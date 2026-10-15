https://ukraina.ru/20261015/bloomberg-priznal-chto-ukrainskaya-energetika-esche-nikogda-ne-byla-v-takoy-yame-1083823855.html

Bloomberg признал, что украинская энергетика еще никогда не была в такой яме

Bloomberg признал, что украинская энергетика еще никогда не была в такой яме - 15.10.2026 Украина.ру

Bloomberg признал, что украинская энергетика еще никогда не была в такой яме

Инфраструктура украинских электросетей и теплоснабжения сейчас находится в самом критическом упадке за последние несколько лет, сообщает Bloomberg

2026-10-15T09:40

2026-10-15T09:40

2026-10-15T10:25

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сергей корецкий

юрий корольчук

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украина.ру

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Издание подчеркивает, что энергетическая система и центральное отопление страны истощены сильнее, чем после завершения прошлых зимних периодов, хотя нынешние холода еще даже не наступили.Украинский эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук еще в августе предупреждал, что крупнейшие ТЭЦ, которые снабжают теплом жилые массивы Киева, к началу холодов получится отремонтировать максимум на 50–70 процентов. Из-за этого температура в домах жителей столицы рискует упасть до критически низких показателей. Глава правительства Украины Сергей Корецкий также признавал, что предстоящий зимний сезон может оказаться гораздо тяжелее, чем прошлый.Вдобавок к этому Киев вновь вынужден вернуться к плановым графикам ограничений электроэнергии, о чем проинформировали в четверг в компании ДТЭК. В частности, экстренные отключения света в украинской столице не прекращались около суток после вчерашнего массированного удара.Подробнее о проблемах Киева - в материале Отогреются весной: в Киеве признали, что включат батареи только к концу марта на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, сергей корецкий, юрий корольчук, дтэк, украина.ру