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Трамп может получить российское топливо до выборов - NYP
Трамп может получить российское топливо до выборов - NYP - 15.10.2026 Украина.ру
Трамп может получить российское топливо до выборов - NYP
Российские нефтепродукты могут быть доставлены в Соединенные Штаты в течение следующих двух недель — до старта промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на 3 ноября, передает газета The New York Post со ссылкой на информированные источники в США
2026-10-15T09:01
2026-10-15T09:01
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Как рассказал один из собеседников издания, Москва одобрила отправку "довольно существенного" количества дизеля. Транспортировка начнется сразу после того, как участники соглашения уладят оставшиеся юридические и бюрократические процедуры.По прогнозам аналитиков, данная топливная договоренность между американским и российским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным способна обеспечить Москве прибыль в размере до четырех миллиардов долларов.Подробнее - в материале Трамп продал Зеленского за дизель: западные СМИ о сделке между Москвой и Вашингтоном на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, москва, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Москва, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина.ру
Трамп может получить российское топливо до выборов - NYP
09:01 15.10.2026 (обновлено: 09:16 15.10.2026)
Российские нефтепродукты могут быть доставлены в Соединенные Штаты в течение следующих двух недель — до старта промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на 3 ноября, передает газета The New York Post со ссылкой на информированные источники в США
Как рассказал один из собеседников издания, Москва одобрила отправку "довольно существенного" количества дизеля.
Транспортировка начнется сразу после того, как участники соглашения уладят оставшиеся юридические и бюрократические процедуры.
По прогнозам аналитиков, данная топливная договоренность между американским и российским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным способна обеспечить Москве прибыль в размере до четырех миллиардов долларов.