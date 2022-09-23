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"Эти моменты будут корректироваться": эксперт о процессе приравнивания военнослужащих Донбасса к ВС РФ

"Эти моменты будут корректироваться": эксперт о процессе приравнивания военнослужащих Донбасса к ВС РФ - 23.09.2022 Украина.ру

"Эти моменты будут корректироваться": эксперт о процессе приравнивания военнослужащих Донбасса к ВС РФ

а то, чтобы юридически грамотно оформить уравнивание в правах ополченцев ЛДНР к к военнослужащим ВС РФ много времени не потребуется, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-09-23T07:07

2022-09-23T07:07

2022-09-23T07:07

новости

украина

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По мнению эксперта, процесс приравнивания военнослужащих Народных милиций к ВС РФ начнется после проведения референдума. На то, чтобы "утрясти" юридические аспекты много времени не потребуется, уверен он.После того, как жители освобожденных территорий сделают свой выбор, а Москва признает вхождение Донбасса в состав РФ военнослужащие Народной милиции автоматически приобретут тот же статус, что и россияне, отмечает он. Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина