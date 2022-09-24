https://ukraina.ru/20220924/1039030333.html
"Затишье перед бурей": Подберезкин о том, какая сейчас обстановка на линиях боевого столкновения с ВСУ
"Затишье перед бурей": Подберезкин о том, какая сейчас обстановка на линиях боевого столкновения с ВСУ - 24.09.2022 Украина.ру
"Затишье перед бурей": Подберезкин о том, какая сейчас обстановка на линиях боевого столкновения с ВСУ
Пока на фронте затишье, но скоро неизбежно начнется обострение, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-09-24T07:30
2022-09-24T07:30
2022-09-24T07:30
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По его словам, подробную информацию знают только в оперативном управлении.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220923/1039017639.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия, украина
Новости, ВСУ, Россия, Украина
"Затишье перед бурей": Подберезкин о том, какая сейчас обстановка на линиях боевого столкновения с ВСУ
Пока на фронте затишье, но скоро неизбежно начнется обострение, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру