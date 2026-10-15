https://ukraina.ru/20261015/vmesto-klichko--silovik-v-rade-uznali-o-kadrovykh-planakh-zelenskogo-1083824782.html

Вместо Кличко — силовик: в Раде узнали о кадровых планах Зеленского

Вместо Кличко — силовик: в Раде узнали о кадровых планах Зеленского - 15.10.2026 Украина.ру

Вместо Кличко — силовик: в Раде узнали о кадровых планах Зеленского

Бывшего руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка* уже в ближайшее время могут утвердить на должность начальника Киевской городской военной администрации, утверждает народный депутат Алексей Кучеренко от фракции "Батькивщина"

2026-10-15T11:00

2026-10-15T11:00

2026-10-15T11:17

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украина.ру

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К подобному умозаключению парламентарий пришел после недавних переговоров Владимира Зеленского с Малюком*, в ходе которых обсуждалось положение дел в украинской столице. При этом, в тот же день Зеленский провел беседы и с рядом других бывших высокопоставленных лиц.Ранее столичный мэр Виталий Кличко заявлял, что руководство страны занимается подготовкой кадровых перестановок с целью заменить его на посту руководителя военной администрации города.Подробнее о противостоянии - в материале Чем закончится стычка Зеленского и Кличко в горящем Киеве и почему не бунтует народ Украины – Ищенко на сайте Украина.ру. * Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ.

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новости, киев, владимир зеленский, виталий кличко, батькивщина, украина.ру