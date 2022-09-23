https://ukraina.ru/20220923/1038967053.html

Суздальцев: Запад считает Россию взбесившейся бензоколонкой

Суздальцев: Запад считает Россию взбесившейся бензоколонкой - 23.09.2022 Украина.ру

Суздальцев: Запад считает Россию взбесившейся бензоколонкой

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации, где в том числе сказал о том, что задача Запада – ослабить, разобщить и уничтожить Россию. Политолог Андрей Суздальцев считает, что этому не нужно удивляться, а стоит быть готовыми к дальнейшим действиям против РФ. Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру

2022-09-23T08:00

2022-09-23T08:00

2022-09-23T08:00

новости

андрей суздальцев

россия

запад

политолог

владимир путин

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Он добавил, что эта линия Запада действует и сейчас: против референдумов уже выступили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Но то же самое, подчеркнул Суздальцев, было и с Крымом."Удивляться тут нечему, надо к этому быть готовыми. Если бы Россия что-то отдавала, то это признали бы мгновенно. Они приучены к тому, что Россия не возвращает, а уступает. А сам факт того, что Россия сейчас возвращает свое, вызывает непонимание и даже недоумение. Подходят к нам вполне колониально, они считают, что мы – взбесившаяся бензоколонка", - сказал он.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220921/1038947332.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, андрей суздальцев, россия, запад, политолог, владимир путин