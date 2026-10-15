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"Запрет снят": Зеленский пошел наперекор Трампу
"Запрет снят": Зеленский пошел наперекор Трампу - 15.10.2026 Украина.ру
"Запрет снят": Зеленский пошел наперекор Трампу
Владимир Зеленский объявил об отмене ограничений на нанесение ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России, проигнорировав официальные призывы Вашингтона остановить подобные атаки, передает Financial Times
2026-10-15T11:35
2026-10-15T11:35
2026-10-15T11:35
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"Запрет снят. С этим покончено... Я сказал своим военным", — подчеркнул Зеленский.На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп возмущался тем, что Зеленский отказывается идти на мирные соглашения и не желает прекращать налеты на российские нефтяные предприятия. По мнению главы Белого дома, украинскому государству требуется другой руководитель, способный сесть за стол переговоров с РФ.А вице-премьер России Александр Новак информировал, что в среду киевские силы совершили атаки на два российских нефтеперерабатывающих завода, расположенных в Саратовской и Рязанской областях. Он констатировал, что действия украинской стороны наглядно доказывают ее нежелание двигаться к энергетическому перемирию.Об ударах по НПЗ - в материале Рязанский НПЗ загорелся после массированной атаки дронов: что известно о повреждениях на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, вашингтон, рязанская область, владимир зеленский, дональд трамп, александр новак, нпз, украина.ру
Новости, Россия, Вашингтон, Рязанская область, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Новак, НПЗ, Украина.ру
"Запрет снят": Зеленский пошел наперекор Трампу
Владимир Зеленский объявил об отмене ограничений на нанесение ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России, проигнорировав официальные призывы Вашингтона остановить подобные атаки, передает Financial Times
"Запрет снят. С этим покончено... Я сказал своим военным", — подчеркнул Зеленский.
На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп возмущался тем, что Зеленский отказывается идти на мирные соглашения и не желает прекращать налеты на российские нефтяные предприятия. По мнению главы Белого дома, украинскому государству требуется другой руководитель, способный сесть за стол переговоров с РФ.
А вице-премьер России Александр Новак информировал, что в среду киевские силы совершили атаки на два российских нефтеперерабатывающих завода, расположенных в Саратовской и Рязанской областях. Он констатировал, что действия украинской стороны наглядно доказывают ее нежелание двигаться к энергетическому перемирию.