Вместо Кличко — силовик: в Раде узнали о кадровых планах Зеленского - 15.10.2026 Украина.ру
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Вместо Кличко — силовик: в Раде узнали о кадровых планах Зеленского
Вместо Кличко — силовик: в Раде узнали о кадровых планах Зеленского - 15.10.2026 Украина.ру
Вместо Кличко — силовик: в Раде узнали о кадровых планах Зеленского
Бывшего руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка* уже в ближайшее время могут утвердить на должность начальника Киевской городской военной администрации, утверждает народный депутат Алексей Кучеренко от фракции "Батькивщина"
2026-10-15T11:00
2026-10-15T11:17
новости
киев
владимир зеленский
виталий кличко
батькивщина
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К подобному умозаключению парламентарий пришел после недавних переговоров Владимира Зеленского с Малюком*, в ходе которых обсуждалось положение дел в украинской столице. При этом, в тот же день Зеленский провел беседы и с рядом других бывших высокопоставленных лиц.Ранее столичный мэр Виталий Кличко заявлял, что руководство страны занимается подготовкой кадровых перестановок с целью заменить его на посту руководителя военной администрации города.Подробнее о противостоянии - в материале Чем закончится стычка Зеленского и Кличко в горящем Киеве и почему не бунтует народ Украины – Ищенко на сайте Украина.ру. * Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ.
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новости, киев, владимир зеленский, виталий кличко, батькивщина, украина.ру
Новости, Киев, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Батькивщина, Украина.ру

Вместо Кличко — силовик: в Раде узнали о кадровых планах Зеленского

11:00 15.10.2026 (обновлено: 11:17 15.10.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Центр Протидії КорупціїМалюк Василий
Малюк Василий - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Центр Протидії Корупції
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Бывшего руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка* уже в ближайшее время могут утвердить на должность начальника Киевской городской военной администрации, утверждает народный депутат Алексей Кучеренко от фракции "Батькивщина"
К подобному умозаключению парламентарий пришел после недавних переговоров Владимира Зеленского с Малюком*, в ходе которых обсуждалось положение дел в украинской столице.
При этом, в тот же день Зеленский провел беседы и с рядом других бывших высокопоставленных лиц.
Ранее столичный мэр Виталий Кличко заявлял, что руководство страны занимается подготовкой кадровых перестановок с целью заменить его на посту руководителя военной администрации города.
Подробнее о противостоянии - в материале Чем закончится стычка Зеленского и Кличко в горящем Киеве и почему не бунтует народ Украины – Ищенко на сайте Украина.ру.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ.
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