"Началась истерия": Алёхин о том, к чему призывают россиян украинские и западные СМИ - 23.09.2022 Украина.ру
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"Началась истерия": Алёхин о том, к чему призывают россиян украинские и западные СМИ
"Началась истерия": Алёхин о том, к чему призывают россиян украинские и западные СМИ - 23.09.2022 Украина.ру
"Началась истерия": Алёхин о том, к чему призывают россиян украинские и западные СМИ
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин объяснил в интервью изданию Украина.ру, для чего украинские пропагандисты разгоняют циничную дезинформацию о частичной мобилизации в России
2022-09-23T05:00
2022-09-23T05:00
новости
украина
мобилизация
пропаганда
россия
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По его словам, это нужно для того, чтобы пошатнуть российское общество, распространить панику среди граждан. По наблюдениям эксперта, истерию, которая началась в западных и украинских СМИ через два часа после заявления президента Владимира Путина о частичной мобилизации, можно описать одной фразой: "Всем разбегаться, никакой мобилизации, это пушечное мясо, Россия в отчаянии". Как показала проходящая на Украине спецоперация ВС РФ, информационная составляющая имеет большое значение, подчеркнул Алехин. По его мнению, российским информационным структурам нужно работать на упреждение, а не отсиживаться и не отмалчиваться. Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, мобилизация, пропаганда, россия
Новости, Украина, мобилизация, пропаганда, Россия

"Началась истерия": Алёхин о том, к чему призывают россиян украинские и западные СМИ

05:00 23.09.2022
 
© CC0, Pixabayтелевизор пульт
телевизор пульт
© CC0, Pixabay
Читать в
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин объяснил в интервью изданию Украина.ру, для чего украинские пропагандисты разгоняют циничную дезинформацию о частичной мобилизации в России
По его словам, это нужно для того, чтобы пошатнуть российское общество, распространить панику среди граждан.
По наблюдениям эксперта, истерию, которая началась в западных и украинских СМИ через два часа после заявления президента Владимира Путина о частичной мобилизации, можно описать одной фразой: "Всем разбегаться, никакой мобилизации, это пушечное мясо, Россия в отчаянии".
Как показала проходящая на Украине спецоперация ВС РФ, информационная составляющая имеет большое значение, подчеркнул Алехин. По его мнению, российским информационным структурам нужно работать на упреждение, а не отсиживаться и не отмалчиваться.
Мы должны разъяснять на местах порядок мобилизации. Главное – не создать панику. Потому что именно на это нацелены все пропагандистские ресурсы Украины.
Геннадий Алехин
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 10:24
У депутатов Госдумы нет брони от мобилизации, заявил ВолодинДепутаты Госдумы РФ должны помочь своим участием в специальной военной операции (СВО) на Украине, предложил 23 сентября спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в cсвоем Telegram-канале
 
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Заголовок открываемого материала
05:14Эксперт рассказал о влиянии военных заказов по особой цене на ВВП России
05:00"Началась истерия": Алёхин о том, к чему призывают россиян украинские и западные СМИ
04:45Корнилов о том, вернутся ли жители Республик Донбасса обратно после воссоединения ЛДНР с Россией
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