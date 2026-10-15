Пленные вместо миноискателей: Мирошник заявил о чудовищных методах ВСУ - 15.10.2026 Украина.ру
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Пленные вместо миноискателей: Мирошник заявил о чудовищных методах ВСУ
Пленные вместо миноискателей: Мирошник заявил о чудовищных методах ВСУ - 15.10.2026 Украина.ру
Пленные вместо миноискателей: Мирошник заявил о чудовищных методах ВСУ
Украинские военные заставляют российских военнопленных разминировать минные поля собственными телами, а также используют дистанционно подрываемые "взрывные ошейники". Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на неформальном заседании Совета Безопасности ООН
2026-10-15T09:21
2026-10-15T09:21
новости
россия
украина
мирошник
илон маск
владимир зеленский
вооруженные силы украины
оон
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"Последнее сообщение — это отправка наших военнопленных разминировать своими телами минные поля либо „ошейники“, которые надеваются на человека и взрываются дистанционно, разрывая человека практически на части", — сказал дипломат.По словам Мирошника, перечисленные случаи не исчерпывают методов физического и психологического воздействия на российских пленных. Он утверждает, что украинские военные применяют различные способы издевательств над безоружными людьми.Дипломат также заявил, что попытки добиться международных расследований подобных эпизодов сталкиваются с противодействием. По его мнению, некоторым участникам международных площадок выгодно не допустить огласки этих обстоятельств.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октября.
https://ukraina.ru/20261015/taynye-tyurmy-i-zverstva-miroshnik-potreboval-v-oon-izuchit-fakty-pytok-rossiyskikh-plennykh-1083819930.html
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новости, россия, украина, мирошник, илон маск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, оон
Новости, Россия, Украина, Мирошник, Илон Маск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ООН

Пленные вместо миноискателей: Мирошник заявил о чудовищных методах ВСУ

09:21 15.10.2026
 
© AP / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© AP / Andriy Andriyenko
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Украинские военные заставляют российских военнопленных разминировать минные поля собственными телами, а также используют дистанционно подрываемые "взрывные ошейники". Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на неформальном заседании Совета Безопасности ООН
"Последнее сообщение — это отправка наших военнопленных разминировать своими телами минные поля либо „ошейники“, которые надеваются на человека и взрываются дистанционно, разрывая человека практически на части", — сказал дипломат.
По словам Мирошника, перечисленные случаи не исчерпывают методов физического и психологического воздействия на российских пленных. Он утверждает, что украинские военные применяют различные способы издевательств над безоружными людьми.
Дипломат также заявил, что попытки добиться международных расследований подобных эпизодов сталкиваются с противодействием. По его мнению, некоторым участникам международных площадок выгодно не допустить огласки этих обстоятельств.
Россия вернула 160 военнослужащих из украинского плена - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
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Тайные тюрьмы и зверства: Мирошник потребовал в ООН изучить факты пыток российских пленныхИзучить установленные факты пыток российских пленных потребовал в ходе неформального заседания Совбеза ООН по Украине посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом в ночь на 15 октября пишет РИА Новости
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октября.
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