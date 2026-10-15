https://ukraina.ru/20261015/volki-v-ovechey-shkure-govorili-o-mire-a-pognali-voevat-do-poslednego-ukraintsa-1083807969.html

Волки в овечьей шкуре: говорили о мире, а погнали воевать до последнего украинца

Волки в овечьей шкуре: говорили о мире, а погнали воевать до последнего украинца - 15.10.2026 Украина.ру

Волки в овечьей шкуре: говорили о мире, а погнали воевать до последнего украинца

В экспертном сообществе обсуждают, можно ли верить громким заявлениям Дональда Трампа или стоит подождать его новых выступлений. Думают и о том, удастся ли большим игрокам перекроить мир и какое место в этой новой реальности уготовано игрокам малым

2026-10-15T06:03

2026-10-15T06:03

2026-10-15T06:03

эксклюзив

сша

россия

китай

дональд трамп

владимир зеленский

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Сепаратный сговор?Сильные страны и их лидеры в последние годы выбирают политику неоимпериализма, их не интересует мнение малых стран, считает украинский политолог Андрей Ермолаев.По его словам, сейчас идет формирование нового миропорядка, самыми активными и жесткими участниками процесса являются США и Китай, "к ним стремятся Россия, Турция, Индия и еще ряд крупных игроков".Он добавил, что в конце этого года, после выборов в США, возможна символическая встреча этой "тройки", где и "будет попытка акционирования мира".При этом эксперт отметил, что российско-украинский конфликт кому-то, конечно, приносит прибыль, но одновременно он является мощным дестабилизатором и уже многим – в частности, Китаю и США – очень мешает.В частности, Трамп может потерпеть внутриполитическое поражение на выборах в Конгресс, потому его главная задача сейчас стабилизировать положение республиканцев. Вот он и предпринимает соответствующие меры.Ермолаев предположил, что сейчас мы видим "сепаратный сговор" Вашингтона и Москвы. А в ЕС наблюдается "консервативный поворот" - и США делают ставку на ослабление Брюсселя, а Россия может делать ставку на постепенную демилитаризацию Европы, на ее прагматизацию, на возвращение торговли.Китай тоже рассчитывает, что консервативный Брюссель будет более прагматичным. Тут интересы трех стран (США, РФ и КНР) совпадают."Волки в овечьей шкуре"А что Украина? Украинские политики приходят к власти, просто обманывая избирателей, считает одесский юрист и блогер Тарас Никифорчук. Он в очередном выпуске своего видеоблога напомнил, что в свое время и Петр Порошенко*, и Владимир Зеленский обещали украинцам мир, поэтому-то и были избраны. Но они своих избирателей обманули."Они как волки в овечьей шкуре, обещают то, что люди хотят слышать по поводу мира, окончания войны, что это все закончится. А потом – раз! – и говорят: воюем до конца, война до последнего украинца", - описал он стратегию власти.Война продолжается, она идет не только на поле боя, серьезные потери несет экономика Украины. И это только начало. Местный экономист Алексей Кущ предостерегает – экономическая ситуация будет ухудшаться, поскольку период безлимитного финансирования был упущен, старая нежизнеспособная система сохранена.Экономика оказалась не подготовлена к изменившейся ситуации, и сейчас мы наблюдаем только начало кризиса. Будет все больше "выпадающих налоговых поступлений", будет сокращение спроса на рабочую силу со стороны бизнеса (или, в лучшем случае, его релокация в западные области Украины)."Масса бизнесов закрывается, это видно даже невооруженным взглядом, если проехать по Киеву. На уровне малого и среднего бизнеса – видны закрытые магазины, кафе… И, соответственно, точно такая же ситуация происходит в офисах больших компаний, где уже готовятся программы реструктуризации, программы сокращения", - сказал Кущ в эфире интернет-канала FREEДОМ.Экономист добавил, что катастрофическая ситуация сложилась в горно-металлургическом комплексе, ряд важных активов выведен из строя ударами ВС РФ.Дизельная сделка и мир: поверим Трампу?Продолжают обсуждать дизельную сделку. Дизель важен для Трампа в связи с приближающимися выборами, полагает украинский политтехнолог Андрей Золотарев. По его мнению, сделка с РФ не решит проблем с топливом в США, но может просто "качнуть рынок" в желательную для республиканцев сторону, для них это сейчас крайне важно."Рассуждения о том, что дух Анкориджа – все, они несколько преждевременны", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka. А что это за "дух", что может предлагать Москве Трамп? Золотарев предположил, что это как раз "демонтаж выстроенных за последнее десятилетие санкционной системы в отношении РФ".Для Москвы санкции достаточно болезненны, ведь есть такое оборудование и технологии, которые не заменить китайскими, поэтому руководство РФ готово торговаться. Что касается Киева, то и там есть о чем беспокоиться, заменить американские разведданные и Starlink тоже нечем, напомнил эксперт.Но вообще, о сути переговоров, которые ведут спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, общественности никто не докладывает, констатирует украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян**."Мы видим вершину айсберга, видим всякие прожекты, типа прорыть туннель между Россией и Штатами, еще там что-то сделать", - сказала она в эфире канала "Закон и порядок в США", предположив, что за кулисами наверняка могут договариваться о чем-то более серьезном.Что касается недавних громких заявлений Трампа о необходимости провести выборы на Украине и заменить Зеленского, то Монтян отметила, что послания американского лидера миру крайне противоречивы, сегодня он говорит одно, а завтра уже совершенно другое.Российское сетевое издание РИА Катюша тоже предлагает об этом помнить и понимать, что, например, "чудесная сделка" по дизелю и все прочее "будут работать до того момента, как через [Ормузский] пролив пройдут танкеры".По мнению авторов канала, "на следующий день или через неделю наш рыжий партнер переобуется и снова пойдет требовать от нас капитуляции".*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261014/krysinaya-voznya-v-obestochennoy-rade-polnaya-khronologiya-konflikta-zelenskogo-i-klichko-1083807319.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, сша, россия, китай, дональд трамп, владимир зеленский