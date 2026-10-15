https://ukraina.ru/20261015/pvo-sbila-za-noch-166-ukrainskikh-dronov-nad-regionami-rossii-1083823023.html

ПВО сбила за ночь 166 украинских дронов над регионами России

ПВО сбила за ночь 166 украинских дронов над регионами России - 15.10.2026 Украина.ру

ПВО сбила за ночь 166 украинских дронов над регионами России

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили в регионах России 166 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба Минобороны

2026-10-15T09:23

2026-10-15T09:23

2026-10-15T09:23

сво

спецоперация

россия

украина

ростовская область

илон маск

минобороны

украина.ру

владимир зеленский

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Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.О целях российской армии – в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине к этому часуБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

ростовская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, украина, ростовская область, илон маск, минобороны, украина.ру, владимир зеленский