https://ukraina.ru/20261015/ryazanskiy-npz-zagorelsya-posle-massirovannoy-ataki-dronov-chto-izvestno-o-povrezhdeniyakh--1083823719.html
Рязанский НПЗ загорелся после массированной атаки дронов: что известно о повреждениях
Рязанский НПЗ загорелся после массированной атаки дронов: что известно о повреждениях - 15.10.2026 Украина.ру
Рязанский НПЗ загорелся после массированной атаки дронов: что известно о повреждениях
На территории нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области произошёл пожар в результате атаки беспилотников. Об этом 15 октября сообщил губернатор Павел Малков в "Максе"
2026-10-15T10:23
2026-10-15T10:23
2026-10-15T10:23
спецоперация
сво
россия
украина
рязанская область
илон маск
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владимир зеленский
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"Сегодня ночью и утром наш регион подвергся массовой атаке БПЛА. На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. Повреждён склад и автомобили на территории другого предприятия Рязани", — написал он.По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас власти оценивают материальный ущерб. На месте работают оперативные службы.Утром 15 октября Малков сообщил, что в некоторых школах и детских садах Рязани отменены занятия на фоне массовых атак дронов. В общей сложности занятия отменили в 14 школах и 25 детских садах.Ранее в новостях: ПВО сбила за ночь 166 украинских дронов над регионами РоссииБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сво, россия, украина, рязанская область, илон маск, украина.ру, владимир зеленский
Спецоперация, СВО, Россия, Украина, Рязанская область, Илон Маск, Украина.ру, Владимир Зеленский
Рязанский НПЗ загорелся после массированной атаки дронов: что известно о повреждениях
На территории нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области произошёл пожар в результате атаки беспилотников. Об этом 15 октября сообщил губернатор Павел Малков в "Максе"
"Сегодня ночью и утром наш регион подвергся массовой атаке БПЛА. На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. Повреждён склад и автомобили на территории другого предприятия Рязани", — написал он.
По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас власти оценивают материальный ущерб. На месте работают оперативные службы.
Утром 15 октября Малков сообщил, что в некоторых школах и детских садах Рязани отменены занятия на фоне массовых атак дронов. В общей сложности занятия отменили в 14 школах и 25 детских садах.
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