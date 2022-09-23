https://ukraina.ru/20220923/1038970273.html

Корнилов о том, что приобретет РФ после референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях

Корнилов о том, что приобретет РФ после референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях - 23.09.2022 Украина.ру

Корнилов о том, что приобретет РФ после референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях

После референдумов, которые пройдут в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Россия приобретет настоящих патриотов своей страны, которыми значительная часть жителей этих регионов была всегда, сказал политолог Владимир Корнилов в интервью Украина.ру

2022-09-23T04:30

2022-09-23T04:30

2022-09-23T04:30

референдум

новости

россия

владимир корнилов

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Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.Он добавил, что статус спецоперации будет изменен, поскольку теперь это будет борьба за освобождение российских территорий и российского народа.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220922/1038957149.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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референдум, новости, россия, владимир корнилов