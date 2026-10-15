https://ukraina.ru/20261015/pvo-sbila-za-noch-166-ukrainskikh-dronov-nad-regionami-rossii-1083823023.html
ПВО сбила за ночь 166 украинских дронов над регионами России
ПВО сбила за ночь 166 украинских дронов над регионами России - 15.10.2026 Украина.ру
ПВО сбила за ночь 166 украинских дронов над регионами России
Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили в регионах России 166 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба Минобороны
2026-10-15T09:23
2026-10-15T09:23
2026-10-15T09:23
сво
спецоперация
россия
украина
ростовская область
илон маск
минобороны
украина.ру
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0e/1083793517_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_8ddb622f1f7f3e991b330307b124ed18.jpg
Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.О целях российской армии – в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине к этому часуБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
ростовская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0e/1083793517_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_893810fffcfd4d0579017c37442ac83f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, украина, ростовская область, илон маск, минобороны, украина.ру, владимир зеленский
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Ростовская область, Илон Маск, Минобороны, Украина.ру, Владимир Зеленский
ПВО сбила за ночь 166 украинских дронов над регионами России
Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили в регионах России 166 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба Минобороны