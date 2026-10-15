Посланцы ЕС отвергли план США по российским активам — Financial Times - 15.10.2026 Украина.ру
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Посланцы ЕС отвергли план США по российским активам — Financial Times
Посланцы ЕС отвергли план США по российским активам — Financial Times - 15.10.2026 Украина.ру
Посланцы ЕС отвергли план США по российским активам — Financial Times
США на встрече в Майами по украинскому вопросу предложили европейским странам разморозить часть российских активов, замороженных с начала СВО в 2022 году. Об этом утром 15 октября сообщает Financial Times
2026-10-15T09:20
2026-10-15T09:22
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Издание отмечает, что этот шаг мог бы способствовать возобновлению мирных переговоров."США предложили европейским странам разморозить часть российских суверенных активов, заблокированных после начала конфликта на Украине, и передать их в структуру, контролируемую Вашингтоном. Цель этого шага — попытаться возобновить мирные переговоры... Эта идея была озвучена на прошлой неделе в Майами во время встречи переговорщиков Дональда Трампа с представителями Украины, Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО", — говорится в публикации Financial Times.Однако, отмечает издание, инициатива, представленная специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, оказалась отвергнута европейскими делегатами."Это предложение вызвало удивление и обеспокоенность в европейских столицах и Киеве, породив вопросы о намерениях США и их подходе, который существенно отличается от прежней стратегии давления на Москву", — пишут авторы публикации.Киевские переговорщики заявили, что этот вопрос обсуждался с американской стороной и на предыдущих встречах.В ЕС заморожены более €210 млрд активов российского Центробанка, из которых €191 млрд находится на хранении у бельгийской компании Euroclear. Именно её осторожная позиция не позволяет Западу "наложить лапу" на эти средства, пока ограничиваясь воровством получаемого с них дохода.В качестве ответной меры Россия заморозила активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.Ранее МИД РФ сообщил, что Евросоюз с 2024 года передал преступному киевскому режиму €8 млрд из доходов от замороженных российских активов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261014/tramp-nadeetsya-na-russkiy-avos-i-ustranenie-zelenskogo-----1083808734.html
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украина.ру, новости, сша, financial times, ес, нато, стив уиткофф, джаред кушнер, украина, франция, германия, великобритания, европа, евросоюз, украина-нато, россия, дональд трамп, замороженные активы, антироссийские санкции, euroclear, переговоры по украине 2026, финансы, киевский режим, кража, русофобия
Украина.ру, Новости, США, Financial Times, ЕС, НАТО, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Украина, Франция, Германия, Великобритания, Европа, Евросоюз, Украина-НАТО, Россия, Дональд Трамп, замороженные активы, антироссийские санкции, Euroclear, Переговоры по Украине 2026, финансы, киевский режим, кража, Русофобия

Посланцы ЕС отвергли план США по российским активам — Financial Times

09:20 15.10.2026 (обновлено: 09:22 15.10.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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США на встрече в Майами по украинскому вопросу предложили европейским странам разморозить часть российских активов, замороженных с начала СВО в 2022 году. Об этом утром 15 октября сообщает Financial Times
Издание отмечает, что этот шаг мог бы способствовать возобновлению мирных переговоров.
"США предложили европейским странам разморозить часть российских суверенных активов, заблокированных после начала конфликта на Украине, и передать их в структуру, контролируемую Вашингтоном. Цель этого шага — попытаться возобновить мирные переговоры... Эта идея была озвучена на прошлой неделе в Майами во время встречи переговорщиков Дональда Трампа с представителями Украины, Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО", — говорится в публикации Financial Times.
Однако, отмечает издание, инициатива, представленная специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, оказалась отвергнута европейскими делегатами.
"Это предложение вызвало удивление и обеспокоенность в европейских столицах и Киеве, породив вопросы о намерениях США и их подходе, который существенно отличается от прежней стратегии давления на Москву", — пишут авторы публикации.
Киевские переговорщики заявили, что этот вопрос обсуждался с американской стороной и на предыдущих встречах.
В ЕС заморожены более €210 млрд активов российского Центробанка, из которых €191 млрд находится на хранении у бельгийской компании Euroclear. Именно её осторожная позиция не позволяет Западу "наложить лапу" на эти средства, пока ограничиваясь воровством получаемого с них дохода.
В качестве ответной меры Россия заморозила активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Ранее МИД РФ сообщил, что Евросоюз с 2024 года передал преступному киевскому режиму €8 млрд из доходов от замороженных российских активов.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
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