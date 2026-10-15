https://ukraina.ru/20261015/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083818637.html
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 15.10.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:00 мск 15 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-10-15T01:08
2026-10-15T01:08
2026-10-15T01:14
украина.ру
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днр
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 14 октября и в ночь на 15 октября объявлялась в Оренбургской, Волгоградской, Ростовской, Тамбовской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской, Самарской, Липецкой, Воронежской, Курской, Белгородской, Запорожской, Харьковской РФ областях, в ЛНР и ДНР, в Башкирии, Мордовии, Чувашии, Татарстане.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Орловской, Калужской, Курской, Ростовской, Белгородской, Запорожской, Херсонской, Рязанской, Воронежской, Астраханской областях*, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Брянской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Липецкой областях*.(*Области расположены по убыванию времени последних объявлений)Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 14 октября и в ночь на 15 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Пензы (22:00 мск), Саратова (22:06 мск), Волгограда (22:26 мск), Домодедово (22:59 мск), Саранска (23:18 мск).К этому часу ограничения на полёты в этих аэропортах сняты.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261014/zelenskiy-v-londone-udary-po-kievu-massirovannyy-nalt-na-moskvu-khronika-sobytiy-na-utro-14-oktyabrya-1083797099.html
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украина.ру, россия, днр, лнр, крым, севастополь, краснодарский край, оренбургская область, волгоградская область, ростовская область, ульяновская область, саратовская область, пенза, самара, липецк, курская область, белгородская область, запорожская область, харьковская область, татарстан, орловская область, калужская область, херсонская область, рязанская область, брянская область, домодедово, саранск, аэропорт, аэропорты, росавиация, угроза, опасность, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:08 15.10.2026 (обновлено: 01:14 15.10.2026)
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:00 мск 15 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 14 октября и в ночь на 15 октября объявлялась в Оренбургской, Волгоградской, Ростовской, Тамбовской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской, Самарской, Липецкой, Воронежской, Курской, Белгородской, Запорожской, Харьковской РФ областях, в ЛНР и ДНР, в Башкирии, Мордовии, Чувашии, Татарстане.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Орловской, Калужской, Курской, Ростовской, Белгородской, Запорожской, Херсонской, Рязанской, Воронежской, Астраханской областях*, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Брянской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Липецкой областях*.
(*Области расположены по убыванию времени последних объявлений)
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 14 октября и в ночь на 15 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Пензы (22:00 мск), Саратова (22:06 мск), Волгограда (22:26 мск), Домодедово (22:59 мск), Саранска (23:18 мск).
К этому часу ограничения на полёты в этих аэропортах сняты.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
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