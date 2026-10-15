НАПК заблокировало проект Кабмина по бронированию из-за рисков повального взяточничества - 15.10.2026 Украина.ру
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НАПК заблокировало проект Кабмина по бронированию из-за рисков повального взяточничества
НАПК заблокировало проект Кабмина по бронированию из-за рисков повального взяточничества - 15.10.2026 Украина.ру
НАПК заблокировало проект Кабмина по бронированию из-за рисков повального взяточничества
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило коррупционные риски в разработанных Кабмином правилах бронирования, внедрение которых повлечет за собой резкое уменьшение числа защищенных от мобилизации работников, передает народный депутат Ярослав Железняк
2026-10-15T10:21
2026-10-15T10:44
новости
кабмин
ярослав железняк
напк
мобилизация на украине
закон
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Прежде всего, антикоррупционное ведомство настаивает на полном исключении наиболее резонансного пункта данного законопроекта. Речь идет о правиле не учитывать сотрудников с отсрочкой при общем подсчете штата, из-за чего количество доступных броней на фирмах и заводах сильно урезалось бы.Во-вторых, серьезные опасения вызывает идея сформировать новый Координационный центр для определения критической важности компаний. Ввиду полного отсутствия регламента его деятельности, четких дедлайнов для обработки заявок и конкретных причин для отказа, такой орган создаст прямые условия для взяточничества и злоупотреблений.В-третьих, если Центр решит лишить предприятие критического статуса, Минэкономики должно утвердить это автоматически. Иначе у чиновников появится лазейка: они смогут по своему усмотрению наказывать одни компании и прощать другие за одни и те же нарушения.В итоге НАПК вынесло вердикт: проект Кабмина нельзя принимать в таком виде, его нужно дорабатывать.Подробнее - в материале Более 100 обысков на Украине: вскрыты схемы незаконного бронирования от мобилизации на сайте Украина.ру.
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новости, кабмин, ярослав железняк, напк, мобилизация на украине, закон
Новости, Кабмин, Ярослав Железняк, НАПК, мобилизация на Украине, Закон

НАПК заблокировало проект Кабмина по бронированию из-за рисков повального взяточничества

10:21 15.10.2026 (обновлено: 10:44 15.10.2026)
 
© Фото : скриншот видео / Перейти в фотобанкНациональное агентство по предупреждению коррупции (НАПК)
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило коррупционные риски в разработанных Кабмином правилах бронирования, внедрение которых повлечет за собой резкое уменьшение числа защищенных от мобилизации работников, передает народный депутат Ярослав Железняк
Прежде всего, антикоррупционное ведомство настаивает на полном исключении наиболее резонансного пункта данного законопроекта. Речь идет о правиле не учитывать сотрудников с отсрочкой при общем подсчете штата, из-за чего количество доступных броней на фирмах и заводах сильно урезалось бы.
Во-вторых, серьезные опасения вызывает идея сформировать новый Координационный центр для определения критической важности компаний. Ввиду полного отсутствия регламента его деятельности, четких дедлайнов для обработки заявок и конкретных причин для отказа, такой орган создаст прямые условия для взяточничества и злоупотреблений.
В-третьих, если Центр решит лишить предприятие критического статуса, Минэкономики должно утвердить это автоматически. Иначе у чиновников появится лазейка: они смогут по своему усмотрению наказывать одни компании и прощать другие за одни и те же нарушения.
В итоге НАПК вынесло вердикт: проект Кабмина нельзя принимать в таком виде, его нужно дорабатывать.
Подробнее - в материале Более 100 обысков на Украине: вскрыты схемы незаконного бронирования от мобилизации на сайте Украина.ру.
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