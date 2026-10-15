https://ukraina.ru/20261015/plennye-vmesto-minoiskateley-miroshnik-zayavil-o-chudovischnykh-metodakh-vsu-1083822383.html

Пленные вместо миноискателей: Мирошник заявил о чудовищных методах ВСУ

Пленные вместо миноискателей: Мирошник заявил о чудовищных методах ВСУ - 15.10.2026 Украина.ру

Пленные вместо миноискателей: Мирошник заявил о чудовищных методах ВСУ

Украинские военные заставляют российских военнопленных разминировать минные поля собственными телами, а также используют дистанционно подрываемые "взрывные ошейники". Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на неформальном заседании Совета Безопасности ООН

2026-10-15T09:21

2026-10-15T09:21

2026-10-15T09:21

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мирошник

илон маск

владимир зеленский

вооруженные силы украины

оон

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"Последнее сообщение — это отправка наших военнопленных разминировать своими телами минные поля либо „ошейники“, которые надеваются на человека и взрываются дистанционно, разрывая человека практически на части", — сказал дипломат.По словам Мирошника, перечисленные случаи не исчерпывают методов физического и психологического воздействия на российских пленных. Он утверждает, что украинские военные применяют различные способы издевательств над безоружными людьми.Дипломат также заявил, что попытки добиться международных расследований подобных эпизодов сталкиваются с противодействием. По его мнению, некоторым участникам международных площадок выгодно не допустить огласки этих обстоятельств.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октября.

https://ukraina.ru/20261015/taynye-tyurmy-i-zverstva-miroshnik-potreboval-v-oon-izuchit-fakty-pytok-rossiyskikh-plennykh-1083819930.html

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новости, россия, украина, мирошник, илон маск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, оон