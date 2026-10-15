Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине к этому часу - 15.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261015/svodka-nochnykh-udarov-vs-rf-po-tselyam-na-ukraine-k-etomu-chasu-1083822033.html
Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине к этому часу
Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине к этому часу - 15.10.2026 Украина.ру
Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине к этому часу
Российская армия ночью продолжала атаковать цели в регионах Украины. Передаём сводку на 8:30 мск 15 октября по информации украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
2026-10-15T08:33
2026-10-15T08:47
украина.ру
сво
спецоперация
вс рф
вкс
удары
ракетные удары по украине
удары дронами
обстрелы украины сегодня
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/1c/1083464892_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_e7c7b9b5be801aedc46a3e7e9bffc245.jpg
По сообщениям вражеских мониторинговых ресурсов и местных каналов, в течение ночи взрывы многократно гремели в Киевской области и в Киеве, в Винницкой (Винница, Жмеринка), Ровенской (Ровно), Сумской (Шостка), Черниговской (Репки), Волынской (Луцк), Ивано-Франковской, Хмельницкой (Староконстантинов), Днепропетровской (Днепропетровск, Кривой Рог), Полтавской (Кременчуг, Миргород), Кировоградской (Кировоград, Светловодск), Харьковской (Изюм), Николаевской, Одесской (Измаил, Рени), Черкасской, Тернопольской областях.ВС РФ также наносили удары управляемыми авиабомбами по целям в Павлограде Днепропетровской области и атаковали цели во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Украинские СМИ отмечали, что на Кировоградскую область была самая масштабная атака с 2022 года.Местные "власти" подтвердили прилёты по промышленным объектам в районах Полтавы и Миргорода.По последним сообщениям Минобороны РФ, российская армия нанесла удар по инфраструктуре порта Измаил в Одесской области, задействованной для нужд украинских военных. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате этого налёта были поражены портовые объекты, которые применялись для разгрузки и хранения товаров военного и двойного назначения, поступавших для снабжения ВСУ.Помимо этого, российские военные поразили два сухогруза во время морского перехода. Данные суда занимались доставкой военных грузов в порт Одессы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261014/zaporozhskiy-front-kto-kontroliruet-orekhov-i-chto-zhe-vse-taki-proiskhodit-v-maloy-tokmachke-1083807591.html
россия
измаил
одесская область
винницкая область
ровенская область
сумская область
черниговская область
волынская область
ивано-франковская область
полтавская область
кировоградская область
харьковская область
днепропетровская область
запорожская область
николаевская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/1c/1083464892_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_b31c5947548a72f5a5b943d643f944e7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, сво, спецоперация, вс рф, вкс, удары, ракетные удары по украине, удары дронами, обстрелы украины сегодня, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, россия, измаил, одесская область, винницкая область, ровенская область, сумская область, черниговская область, волынская область, ивано-франковская область, полтавская область, кировоградская область, харьковская область, днепропетровская область, запорожская область, николаевская область, всу, впк, вооруженные силы украины, украина
Украина.ру, СВО, Спецоперация, ВС РФ, ВКС, удары, ракетные удары по Украине, Удары дронами, обстрелы Украины сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, Россия, Измаил, Одесская область, Винницкая область, Ровенская область, Сумская область, Черниговская область, Волынская область, Ивано-Франковская область, Полтавская область, Кировоградская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область, Николаевская область, ВСУ, ВПК, Вооруженные силы Украины, Украина

Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине к этому часу

08:33 15.10.2026 (обновлено: 08:47 15.10.2026)
 
© REUTERS / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE Украинские пожарные
 Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© REUTERS / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE
Читать в
ДзенTelegram
Российская армия ночью продолжала атаковать цели в регионах Украины. Передаём сводку на 8:30 мск 15 октября по информации украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
По сообщениям вражеских мониторинговых ресурсов и местных каналов, в течение ночи взрывы многократно гремели в Киевской области и в Киеве, в Винницкой (Винница, Жмеринка), Ровенской (Ровно), Сумской (Шостка), Черниговской (Репки), Волынской (Луцк), Ивано-Франковской, Хмельницкой (Староконстантинов), Днепропетровской (Днепропетровск, Кривой Рог), Полтавской (Кременчуг, Миргород), Кировоградской (Кировоград, Светловодск), Харьковской (Изюм), Николаевской, Одесской (Измаил, Рени), Черкасской, Тернопольской областях.
ВС РФ также наносили удары управляемыми авиабомбами по целям в Павлограде Днепропетровской области и атаковали цели во временно оккупированном ВСУ Запорожье.
Украинские СМИ отмечали, что на Кировоградскую область была самая масштабная атака с 2022 года.
Местные "власти" подтвердили прилёты по промышленным объектам в районах Полтавы и Миргорода.
По последним сообщениям Минобороны РФ, российская армия нанесла удар по инфраструктуре порта Измаил в Одесской области, задействованной для нужд украинских военных. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате этого налёта были поражены портовые объекты, которые применялись для разгрузки и хранения товаров военного и двойного назначения, поступавших для снабжения ВСУ.
Помимо этого, российские военные поразили два сухогруза во время морского перехода. Данные суда занимались доставкой военных грузов в порт Одессы.
Боевая работа артиллеристов на Ореховском направлении в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
Вчера, 16:01
Запорожский фронт: кто контролирует Орехов и что же все-таки происходит в Малой ТокмачкеРоссийская армия продолжает наступление на запорожском направлении: Министерство обороны заявило об освобождении населенного пункта Никольское
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руСВОСпецоперацияВС РФВКСударыракетные удары по УкраинеУдары дронамиобстрелы Украины сегодняБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАбеспилотникибеспилотники сегодняРоссияИзмаилОдесская областьВинницкая областьРовенская областьСумская областьЧерниговская областьВолынская областьИвано-Франковская областьПолтавская областьКировоградская областьХарьковская областьДнепропетровская областьЗапорожская областьНиколаевская областьВСУВПКВооруженные силы УкраиныУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:37США готовы снять санкции с российских танкеров ради снижения цен на топливо
09:23ПВО сбила за ночь 166 украинских дронов над регионами России
09:21Пленные вместо миноискателей: Мирошник заявил о чудовищных методах ВСУ
09:20Посланцы ЕС отвергли план США по российским активам — Financial Times
09:01Трамп может получить российское топливо до выборов - NYP
09:00Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октября
08:38"С нас хватит": Зеленский снял запрет на удары по российским НПЗ
08:33Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине к этому часу
08:29"Мясник" вместо боксера: Зеленский пытается снять мэра Киева по одесской схеме, Кличко жестко отбивается
08:20Поставки сорваны: ВС РФ разгромили портовые объекты и суда с грузами для ВСУ
08:00Реформы Косыгина: без Либермана не обошлось
07:57Маска встревожили претензии Киева к дизельным планам Трампа
07:30Точка раскола: WSJ раскрыла, когда и почему Трамп отвернулся от Зеленского
07:28Зеленский заявил, что не уйдёт
07:21Украина потеряет территории: западные СМИ выясняют, чем закончится ссора Трампа с Зеленским
06:52Небензя уточнил в Совбезе ООН, с кем нельзя обсуждать конфликт на Украине
06:50Очень важный свидетель: беглый генпрокурор Кравченко выдает секреты Зеленского
06:30Дмитрий Выдрин: Трампу нужна Россия и Севморпуть, а украинские миллиарды для него — копеечная суета
06:20Бегство элит из столицы: Ищенко о том, какие удары России добьют киевский режим
06:03Волки в овечьей шкуре: говорили о мире, а погнали воевать до последнего украинца
Лента новостейМолния