https://ukraina.ru/20220921/1038937416.html

Полковник Геннадий Алехин: После частичной мобилизации Россия задавит ВСУ при помощи новой тактики

Полковник Геннадий Алехин: После частичной мобилизации Россия задавит ВСУ при помощи новой тактики - 21.09.2022 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: После частичной мобилизации Россия задавит ВСУ при помощи новой тактики

Украина.ру, 21.09.2022

2022-09-21T13:51

2022-09-21T13:51

2022-09-21T13:51

геннадий алехин

интервью

мобилизация

россия

спецоперация

сво

украина

владимир путин

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После частичной мобилизации в РФ усиление группировки войск в зоне СВО позволит более конкретно и решительно действовать по всей линии фронта, изменив тактику ведения боевых действий. Мы вернемся к старым, проверенным классическим схемам, где будут и охваты, и прорывы, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что частичной мобилизации подлежат люди: из запаса, имеющие боевой опыт, с нужной армии военно-учетной специальностью. В ходе частичной мобилизации в России будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.- Геннадий Тимофеевич, означает ли это, что никакой мобилизации в том виде, в котором она может испугать общество, не будет, и что в зону СВО отправятся люди, которые и так были готовы туда пойти?- Было четко разъяснено, что частичной мобилизации подлежат молодые мужчины, имеющие боевой опыт, исходя из целей и задач, которые решает СВО. В первую очередь, это артиллеристы, механики-водители танков и самоходок, снайперы, гранатомётчики и просто шоферы, учитывая, что в ходе этой кампании такая специальность приобрела ключевое значение. То есть прежде всего будут мобилизованы люди с боевым опытом, которые действительно на протяжении полугода изъявляли желание туда попасть.Мы часто говорим о контрактниках и добровольцах, которые оказались в зоне СВО. Надо понимать, что это не какое-то там махновское соединение. Они подписывали контракт с Минобороны. То есть это не какой-то там хаотичный порядок. Все будет четко аргументировано. Минобороны уже поставило в региональные военкоматы четкое разъяснение, кого и как будут частично мобилизовывать.Важно, что к этому процессу подключены органы на местах, главы регионов. Они четко объяснят, кто подлежит призыву, а у кого есть отсрочки. Допустим, студентов точно призывать не будут. Не будут призываться люди по состоянию здоровья. Людей, занятых на производстве в военно-промышленном комплексе, тоже не будут призывать. Все будет четко и конкретно.Не забывайте, что будет призываться только один процент из всего мобилизационного потенциала России. Потому что протяженность фронта свыше тысячу километров. Необходимо усилить тылы, логистические цепочки и места расположения на том или ином участке, потому что где тонко, там и рвется.Таким образом, частичная мобилизация направлена на усиление сил и средств наших войск в зоне СВО. Я не сомневаюсь, что мы будем предпринимать наступательные действия, поэтому наша группировка будет усиливаться. Об этом уже давно говорили, этого ждали уже давно.- Означает ли это, что мы попытаемся взять группировку противника в большое кольцо, и с Запорожской, и с Харьковской области, и с Донбасса?- Указ президента о частичной мобилизации и решение о проведении референдумов взаимосвязаны. Я не сомневаюсь, что и ДНР, и ЛНР, и Херсонская и Запорожская области захотят войти в состав России. Не забывайте еще про часть Харьковской области на левом берегу в Купянске. Это вопрос политический. Я думаю, что вопрос по оставленным нами территориям еще будет решаться в ходе СВО. Как и вопрос по югу и Донбассу.Я не знаю, будет ли эта группировка окружаться. Но я не сомневаюсь, что усиление группировки позволит более конкретно и решительно действовать по всей линии фронта, изменив тактику ведения боевых действий. Мы вернемся к старым, проверенным классическим схемам, где будут и охваты, и прорывы, и маневренные действия. Без них никуда.Отмечу также, что два часа спустя после выступление президента на западных и украинских пропагандистских ресурсах наряду с истерией начинается разгон изощренной и циничной дезинформации. "Всем разбегаться, никакой мобилизации, это пушечное мясо, Россия в отчаянии". Как показала эта кампания, информационная составляющая имеет большое значение. Так что нашим информационным структурам нужно работать на упреждение, не отсиживаться и не отмалчиваться. Мы должны разъяснять на местах порядок мобилизации. Главное – не создать панику. Потому что именно на это нацелены все пропагандистские ресурсы Украины.- Вы упомянули Харьковскую область. Бойцы до сих пор переживают, что мы ее оставили, требуют от властей "признать провал и наказать виновных". Вы знаете психологию военных. Это эмоции? Или в этом что-то есть?- Это типичное поведение человека на фронте. Я это видел и в ходе Первой и Второй Чеченской кампаний. Военные находятся в ситуации, когда они смотрят смерти в лицо. Понятно, что их накрывают такие эмоции. Но вместе с этим добавляется решительность.Да, надо признать, что на харьковском направлении нами были допущены тактические просчеты, которыми смог воспользоваться противник. Он имел тактический успех, но никакого поражения там нет. Это наши временные неудачи.Естественно, что у человека с ружьем, который через это прошел, который был ранен или потерял друга, возникает желание мстить и за товарища, и за просчеты. Это характерно даже для генералов. Но этот порыв вернуть утраченные позиции только придает силы войскам. Я это вам говорю по своему опыту участия в конфликте на Северном Кавказе.Конечно, это эмоции. Эмоции сойдут, а потом к ним вернется трезвый расчет относительно того, как исправить ошибки. Самое главное, что у них не иссяк боевой дух. Я тоже разговаривал с солдатами и офицерами, которые вышли из серой зоны севернее Харькова и сейчас доукомплектовываются в Белгороде. У них порыв не иссяк. Я бы даже сказал, что настрой у них даже выше, чем в первые месяцы СВО. Это вселяет оптимизм.А когда люди увидят, что к ним идет подкрепление, что наращиваются силы и что президент поддерживает связь с войсками (Путин же обратил внимание на оборонно-промышленный комплекс и потребовал оказать помощь в обмундировании и в снаряжении), они поймут, что их не бросят и выполнят поставленную задачу.- Сергей Шойгу уточнил, что потери ВС РФ составили около 6 тысяч человек…- Сразу скажу, что Шойгу говорил о потерях в Министерстве обороны. Некоторые эксперты говорят, что тут якобы не учитываются добровольцы. Это не так. Добровольцы тоже подписывали контракт с Минобороны. Естественно, что они входят в число этих потерь. Хотя понятно, что есть потери и по линии ФСБ, и по линии Росгвардии. Информацию о них могут обнародовать главы этих ведомств.Шойгу сказал, что общее число потерь противника превысило 100 тысяч человек. Я думаю, их больше. Учитывая, что у них много неучтенных потерь. И наши солдаты, и местные жители знают, что Украина не забирает тела погибших. Они их просто записывают пропавшими без вести, а нам их приходится хоронить.- Путин заявил, что военнослужащие Народных милиций будут приравнены к ВС РФ. Сколько для этого потребуется времени?- Сейчас проведут референдум, Москва признает вхождение Донбасса в состав РФ и автоматически военнослужащие Народной милиции приобретут тот же статус, что и россияне. Я точно не знаю специфику мобилизации в ДНР и ЛНР, но, думаю, что после референдума эти моменты будут корректироваться. Много времени не потребуется, чтобы юридически грамотно оформить этот процесс.

https://ukraina.ru/20220921/1038929327.html

https://ukraina.ru/20220921/1038931295.html

https://ukraina.ru/20220921/1038936017.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

геннадий алехин, интервью, мобилизация, россия, спецоперация, сво, украина, владимир путин