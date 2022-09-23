"Эти моменты будут корректироваться": эксперт о процессе приравнивания военнослужащих Донбасса к ВС РФ - 23.09.2022 Украина.ру
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"Эти моменты будут корректироваться": эксперт о процессе приравнивания военнослужащих Донбасса к ВС РФ
"Эти моменты будут корректироваться": эксперт о процессе приравнивания военнослужащих Донбасса к ВС РФ - 23.09.2022 Украина.ру
"Эти моменты будут корректироваться": эксперт о процессе приравнивания военнослужащих Донбасса к ВС РФ
а то, чтобы юридически грамотно оформить уравнивание в правах ополченцев ЛДНР к к военнослужащим ВС РФ много времени не потребуется, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-23T07:07
2022-09-23T07:07
новости
украина
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По мнению эксперта, процесс приравнивания военнослужащих Народных милиций к ВС РФ начнется после проведения референдума. На то, чтобы "утрясти" юридические аспекты много времени не потребуется, уверен он.После того, как жители освобожденных территорий сделают свой выбор, а Москва признает вхождение Донбасса в состав РФ военнослужащие Народной милиции автоматически приобретут тот же статус, что и россияне, отмечает он. Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина
Новости, Украина

"Эти моменты будут корректироваться": эксперт о процессе приравнивания военнослужащих Донбасса к ВС РФ

07:07 23.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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а то, чтобы юридически грамотно оформить уравнивание в правах ополченцев ЛДНР к к военнослужащим ВС РФ много времени не потребуется, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
По мнению эксперта, процесс приравнивания военнослужащих Народных милиций к ВС РФ начнется после проведения референдума. На то, чтобы "утрясти" юридические аспекты много времени не потребуется, уверен он.
После того, как жители освобожденных территорий сделают свой выбор, а Москва признает вхождение Донбасса в состав РФ военнослужащие Народной милиции автоматически приобретут тот же статус, что и россияне, отмечает он.
Я точно не знаю специфику мобилизации в ДНР и ЛНР, но, думаю, что после референдума эти моменты будут корректироваться. Много времени не потребуется, чтобы юридически грамотно оформить этот процесс.
Геннадий Алехин
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
 
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