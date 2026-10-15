https://ukraina.ru/20261015/gde-voobsche-mozgi-v-rade-vozmutilis-konfliktom-zelenskogo-s-trampom-1083822791.html

"Где вообще мозги?" В Раде возмутились конфликтом Зеленского с Трампом

"Где вообще мозги?" В Раде возмутились конфликтом Зеленского с Трампом - 15.10.2026 Украина.ру

"Где вообще мозги?" В Раде возмутились конфликтом Зеленского с Трампом

Украинские власти обостряют отношения с Вашингтоном, несмотря на критическую зависимость от американской военной и разведывательной поддержки. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, выступая с трибуны парламента

2026-10-15T09:43

2026-10-15T09:43

2026-10-15T09:43

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вашингтон

сша

алексей гончаренко

владимир зеленский

дональд трамп

верховная рада

республиканская партия

financial times

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"Может, мы прекратим безумие, которое сегодня происходит, когда мы с каждым днем раскручиваем спираль конфликта с США? Это же идиотизм. Мы, имея войну с Россией, еще хотим поссориться с Соединенными Штатами. Ну где вообще мозги какие-то?" — возмутился парламентарий.Гончаренко* напомнил, что Украине не хватает средств для перехвата российских баллистических ракет, а без американской разведки Киев не получает необходимых сведений о типах и запусках ракет. По его словам, разговоры о том, что другие партнеры смогут заменить возможности США, так и остались разговорами.Депутат также указал, что украинские власти конфликтуют не только с президентом США Дональдом Трампом, но и с Республиканской партией, представители которой продолжат работать в Конгрессе после выборов. На этом фоне он задался вопросом, как Киев собирается добиваться поставок ракет, разведданных, финансовой помощи и новых санкций.Отдельно Гончаренко* раскритиковал отсутствие украинского посла в Вашингтоне и усомнился в эффективности публичных заявлений вместо прямых переговоров.Он добавил, что на фоне ударов по украинским городам и энергетическим объектам власти, по его мнению, перекладывают ответственность на других.Заявление прозвучало на фоне нового витка разногласий между Киевом и Вашингтоном. Накануне Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану заявил, что чувствует себя преданным из-за решения Трампа, связанного с соглашением о поставках российского дизеля. Глава киевского режима также призвал американского лидера сохранять нейтралитет и обвинил его в том, что тот занимает позицию, выгодную Москве.Уже сегодня Зеленский сообщил Financial Times о возобновлении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам после трехдневной паузы, на которую Киев пошел по просьбе США."Запрет снят. С нас хватит", — заявил он.По словам Зеленского, Украина временно воздерживалась от атак на российскую энергетику по пожеланию Вашингтона, однако, как утверждает украинский лидер, российские удары по энергетическим объектам продолжались. При этом Киев, по его словам, мог бы отказаться от дальнейших атак в обмен на дополнительные ракеты для систем ПВО Patriot.На фоне этих заявлений украинские военные паблики сообщили об атаке на Рязанский НПЗ в ночь на 15 октября. Российские власти подтверждали атаку на регион, но отдельно нефтеперерабатывающий завод не упоминали.Ранее западные СМИ со ссылкой на американскую разведку сообщали, что Вашингтон предупреждал Киев о возможности полностью прекратить передачу разведданных в случае продолжения ударов по российским энергетическим объектам.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октября.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20261015/s-nas-khvatit-zelenskiy-snyal-zapret-na-udary-po-rossiyskim-npz-1083821870.html

киев

вашингтон

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новости, киев, вашингтон, сша, алексей гончаренко, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада, республиканская партия, financial times