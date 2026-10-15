ПВО сбила за ночь 166 украинских дронов над регионами России - 15.10.2026 Украина.ру
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ПВО сбила за ночь 166 украинских дронов над регионами России
ПВО сбила за ночь 166 украинских дронов над регионами России - 15.10.2026 Украина.ру
ПВО сбила за ночь 166 украинских дронов над регионами России
Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили в регионах России 166 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба Минобороны
2026-10-15T09:23
2026-10-15T09:23
сво
спецоперация
россия
украина
ростовская область
илон маск
минобороны
украина.ру
владимир зеленский
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Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.О целях российской армии – в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине к этому часуБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, россия, украина, ростовская область, илон маск, минобороны, украина.ру, владимир зеленский
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Ростовская область, Илон Маск, Минобороны, Украина.ру, Владимир Зеленский

ПВО сбила за ночь 166 украинских дронов над регионами России

09:23 15.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей БобылевПост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили в регионах России 166 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба Минобороны
Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.
О целях российской армии – в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине к этому часу
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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СВОСпецоперацияРоссияУкраинаРостовская областьИлон МаскМинобороныУкраина.руВладимир Зеленский
 
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