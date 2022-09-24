https://ukraina.ru/20220924/1039030333.html

"Затишье перед бурей": Подберезкин о том, какая сейчас обстановка на линиях боевого столкновения с ВСУ

"Затишье перед бурей": Подберезкин о том, какая сейчас обстановка на линиях боевого столкновения с ВСУ - 24.09.2022 Украина.ру

"Затишье перед бурей": Подберезкин о том, какая сейчас обстановка на линиях боевого столкновения с ВСУ

Пока на фронте затишье, но скоро неизбежно начнется обострение, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру

2022-09-24T07:30

2022-09-24T07:30

2022-09-24T07:30

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По его словам, подробную информацию знают только в оперативном управлении.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220923/1039017639.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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