Вода из крана убивает: Киев готовит украинцев к трёхдневной жажде - 15.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261015/voda-iz-krana-ubivaet-kiev-gotovit-ukraintsev-k-trkhdnevnoy-zhazhde-1083824429.html
Вода из крана убивает: Киев готовит украинцев к трёхдневной жажде
Вода из крана убивает: Киев готовит украинцев к трёхдневной жажде - 15.10.2026 Украина.ру
Вода из крана убивает: Киев готовит украинцев к трёхдневной жажде
Центр общественного здоровья Украины призвал граждан сделать запас питьевой воды минимум на 72 часа — по 3 литра на человека в сутки. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба ведомства
2026-10-15T10:51
2026-10-15T10:51
новости
украина
киев
россия
владимир зеленский
украина.ру
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/102744/36/1027443642_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ab3d055dd3271620040460fbf7efd0c4.jpg
По данным центра, после отключений водоснабжения вода может стать опасной, даже оставаясь на вид прозрачной. В систему способны попадать грунтовые и сточные воды с опасными микроорганизмами.При сомнениях воду необходимо кипятить. Также рекомендуется отдельно запастись технической водой и не использовать воду из непроверенных колодцев, скважин и открытых водоёмов.Чем дольше Зеленский играет в войну, тем глубже украинцы погружаются в бытовую катастрофу. Подробнее – в материале Зеленский заявил, что не уйдётБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/102744/36/1027443642_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_58821b624cb1d097b756dfe8781b0e62.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, украина.ру, илон маск
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Украина.ру, Илон Маск

Вода из крана убивает: Киев готовит украинцев к трёхдневной жажде

10:51 15.10.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанк мытье рук профилактика кран вода мыло дезинфекция
 мытье рук профилактика кран вода мыло дезинфекция - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Центр общественного здоровья Украины призвал граждан сделать запас питьевой воды минимум на 72 часа — по 3 литра на человека в сутки. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба ведомства
По данным центра, после отключений водоснабжения вода может стать опасной, даже оставаясь на вид прозрачной. В систему способны попадать грунтовые и сточные воды с опасными микроорганизмами.
При сомнениях воду необходимо кипятить. Также рекомендуется отдельно запастись технической водой и не использовать воду из непроверенных колодцев, скважин и открытых водоёмов.
Чем дольше Зеленский играет в войну, тем глубже украинцы погружаются в бытовую катастрофу. Подробнее – в материале Зеленский заявил, что не уйдёт
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийУкраина.руИлон Маск
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:35"Запрет снят": Зеленский пошел наперекор Трампу
11:33В Киеве захотели переплюнуть Сталина
11:32 "Мой бизнес" в ЛНР. Мастерская новых медиа в Донбассе и Новороссии. 15 октября 2026 года, утренний эфир 113:51
11:01Элитный отдых: Гордон* засветился с Ахметовым и Пинчуком в Лондоне
11:00Вместо Кличко — силовик: в Раде узнали о кадровых планах Зеленского
10:51Вода из крана убивает: Киев готовит украинцев к трёхдневной жажде
10:23Рязанский НПЗ загорелся после массированной атаки дронов: что известно о повреждениях
10:21НАПК заблокировало проект Кабмина по бронированию из-за рисков повального взяточничества
09:502288 звезд на русско-корейском небе. Музей Зарубежной военной операции в Пхеньяне
09:43"Где вообще мозги?" В Раде возмутились конфликтом Зеленского с Трампом
09:40Bloomberg признал, что украинская энергетика еще никогда не была в такой яме
09:37США готовы снять санкции с российских танкеров ради снижения цен на топливо
09:23ПВО сбила за ночь 166 украинских дронов над регионами России
09:21Пленные вместо миноискателей: Мирошник заявил о чудовищных методах ВСУ
09:20Посланцы ЕС отвергли план США по российским активам — Financial Times
09:01Трамп может получить российское топливо до выборов - NYP
09:00Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октября
08:38"С нас хватит": Зеленский снял запрет на удары по российским НПЗ
08:33Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине к этому часу
08:29"Мясник" вместо боксера: Зеленский пытается снять мэра Киева по одесской схеме, Кличко жестко отбивается
Лента новостейМолния