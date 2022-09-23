Алексей Подберезкин: Во время референдума ВСУ будут наступать на двух направлениях, но мы к этому готовы - 23.09.2022 Украина.ру
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Алексей Подберезкин: Во время референдума ВСУ будут наступать на двух направлениях, но мы к этому готовы
Алексей Подберезкин: Во время референдума ВСУ будут наступать на двух направлениях, но мы к этому готовы - 23.09.2022 Украина.ру
Алексей Подберезкин: Во время референдума ВСУ будут наступать на двух направлениях, но мы к этому готовы
Украина.ру, 23.09.2022
2022-09-23T08:55
2022-09-23T08:55
украина
россия
спецоперация
сво
референдум
днр
лнр
запорожская область
херсон
интервью
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Как обеспечить безопасность проведения референдума и какие меры помогут на местах рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру.— Алексей Иванович, все ждут проведения референдума в ДНР и ЛНР и на других освобожденных территориях. Как будет обеспечиваться безопасность? Насколько это возможно? Какие меры могут быть приняты для отражения ракетных атак и террористических актов?— Нужно внимательный мониторинг вести, чтобы разведывательные группы не пересекали границу, наблюдение с воздуха должно быть усилено. Второе - именно на этих участках у нас нет сплошной линии, надо усилить противовоздушную оборону. Она должна быть сконцентрирована и проведена определенная передислокация.И третье – внутренняя безопасность должна быть усилена. Росгвардии и контрразведке нужно поработать, чтобы диверсионно-разведывательные группы не проявляли активность в этом время на территории, на которой проходит референдум.— Что на фронте происходит? Возможно ли в ближайшие три дня, во время референдума будет наступление ВСУ?— К сожалению, да, возможно. Я думаю, скорее всего, так и будет. Как минимум на двух направлениях украинцы сосредоточили сейчас оставшиеся резервы и попытаются развернуть наступление. На харьковском и на херсонском направлениях. Я не думаю, что те резервы, которые туда сдвигаются, их хватит для третьего и четвертого направления. Но на два – наверное, хватит. Больше профессиональных резервов у Украины нет.— Это примерно тысячи или десятки тысяч солдат?— Я ведь не в оперативном управлении и не в ГРУ работаю, и даже та информация, которая есть, я могу ей пользоваться осторожно. На мой взгляд, речь идет условно о трех бригадах на каждом из направлений.— Мы сейчас уже готовы к этому наступлению?— Конечно, готовы! Конечно! И прежде всего, мы концентрируем свои мобильные резервы, это Воздушно-космические силы и десантные части.— Объявлена частичная мобилизация. Как считаете, когда эти солдаты достигнут фронта или как это поменяет обстановку на линии соприкосновения?— Это поменяет обстановку, результаты начнут сказываться медленно, через несколько недель минимум, потому что должна быть слаженности боевая, формирование сети и так далее. Ну, в реальности – два-три месяца нужно для заметного результата.— Это реально поменяет обстановку?— Поменяет, конечно. Потому что у нас люди там находятся месяцами. Должна быть ротация. Даже те, кого мало, должны на ротационной основе там находится. Какие-то резервы сейчас подтягиваются. Это будет заметно уже сейчас.— Как проходит мобилизация? Как будут оснащены вот эти бойцы, эти 300 тысяч?— Они так и будут по мере поступления оснащаться. Слава богу, они с опытом, на полигонах их будут оснащать. Условно, полигон "Мурино" нижегородский, там можно спокойно разместить 10 тысяч человек. Там и казармы, и запасы, и вооружения, и военная техника, там и танкистов можно обучать, есть танковый полигон. Это не проблема.— Как выглядит оснащение бойца, которые едет на спецоперацию?— Он приезжает на полигон, из таких бойцов формируют какое-то подразделение, потому воинская часть, скажем, танковый батальон, или бригада – 100 танков, предположим, их грузят в эшелон и отправляю. В этом эшелоне есть и пушки, и оружия для солдат.— А сами солдаты что на руки получают?— Он приходит в первый день, ему голову бреют, дают кальсоны, х/б, теплая одежда, бронежилет, каска, автомат, закрепленная за номером, штык-нож – тоже по номеру, гранатомет и так далее.— Автомат Калашникова дают или сейчас что-то другое?— Кому что положено, всем по-разному, всё зависит от того, в каких войсках служить будете.— Как оцениваете обстановку на фронтах? Пока затишье?— Да, затишье. Но будет обострение, это неизбежно. Сейчас на этот вопрос никто точно не ответит, разве что авантюрист какой-то или жулик. Это знают только в оперативном управлении.
https://ukraina.ru/20220921/1038923824.html
https://ukraina.ru/20220921/1038931295.html
https://ukraina.ru/20220922/1038988606.html
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Александр Светлов
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, спецоперация, сво, референдум, днр, лнр, запорожская область, херсон, интервью
Украина, Россия, Спецоперация, СВО, референдум, ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсон, Интервью

Алексей Подберезкин: Во время референдума ВСУ будут наступать на двух направлениях, но мы к этому готовы

08:55 23.09.2022
 
© Фото : oborona.ruАлексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : oborona.ru
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Александр Светлов
Все материалы
Как обеспечить безопасность проведения референдума и какие меры помогут на местах рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру.
— Алексей Иванович, все ждут проведения референдума в ДНР и ЛНР и на других освобожденных территориях. Как будет обеспечиваться безопасность? Насколько это возможно? Какие меры могут быть приняты для отражения ракетных атак и террористических актов?
— Нужно внимательный мониторинг вести, чтобы разведывательные группы не пересекали границу, наблюдение с воздуха должно быть усилено. Второе - именно на этих участках у нас нет сплошной линии, надо усилить противовоздушную оборону. Она должна быть сконцентрирована и проведена определенная передислокация.
И третье – внутренняя безопасность должна быть усилена. Росгвардии и контрразведке нужно поработать, чтобы диверсионно-разведывательные группы не проявляли активность в этом время на территории, на которой проходит референдум.
— Что на фронте происходит? Возможно ли в ближайшие три дня, во время референдума будет наступление ВСУ?
— К сожалению, да, возможно. Я думаю, скорее всего, так и будет. Как минимум на двух направлениях украинцы сосредоточили сейчас оставшиеся резервы и попытаются развернуть наступление. На харьковском и на херсонском направлениях. Я не думаю, что те резервы, которые туда сдвигаются, их хватит для третьего и четвертого направления. Но на два – наверное, хватит. Больше профессиональных резервов у Украины нет.
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— Это примерно тысячи или десятки тысяч солдат?
— Я ведь не в оперативном управлении и не в ГРУ работаю, и даже та информация, которая есть, я могу ей пользоваться осторожно. На мой взгляд, речь идет условно о трех бригадах на каждом из направлений.
— Мы сейчас уже готовы к этому наступлению?
— Конечно, готовы! Конечно! И прежде всего, мы концентрируем свои мобильные резервы, это Воздушно-космические силы и десантные части.
— Объявлена частичная мобилизация. Как считаете, когда эти солдаты достигнут фронта или как это поменяет обстановку на линии соприкосновения?
— Это поменяет обстановку, результаты начнут сказываться медленно, через несколько недель минимум, потому что должна быть слаженности боевая, формирование сети и так далее. Ну, в реальности – два-три месяца нужно для заметного результата.
— Это реально поменяет обстановку?
— Поменяет, конечно. Потому что у нас люди там находятся месяцами. Должна быть ротация. Даже те, кого мало, должны на ротационной основе там находится. Какие-то резервы сейчас подтягиваются. Это будет заметно уже сейчас.
— Как проходит мобилизация? Как будут оснащены вот эти бойцы, эти 300 тысяч?
— Они так и будут по мере поступления оснащаться. Слава богу, они с опытом, на полигонах их будут оснащать. Условно, полигон "Мурино" нижегородский, там можно спокойно разместить 10 тысяч человек. Там и казармы, и запасы, и вооружения, и военная техника, там и танкистов можно обучать, есть танковый полигон. Это не проблема.
- РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 12:55
Кнутов рассказал, как мобилизация повлияет на спецоперациюМобилизация позволит сконцентрировать ресурсы на главных направлениях и сделать спецоперацию гораздо более быстрой и эффективной. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов
— Как выглядит оснащение бойца, которые едет на спецоперацию?
— Он приезжает на полигон, из таких бойцов формируют какое-то подразделение, потому воинская часть, скажем, танковый батальон, или бригада – 100 танков, предположим, их грузят в эшелон и отправляю. В этом эшелоне есть и пушки, и оружия для солдат.
— А сами солдаты что на руки получают?
— Он приходит в первый день, ему голову бреют, дают кальсоны, х/б, теплая одежда, бронежилет, каска, автомат, закрепленная за номером, штык-нож – тоже по номеру, гранатомет и так далее.
— Автомат Калашникова дают или сейчас что-то другое?
— Кому что положено, всем по-разному, всё зависит от того, в каких войсках служить будете.
— Как оцениваете обстановку на фронтах? Пока затишье?
— Да, затишье. Но будет обострение, это неизбежно. Сейчас на этот вопрос никто точно не ответит, разве что авантюрист какой-то или жулик. Это знают только в оперативном управлении.
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