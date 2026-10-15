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Трамп может получить российское топливо до выборов - NYP

Трамп может получить российское топливо до выборов - NYP - 15.10.2026 Украина.ру

Трамп может получить российское топливо до выборов - NYP

Российские нефтепродукты могут быть доставлены в Соединенные Штаты в течение следующих двух недель — до старта промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на 3 ноября, передает газета The New York Post со ссылкой на информированные источники в США

2026-10-15T09:01

2026-10-15T09:01

2026-10-15T09:16

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Как рассказал один из собеседников издания, Москва одобрила отправку "довольно существенного" количества дизеля. Транспортировка начнется сразу после того, как участники соглашения уладят оставшиеся юридические и бюрократические процедуры.По прогнозам аналитиков, данная топливная договоренность между американским и российским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным способна обеспечить Москве прибыль в размере до четырех миллиардов долларов.Подробнее - в материале Трамп продал Зеленского за дизель: западные СМИ о сделке между Москвой и Вашингтоном на сайте Украина.ру.

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новости, москва, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, украина.ру