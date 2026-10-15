https://ukraina.ru/20261015/svodka-nochnykh-udarov-vs-rf-po-tselyam-na-ukraine-k-etomu-chasu-1083822033.html

Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине к этому часу

Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине к этому часу - 15.10.2026 Украина.ру

Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине к этому часу

Российская армия ночью продолжала атаковать цели в регионах Украины. Передаём сводку на 8:30 мск 15 октября по информации украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ

2026-10-15T08:33

2026-10-15T08:33

2026-10-15T08:47

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По сообщениям вражеских мониторинговых ресурсов и местных каналов, в течение ночи взрывы многократно гремели в Киевской области и в Киеве, в Винницкой (Винница, Жмеринка), Ровенской (Ровно), Сумской (Шостка), Черниговской (Репки), Волынской (Луцк), Ивано-Франковской, Хмельницкой (Староконстантинов), Днепропетровской (Днепропетровск, Кривой Рог), Полтавской (Кременчуг, Миргород), Кировоградской (Кировоград, Светловодск), Харьковской (Изюм), Николаевской, Одесской (Измаил, Рени), Черкасской, Тернопольской областях.ВС РФ также наносили удары управляемыми авиабомбами по целям в Павлограде Днепропетровской области и атаковали цели во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Украинские СМИ отмечали, что на Кировоградскую область была самая масштабная атака с 2022 года.Местные "власти" подтвердили прилёты по промышленным объектам в районах Полтавы и Миргорода.По последним сообщениям Минобороны РФ, российская армия нанесла удар по инфраструктуре порта Измаил в Одесской области, задействованной для нужд украинских военных. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате этого налёта были поражены портовые объекты, которые применялись для разгрузки и хранения товаров военного и двойного назначения, поступавших для снабжения ВСУ.Помимо этого, российские военные поразили два сухогруза во время морского перехода. Данные суда занимались доставкой военных грузов в порт Одессы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261014/zaporozhskiy-front-kto-kontroliruet-orekhov-i-chto-zhe-vse-taki-proiskhodit-v-maloy-tokmachke-1083807591.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, сво, спецоперация, вс рф, вкс, удары, ракетные удары по украине, удары дронами, обстрелы украины сегодня, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, россия, измаил, одесская область, винницкая область, ровенская область, сумская область, черниговская область, волынская область, ивано-франковская область, полтавская область, кировоградская область, харьковская область, днепропетровская область, запорожская область, николаевская область, всу, впк, вооруженные силы украины, украина