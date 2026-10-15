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В Киеве захотели переплюнуть Сталина

В Киеве захотели переплюнуть Сталина - 15.10.2026 Украина.ру

В Киеве захотели переплюнуть Сталина

Министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник заявил о планах построить тоннель под Днепром. Это позволит обеспечить безопасную транспортную связь между правобережными и левобережными районами Киева

2026-10-15T11:33

2026-10-15T11:33

2026-10-15T11:33

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Калашник в интервью каналу "Суспільне" заявил о планах построить понтонные переправы. По его словам, строительство таких переправ может длиться до трёх месяцев, а сами конструкции должны обеспечить как минимум половину пропускной способности имеющихся мостов через Днепр."Сейчас ведутся подготовительные работы, и в ближайшее время начнутся строительные. Будет задействована вся инфраструктура для того, чтобы пропускная способность была максимальной. У нас в среднем около 600 тыс. автомобилей пересекают левый и правый берег в течение суток. И задача — сохранить эту пропускную способность", — сказал Калашник.Он заявил, что уже определены места, где именно начнут строительство. Такие работы планируется проводить не только в Киеве, но и в других регионах Украины, и не только на Днепре.Однако настоящую сенсацию вызвало другое заявление министра. Так, по его словам, в министерстве рассматривают в долгосрочной перспективе сооружение тоннеля под Днепром. В то же время Калашник признал, что реализация такого проекта возможна только при поддержке партнёров, т.к. его стоимость — сотни миллионов долларов.Таким образом, на Украине замахнулись на реализацию идеи, которую не смогли осуществить в сталинское время.В 1938 году в столице советской Украины начали реализовывать секретный проект "Объект №1" - строительства тоннелей под Днепром. Изначально планировалось строительство двух тоннелей — Северного и Южного. Однако реальные подводные работы удалось начать только в Южном тоннеле. Куратором проекта был народный комиссар внутренних дел Лаврентий Берия.Кандидатуры строителей тщательно проверялись спецслужбами. На строительстве использовался инновационный тогда кессонный метод. В целом на "Объекте №1" по разным источникам было задействовано от 12 до 20 тыс. человек.Несмотря на всё это за сутки удавалось прокладывать не более 70 сантиметров прохода. Работы свернули из-за начала Великой Отечественной войны.После неудачного сталинского проекта осталось несколько построек — в частности — купол подводного тоннеля на Осокорках протяжённостью 200 м в сторону Жукового острова. Сам тоннель затоплен грунтовыми водами.Кроме того, от так и не начавшегося строиться Северного тоннеля остался кессон высотой 17 м и длиной 52 м. В 1995 году объект передали в частную собственность и он долгое время оставался заброшенным. В 2017 году начались работы по превращению кессона в концерт-холл, но их свернули в 2022 году из-за начала СВО.Таким образом, при всех современных украинских усилиях не удалось привести в порядок или как-то ввести в строй, пускай и не по назначению, те объекты, которые остались от "сталинских тоннелей".Кроме того, на современной Украине остро ощущается не только нехватка финансов, но и рабочих рук. Всему виной мобилизация. Ещё до начала ударов по энергетической инфраструктуре киевские власти жаловались на катастрофическую нехватку персонала. После начала коллапса ситуация лишь осложнилась. При этом коммунальным службам не дают 100% бронирования персонала от мобилизации. В результате в нынешних условиях, техники часто работают на пределе и за пределом возможностей.

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новости, украина, днепр, киев, иосиф сталин