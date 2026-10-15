https://ukraina.ru/20261015/ryazanskiy-npz-zagorelsya-posle-massirovannoy-ataki-dronov-chto-izvestno-o-povrezhdeniyakh--1083823719.html

Рязанский НПЗ загорелся после массированной атаки дронов: что известно о повреждениях

Рязанский НПЗ загорелся после массированной атаки дронов: что известно о повреждениях - 15.10.2026 Украина.ру

Рязанский НПЗ загорелся после массированной атаки дронов: что известно о повреждениях

На территории нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области произошёл пожар в результате атаки беспилотников. Об этом 15 октября сообщил губернатор Павел Малков в "Максе"

2026-10-15T10:23

2026-10-15T10:23

2026-10-15T10:23

спецоперация

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россия

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рязанская область

илон маск

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владимир зеленский

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"Сегодня ночью и утром наш регион подвергся массовой атаке БПЛА. На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. Повреждён склад и автомобили на территории другого предприятия Рязани", — написал он.По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас власти оценивают материальный ущерб. На месте работают оперативные службы.Утром 15 октября Малков сообщил, что в некоторых школах и детских садах Рязани отменены занятия на фоне массовых атак дронов. В общей сложности занятия отменили в 14 школах и 25 детских садах.Ранее в новостях: ПВО сбила за ночь 166 украинских дронов над регионами РоссииБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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спецоперация, сво, россия, украина, рязанская область, илон маск, украина.ру, владимир зеленский