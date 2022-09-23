https://ukraina.ru/20220923/1038970713.html

"Началась истерия": Алёхин о том, к чему призывают россиян украинские и западные СМИ

"Началась истерия": Алёхин о том, к чему призывают россиян украинские и западные СМИ - 23.09.2022 Украина.ру

"Началась истерия": Алёхин о том, к чему призывают россиян украинские и западные СМИ

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин объяснил в интервью изданию Украина.ру, для чего украинские пропагандисты разгоняют циничную дезинформацию о частичной мобилизации в России

2022-09-23T05:00

2022-09-23T05:00

2022-09-23T05:00

новости

украина

мобилизация

пропаганда

россия

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По его словам, это нужно для того, чтобы пошатнуть российское общество, распространить панику среди граждан. По наблюдениям эксперта, истерию, которая началась в западных и украинских СМИ через два часа после заявления президента Владимира Путина о частичной мобилизации, можно описать одной фразой: "Всем разбегаться, никакой мобилизации, это пушечное мясо, Россия в отчаянии". Как показала проходящая на Украине спецоперация ВС РФ, информационная составляющая имеет большое значение, подчеркнул Алехин. По его мнению, российским информационным структурам нужно работать на упреждение, а не отсиживаться и не отмалчиваться. Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220922/1038968465.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мобилизация, пропаганда, россия