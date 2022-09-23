Корнилов о том, что приобретет РФ после референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях - 23.09.2022 Украина.ру
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Корнилов о том, что приобретет РФ после референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях
Корнилов о том, что приобретет РФ после референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях - 23.09.2022 Украина.ру
Корнилов о том, что приобретет РФ после референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях
После референдумов, которые пройдут в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Россия приобретет настоящих патриотов своей страны, которыми значительная часть жителей этих регионов была всегда, сказал политолог Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
2022-09-23T04:30
2022-09-23T04:30
референдум
новости
россия
владимир корнилов
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Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.Он добавил, что статус спецоперации будет изменен, поскольку теперь это будет борьба за освобождение российских территорий и российского народа.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220922/1038957149.html
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452
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референдум, новости, россия, владимир корнилов
референдум, Новости, Россия, Владимир Корнилов

Корнилов о том, что приобретет РФ после референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях

04:30 23.09.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПодготовка к референдуму о присоединении к РФ
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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После референдумов, которые пройдут в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Россия приобретет настоящих патриотов своей страны, которыми значительная часть жителей этих регионов была всегда, сказал политолог Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России.
На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.

Россия расширит свою территорию, ДНР и ЛНР наконец-то вернутся на Родину в Россию, какой они ее и считали все это время. Россия приобретет настоящих патриотов своей страны, каковыми значительная часть этого населения была всегда.

Владимир Корнилов интервью
Владимир Корнилов
политолог
Он добавил, что статус спецоперации будет изменен, поскольку теперь это будет борьба за освобождение российских территорий и российского народа.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Ситуация в Донецке накануне референдума - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 06:46
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референдумНовостиРоссияВладимир Корнилов
 
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