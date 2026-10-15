https://ukraina.ru/20261015/elitnyy-otdykh-gordon-zasvetilsya-s-akhmetovym-i-pinchukom-v-londone-1083823999.html
Элитный отдых: Гордон* засветился с Ахметовым и Пинчуком в Лондоне
Элитный отдых: Гордон* засветился с Ахметовым и Пинчуком в Лондоне - 15.10.2026 Украина.ру
Элитный отдых: Гордон* засветился с Ахметовым и Пинчуком в Лондоне
Дмитрий Гордон отправился в Лондон поболеть за "Шахтер" и заодно показал подписчикам компанию, с которой смотрел футбол. Соответствующие фото журналист опубликовал у себя в соцсетях
2026-10-15T11:01
2026-10-15T11:01
2026-10-15T11:01
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дмитрий гордон
ринат ахметов
виктор пинчук
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"шахтер"
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В среду, 14 октября, "Шахтер" встретился с греческим АЕК на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА. Именно в Британии домашние матчи главного европейского клубного футбольного турнира теперь проводят "горняки". Гордон опубликовал в своих соцсетях фотографии с женой Алесей Бацман, президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым**, бизнесменом Виктором Пинчуком и президентом футбольного клуба "Полесье" Геннадием Буткевичем.Судя по фотографиям, к матчу действительно подготовились основательно: компания подобралась представительная. На стадионе был и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Он вручил Ахметову орден "Легенда футбола" в честь 30-летия его президентства в клубе. Шевченко отметил инвестиции бизнесмена и вклад в развитие команды.Футбол, фотографии, награды — обычная жизнь состоятельных людей, которые могут позволить себе провести вечер на европейском стадионе. В отличии от обычных украинцев, конечно же. Сам же Гордон в перерывах между вояжами по Европе регулярно выдает экстравагантные и скандальные заявления. Так, на днях рассказал, что после ударов по дата-центрам "Яндекса" иностранцы благодарят Киев за "День без ботов", а пользователи по всему миру будто бы заметили, что провокаторов стало меньше. Случилось это после того, как Владимир Зеленский заявил, что удары по дата-центрам "Яндекса" якобы привели к снижению числа российских пользователей в украинском и западном сегментах интернета, а заодно — к сокращению количества ботов и ненависти в соцсетях. Проблема в том, что убедительных доказательств такой связи Зеленский не представил. Позже в сети появился скриншот статистики Cloudflare, который начали выдавать за подтверждение исчезновения российских ботов. Но данные относились к автоматизированным запросам к сайтам, в том числе к поисковым ботам, которые индексируют страницы. * Признан в России иноагентом. Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ukraina.ru/20261013/zelenskiy-rodil-sensatsiyu-gordon-podkhvatil-no-ikh-bystro-izoblichili-1083773230.html
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новости, лондон, украина, киев, дмитрий гордон, ринат ахметов, виктор пинчук, уефа, яндекс, "шахтер"
Новости, Лондон, Украина, Киев, Дмитрий Гордон, Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, УЕФА, Яндекс, "Шахтер"
Элитный отдых: Гордон* засветился с Ахметовым и Пинчуком в Лондоне
Дмитрий Гордон отправился в Лондон поболеть за "Шахтер" и заодно показал подписчикам компанию, с которой смотрел футбол. Соответствующие фото журналист опубликовал у себя в соцсетях
В среду, 14 октября, "Шахтер" встретился с греческим АЕК на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА. Именно в Британии домашние матчи главного европейского клубного футбольного турнира теперь проводят "горняки".
Гордон опубликовал в своих соцсетях фотографии с женой Алесей Бацман, президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым**, бизнесменом Виктором Пинчуком и президентом футбольного клуба "Полесье" Геннадием Буткевичем.
"К матчу готовы. Пожелайте "Шахтеру" победы", — написал журналист.
Судя по фотографиям, к матчу действительно подготовились основательно: компания подобралась представительная. На стадионе был и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Он вручил Ахметову орден "Легенда футбола" в честь 30-летия его президентства в клубе. Шевченко отметил инвестиции бизнесмена и вклад в развитие команды.
Футбол, фотографии, награды — обычная жизнь состоятельных людей, которые могут позволить себе провести вечер на европейском стадионе. В отличии от обычных украинцев, конечно же.
Сам же Гордон в перерывах между вояжами по Европе регулярно выдает экстравагантные и скандальные заявления. Так, на днях рассказал, что после ударов по дата-центрам "Яндекса" иностранцы благодарят Киев за "День без ботов", а пользователи по всему миру будто бы заметили, что провокаторов стало меньше.
Случилось это после того, как Владимир Зеленский заявил, что удары по дата-центрам "Яндекса" якобы привели к снижению числа российских пользователей в украинском и западном сегментах интернета, а заодно — к сокращению количества ботов и ненависти в соцсетях.
Проблема в том, что убедительных доказательств такой связи Зеленский не представил. Позже в сети появился скриншот статистики Cloudflare, который начали выдавать за подтверждение исчезновения российских ботов. Но данные относились к автоматизированным запросам к сайтам, в том числе к поисковым ботам, которые индексируют страницы.
* Признан в России иноагентом. Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга