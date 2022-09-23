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"Началась истерия": Алёхин о том, к чему призывают россиян украинские и западные СМИ
"Началась истерия": Алёхин о том, к чему призывают россиян украинские и западные СМИ - 23.09.2022 Украина.ру
"Началась истерия": Алёхин о том, к чему призывают россиян украинские и западные СМИ
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин объяснил в интервью изданию Украина.ру, для чего украинские пропагандисты разгоняют циничную дезинформацию о частичной мобилизации в России
2022-09-23T05:00
2022-09-23T05:00
2022-09-23T05:00
новости
украина
мобилизация
пропаганда
россия
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По его словам, это нужно для того, чтобы пошатнуть российское общество, распространить панику среди граждан. По наблюдениям эксперта, истерию, которая началась в западных и украинских СМИ через два часа после заявления президента Владимира Путина о частичной мобилизации, можно описать одной фразой: "Всем разбегаться, никакой мобилизации, это пушечное мясо, Россия в отчаянии". Как показала проходящая на Украине спецоперация ВС РФ, информационная составляющая имеет большое значение, подчеркнул Алехин. По его мнению, российским информационным структурам нужно работать на упреждение, а не отсиживаться и не отмалчиваться. Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220922/1038968465.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мобилизация, пропаганда, россия
"Началась истерия": Алёхин о том, к чему призывают россиян украинские и западные СМИ
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин объяснил в интервью изданию Украина.ру, для чего украинские пропагандисты разгоняют циничную дезинформацию о частичной мобилизации в России
По его словам, это нужно для того, чтобы пошатнуть российское общество, распространить панику среди граждан.
По наблюдениям эксперта, истерию, которая началась в западных и украинских СМИ через два часа после заявления президента Владимира Путина о частичной мобилизации, можно описать одной фразой: "Всем разбегаться, никакой мобилизации, это пушечное мясо, Россия в отчаянии".
Как показала проходящая на Украине спецоперация ВС РФ, информационная составляющая имеет большое значение, подчеркнул Алехин. По его мнению, российским информационным структурам нужно работать на упреждение, а не отсиживаться и не отмалчиваться.
Мы должны разъяснять на местах порядок мобилизации. Главное – не создать панику. Потому что именно на это нацелены все пропагандистские ресурсы Украины.
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
Полное интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.