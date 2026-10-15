Вода из крана убивает: Киев готовит украинцев к трёхдневной жажде
Центр общественного здоровья Украины призвал граждан сделать запас питьевой воды минимум на 72 часа — по 3 литра на человека в сутки. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба ведомства
По данным центра, после отключений водоснабжения вода может стать опасной, даже оставаясь на вид прозрачной. В систему способны попадать грунтовые и сточные воды с опасными микроорганизмами.
При сомнениях воду необходимо кипятить. Также рекомендуется отдельно запастись технической водой и не использовать воду из непроверенных колодцев, скважин и открытых водоёмов.
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