https://ukraina.ru/20261015/poslantsy-es-otvergli-plan-ssha-po-rossiyskim-aktivam--financial-times-1083822575.html

Посланцы ЕС отвергли план США по российским активам — Financial Times

Посланцы ЕС отвергли план США по российским активам — Financial Times - 15.10.2026 Украина.ру

Посланцы ЕС отвергли план США по российским активам — Financial Times

США на встрече в Майами по украинскому вопросу предложили европейским странам разморозить часть российских активов, замороженных с начала СВО в 2022 году. Об этом утром 15 октября сообщает Financial Times

2026-10-15T09:20

2026-10-15T09:20

2026-10-15T09:22

украина.ру

новости

сша

financial times

ес

нато

стив уиткофф

джаред кушнер

украина

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/102636/52/1026365242_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a3505a3e2c8e972c7f8f517248cfafe7.jpg

Издание отмечает, что этот шаг мог бы способствовать возобновлению мирных переговоров."США предложили европейским странам разморозить часть российских суверенных активов, заблокированных после начала конфликта на Украине, и передать их в структуру, контролируемую Вашингтоном. Цель этого шага — попытаться возобновить мирные переговоры... Эта идея была озвучена на прошлой неделе в Майами во время встречи переговорщиков Дональда Трампа с представителями Украины, Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО", — говорится в публикации Financial Times.Однако, отмечает издание, инициатива, представленная специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, оказалась отвергнута европейскими делегатами."Это предложение вызвало удивление и обеспокоенность в европейских столицах и Киеве, породив вопросы о намерениях США и их подходе, который существенно отличается от прежней стратегии давления на Москву", — пишут авторы публикации.Киевские переговорщики заявили, что этот вопрос обсуждался с американской стороной и на предыдущих встречах.В ЕС заморожены более €210 млрд активов российского Центробанка, из которых €191 млрд находится на хранении у бельгийской компании Euroclear. Именно её осторожная позиция не позволяет Западу "наложить лапу" на эти средства, пока ограничиваясь воровством получаемого с них дохода.В качестве ответной меры Россия заморозила активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.Ранее МИД РФ сообщил, что Евросоюз с 2024 года передал преступному киевскому режиму €8 млрд из доходов от замороженных российских активов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261014/tramp-nadeetsya-na-russkiy-avos-i-ustranenie-zelenskogo-----1083808734.html

сша

украина

франция

германия

великобритания

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, сша, financial times, ес, нато, стив уиткофф, джаред кушнер, украина, франция, германия, великобритания, европа, евросоюз, украина-нато, россия, дональд трамп, замороженные активы, антироссийские санкции, euroclear, переговоры по украине 2026, финансы, киевский режим, кража, русофобия