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"Эти моменты будут корректироваться": эксперт о процессе приравнивания военнослужащих Донбасса к ВС РФ
"Эти моменты будут корректироваться": эксперт о процессе приравнивания военнослужащих Донбасса к ВС РФ - 23.09.2022 Украина.ру
"Эти моменты будут корректироваться": эксперт о процессе приравнивания военнослужащих Донбасса к ВС РФ
а то, чтобы юридически грамотно оформить уравнивание в правах ополченцев ЛДНР к к военнослужащим ВС РФ много времени не потребуется, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-23T07:07
2022-09-23T07:07
2022-09-23T07:07
новости
украина
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По мнению эксперта, процесс приравнивания военнослужащих Народных милиций к ВС РФ начнется после проведения референдума. На то, чтобы "утрясти" юридические аспекты много времени не потребуется, уверен он.После того, как жители освобожденных территорий сделают свой выбор, а Москва признает вхождение Донбасса в состав РФ военнослужащие Народной милиции автоматически приобретут тот же статус, что и россияне, отмечает он. Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина
"Эти моменты будут корректироваться": эксперт о процессе приравнивания военнослужащих Донбасса к ВС РФ
а то, чтобы юридически грамотно оформить уравнивание в правах ополченцев ЛДНР к к военнослужащим ВС РФ много времени не потребуется, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
По мнению эксперта, процесс приравнивания военнослужащих Народных милиций к ВС РФ начнется после проведения референдума. На то, чтобы "утрясти" юридические аспекты много времени не потребуется, уверен он.
После того, как жители освобожденных территорий сделают свой выбор, а Москва признает вхождение Донбасса в состав РФ военнослужащие Народной милиции автоматически приобретут тот же статус, что и россияне, отмечает он.
Я точно не знаю специфику мобилизации в ДНР и ЛНР, но, думаю, что после референдума эти моменты будут корректироваться. Много времени не потребуется, чтобы юридически грамотно оформить этот процесс.
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
Полное интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.