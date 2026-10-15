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Вода из крана убивает: Киев готовит украинцев к трёхдневной жажде

Вода из крана убивает: Киев готовит украинцев к трёхдневной жажде - 15.10.2026 Украина.ру

Вода из крана убивает: Киев готовит украинцев к трёхдневной жажде

Центр общественного здоровья Украины призвал граждан сделать запас питьевой воды минимум на 72 часа — по 3 литра на человека в сутки. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба ведомства

2026-10-15T10:51

2026-10-15T10:51

2026-10-15T10:51

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По данным центра, после отключений водоснабжения вода может стать опасной, даже оставаясь на вид прозрачной. В систему способны попадать грунтовые и сточные воды с опасными микроорганизмами.При сомнениях воду необходимо кипятить. Также рекомендуется отдельно запастись технической водой и не использовать воду из непроверенных колодцев, скважин и открытых водоёмов.Чем дольше Зеленский играет в войну, тем глубже украинцы погружаются в бытовую катастрофу. Подробнее – в материале Зеленский заявил, что не уйдётБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, украина.ру, илон маск