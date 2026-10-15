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"Запрет снят": Зеленский пошел наперекор Трампу

"Запрет снят": Зеленский пошел наперекор Трампу - 15.10.2026 Украина.ру

"Запрет снят": Зеленский пошел наперекор Трампу

Владимир Зеленский объявил об отмене ограничений на нанесение ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России, проигнорировав официальные призывы Вашингтона остановить подобные атаки, передает Financial Times

2026-10-15T11:35

2026-10-15T11:35

2026-10-15T11:35

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"Запрет снят. С этим покончено... Я сказал своим военным", — подчеркнул Зеленский.На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп возмущался тем, что Зеленский отказывается идти на мирные соглашения и не желает прекращать налеты на российские нефтяные предприятия. По мнению главы Белого дома, украинскому государству требуется другой руководитель, способный сесть за стол переговоров с РФ.А вице-премьер России Александр Новак информировал, что в среду киевские силы совершили атаки на два российских нефтеперерабатывающих завода, расположенных в Саратовской и Рязанской областях. Он констатировал, что действия украинской стороны наглядно доказывают ее нежелание двигаться к энергетическому перемирию.Об ударах по НПЗ - в материале Рязанский НПЗ загорелся после массированной атаки дронов: что известно о повреждениях на сайте Украина.ру.

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новости, россия, вашингтон, рязанская область, владимир зеленский, дональд трамп, александр новак, нпз, украина.ру