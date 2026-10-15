Вместо Кличко — силовик: в Раде узнали о кадровых планах Зеленского
11:00 15.10.2026 (обновлено: 11:17 15.10.2026)
Бывшего руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка* уже в ближайшее время могут утвердить на должность начальника Киевской городской военной администрации, утверждает народный депутат Алексей Кучеренко от фракции "Батькивщина"
К подобному умозаключению парламентарий пришел после недавних переговоров Владимира Зеленского с Малюком*, в ходе которых обсуждалось положение дел в украинской столице.
При этом, в тот же день Зеленский провел беседы и с рядом других бывших высокопоставленных лиц.
Ранее столичный мэр Виталий Кличко заявлял, что руководство страны занимается подготовкой кадровых перестановок с целью заменить его на посту руководителя военной администрации города.
Подробнее о противостоянии - в материале Чем закончится стычка Зеленского и Кличко в горящем Киеве и почему не бунтует народ Украины – Ищенко на сайте Украина.ру.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ.
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