"Затишье перед бурей": Подберезкин о том, какая сейчас обстановка на линиях боевого столкновения с ВСУ - 24.09.2022 Украина.ру
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"Затишье перед бурей": Подберезкин о том, какая сейчас обстановка на линиях боевого столкновения с ВСУ
"Затишье перед бурей": Подберезкин о том, какая сейчас обстановка на линиях боевого столкновения с ВСУ - 24.09.2022 Украина.ру
"Затишье перед бурей": Подберезкин о том, какая сейчас обстановка на линиях боевого столкновения с ВСУ
Пока на фронте затишье, но скоро неизбежно начнется обострение, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-09-24T07:30
2022-09-24T07:30
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По его словам, подробную информацию знают только в оперативном управлении.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220923/1039017639.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, россия, украина
Новости, ВСУ, Россия, Украина

"Затишье перед бурей": Подберезкин о том, какая сейчас обстановка на линиях боевого столкновения с ВСУ

07:30 24.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Пока на фронте затишье, но скоро неизбежно начнется обострение, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
Да, затишье. Но будет обострение, это неизбежно. Сейчас на этот вопрос никто точно не ответит, разве что авантюрист какой-то или жулик.
Алексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин
директор Центра военно-политических исследований МГИМО
По его словам, подробную информацию знают только в оперативном управлении.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 12:24
Обстрелы и теракты, предупреждение Лукашенко. Главное на Украине на 12:00 23 сентябряУкраинские военные продолжают обстреливать Донбасс и устраивать теракты в Северной Таврии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет реагировать на угрозы и попытки терактов
 
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