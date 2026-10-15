Пленные вместо миноискателей: Мирошник заявил о чудовищных методах ВСУ
© AP / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
© AP / Andriy Andriyenko
Украинские военные заставляют российских военнопленных разминировать минные поля собственными телами, а также используют дистанционно подрываемые "взрывные ошейники". Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на неформальном заседании Совета Безопасности ООН
"Последнее сообщение — это отправка наших военнопленных разминировать своими телами минные поля либо „ошейники“, которые надеваются на человека и взрываются дистанционно, разрывая человека практически на части", — сказал дипломат.
По словам Мирошника, перечисленные случаи не исчерпывают методов физического и психологического воздействия на российских пленных. Он утверждает, что украинские военные применяют различные способы издевательств над безоружными людьми.
Дипломат также заявил, что попытки добиться международных расследований подобных эпизодов сталкиваются с противодействием. По его мнению, некоторым участникам международных площадок выгодно не допустить огласки этих обстоятельств.
05:49Тайные тюрьмы и зверства: Мирошник потребовал в ООН изучить факты пыток российских пленныхИзучить установленные факты пыток российских пленных потребовал в ходе неформального заседания Совбеза ООН по Украине посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом в ночь на 15 октября пишет РИА Новости
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октября.
Подписывайся на