"Готовы к отгрузке": Новак раскрыл, когда российский дизель пойдёт в США
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Первые поставки российского дизеля в США могут начаться уже через 2–3 недели — всё зависит от скорости подписания контрактов и фрахта танкеров. Об этом 15 октября заявил вице-премьер Александр Новак
По его словам, отечественные компании уже полностью готовы к отгрузке и ждут лишь завершения формальностей. Россия планирует до конца года продолжать импорт бензина, добавил он.
Топливная сделка стала возможной после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которых Вашингтон вывел российское дизтопливо из-под санкций до весны 2027 года.
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