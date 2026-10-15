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США готовы снять санкции с российских танкеров ради снижения цен на топливо
США готовы снять санкции с российских танкеров ради снижения цен на топливо - 15.10.2026 Украина.ру
США готовы снять санкции с российских танкеров ради снижения цен на топливо
США рассматривают возможность ослабления санкций в отношении судов, перевозящих российские энергоносители. Об этом 15 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей Белого дома
2026-10-15T09:37
2026-10-15T09:37
2026-10-15T09:37
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По данным агентства, послабления коснутся судов из России, Ирана и Венесуэлы, которые транспортируют сырую нефть и нефтепродукты. Цель Вашингтона — сбить рекордно высокие мировые ставки на фрахт, что должно привести к удешевлению топлива.Как отмечают в Вашингтоне, сама перевозимая нефть из-под санкций выведена не будет. Однако смягчение ограничений в отношении кораблей, находящихся в "чёрных списках", может изменить ситуацию на рынке фрахта и снизить стоимость перевозки для американских производителей."Компаниям, желающим использовать суда, находящиеся под санкциями, необходимо будет подать заявку в Министерство финансов США", — заявил министр энергетики США Крис Райт.Действия США идут вразрез с позицией Евросоюза, который регулярно вводит санкции против кораблей, перевозящих российскую нефть, называя их "теневым флотом". По мнению экспертов Reuters, отмена ограничительных мер со стороны США "вряд ли приведёт к повсеместному снижению ставок фрахта, поскольку страховщики судов по-прежнему будут обязаны соблюдать правила ЕС и Британии".О действиях Евросоюза против российских судов – в материале ЕС поставил себя над международным правом, объявив суда "теневым флотом"Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, россия, вашингтон, илон маск, reuters, министерство финансов, владимир зеленский, ес
Новости, США, Россия, Вашингтон, Илон Маск, Reuters, Министерство финансов, Владимир Зеленский, ЕС
США готовы снять санкции с российских танкеров ради снижения цен на топливо
США рассматривают возможность ослабления санкций в отношении судов, перевозящих российские энергоносители. Об этом 15 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей Белого дома
По данным агентства, послабления коснутся судов из России, Ирана и Венесуэлы, которые транспортируют сырую нефть и нефтепродукты. Цель Вашингтона — сбить рекордно высокие мировые ставки на фрахт, что должно привести к удешевлению топлива.
Как отмечают в Вашингтоне, сама перевозимая нефть из-под санкций выведена не будет. Однако смягчение ограничений в отношении кораблей, находящихся в "чёрных списках", может изменить ситуацию на рынке фрахта и снизить стоимость перевозки для американских производителей.
"Компаниям, желающим использовать суда, находящиеся под санкциями, необходимо будет подать заявку в Министерство финансов США", — заявил министр энергетики США Крис Райт.
Действия США идут вразрез с позицией Евросоюза, который регулярно вводит санкции против кораблей, перевозящих российскую нефть, называя их "теневым флотом". По мнению экспертов Reuters, отмена ограничительных мер со стороны США "вряд ли приведёт к повсеместному снижению ставок фрахта, поскольку страховщики судов по-прежнему будут обязаны соблюдать правила ЕС и Британии".
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