 сентября.В свою очередь, американское издание Foreign Policy в середине августа представил прогноз, согласно которому по итогам выборов в Италии к власти придут пророссийские силы, имея ввиду правую коалицию, что усилит поддержку президента РФ Владимира Путина. Берлускони в своё время признал законность присоединения Крыма к РФ, подчёркивая, что полуостров "был российской территорией и лишь по странному стечению обстоятельств достался Украине", Сальвини также призывал признать итоги референдума, а также вёл активную кампанию против антироссийских санкций.Украинская тема кардинально изменила итальянскую политикуВ предвыборной программе "Братьев Италии" первый же пункт посвящён внешней политике, чего раньше не было ни у одной итальянских партий, и в нём говорится, что политическая сила за НАТО, за Евросоюз и за Украину.Мелони подчёркивает, что её партия находится на стороне Запада, и осуждает "жестокую агрессию" России против Украины. Она утверждает, что Европа, помогая Украине, якобы помогает бороться не столько с Россией, сколько с Китаем, влияние которого может вырасти в случае победы Москвы. Хотя до начала военной спецоперации РФ на Украине занимала диаметральную позицию.Есть в Италии партии, которые выступают за отмену антироссийских санкций и прекращение поставок оружия Киеву, однако вряд ли они по итогам выборов пройдут в парламент, хотя эту позицию разделяет гораздо большая часть населения, чем сообщается: опросы показывают, около порядка 30% итальянцев высказываются за снятие ограничительных мер в отношении России, поскольку они вредят экономике и населению Италии.Против антироссийских санкций, "ставящих Европу и Италию на колени", и Сальвини. В связи с этим, как пишет газета The Guardian, между лидерами "Лиги" и "Братьев Италии" возникли серьёзные разногласия по российскому вопросу, что ставит под вопрос единство всей правой коалиции."Я без розовых очков смотрю на предстоящие выборы, хотя в Италии действительно есть искренние друзья России, но сегодня они надёжно отделены американцами от любых рычагов власти: экономических, информационных и тем более военно-технических или политических", – отмечает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.По мнению доцента кафедры интеграционных процессов МГИМО Елены Масловой, сейчас итальянцы готовы голосовать за правых из-за усталости и электоральной апатии. Избиратели в разные годы поддерживали и правых, и левых, и популистов, но республика всё равно в кризисе и надежды на лучшее с каждым днём становится всё меньше, и те немногие оставшиеся надежды люди возлагают на Мелони, не занимавшей до сих пор высших государственных постов в отличие от Маттео Ренце, Джузеппе Конте, Сильвио Берлускони, Энрико Летта. Однако даже если "Братья Италии" наберут наибольшее количество голосов среди всех партий, нет никакой гарантии, что премьер-министром Италии станет именно Мелони - из-за внутренних разногласий члены правой коалиции могут не согласиться с её кандидатурой, и тогда возглавить правительство может не самый популярный политик, как это уже бывало в истории страны.

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, италия, выборы