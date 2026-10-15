https://ukraina.ru/20261015/napk-zablokirovalo-proekt-kabmina-po-bronirovaniyu-iz-za-riskov-povalnogo-vzyatochnichestva-1083824198.html

НАПК заблокировало проект Кабмина по бронированию из-за рисков повального взяточничества

НАПК заблокировало проект Кабмина по бронированию из-за рисков повального взяточничества - 15.10.2026 Украина.ру

НАПК заблокировало проект Кабмина по бронированию из-за рисков повального взяточничества

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило коррупционные риски в разработанных Кабмином правилах бронирования, внедрение которых повлечет за собой резкое уменьшение числа защищенных от мобилизации работников, передает народный депутат Ярослав Железняк

2026-10-15T10:21

2026-10-15T10:21

2026-10-15T10:44

новости

кабмин

ярослав железняк

напк

мобилизация на украине

закон

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Прежде всего, антикоррупционное ведомство настаивает на полном исключении наиболее резонансного пункта данного законопроекта. Речь идет о правиле не учитывать сотрудников с отсрочкой при общем подсчете штата, из-за чего количество доступных броней на фирмах и заводах сильно урезалось бы.Во-вторых, серьезные опасения вызывает идея сформировать новый Координационный центр для определения критической важности компаний. Ввиду полного отсутствия регламента его деятельности, четких дедлайнов для обработки заявок и конкретных причин для отказа, такой орган создаст прямые условия для взяточничества и злоупотреблений.В-третьих, если Центр решит лишить предприятие критического статуса, Минэкономики должно утвердить это автоматически. Иначе у чиновников появится лазейка: они смогут по своему усмотрению наказывать одни компании и прощать другие за одни и те же нарушения.В итоге НАПК вынесло вердикт: проект Кабмина нельзя принимать в таком виде, его нужно дорабатывать.Подробнее - в материале Более 100 обысков на Украине: вскрыты схемы незаконного бронирования от мобилизации на сайте Украина.ру.

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новости, кабмин, ярослав железняк, напк, мобилизация на украине, закон