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"Готовы к отгрузке": Новак раскрыл, когда российский дизель пойдёт в США

"Готовы к отгрузке": Новак раскрыл, когда российский дизель пойдёт в США - 15.10.2026 Украина.ру

"Готовы к отгрузке": Новак раскрыл, когда российский дизель пойдёт в США

Первые поставки российского дизеля в США могут начаться уже через 2–3 недели — всё зависит от скорости подписания контрактов и фрахта танкеров. Об этом 15 октября заявил вице-премьер Александр Новак

2026-10-15T11:47

2026-10-15T11:47

2026-10-15T11:47

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По его словам, отечественные компании уже полностью готовы к отгрузке и ждут лишь завершения формальностей. Россия планирует до конца года продолжать импорт бензина, добавил он.Топливная сделка стала возможной после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которых Вашингтон вывел российское дизтопливо из-под санкций до весны 2027 года.О дизельной сделке– в материале дизельная сделка ошеломила "партию войны" на Западе и работает на вразумлениеБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, вашингтон, камил новак, владимир путин, дональд трамп