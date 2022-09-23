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Суздальцев: Запад считает Россию взбесившейся бензоколонкой
Суздальцев: Запад считает Россию взбесившейся бензоколонкой - 23.09.2022 Украина.ру
Суздальцев: Запад считает Россию взбесившейся бензоколонкой
Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации, где в том числе сказал о том, что задача Запада – ослабить, разобщить и уничтожить Россию. Политолог Андрей Суздальцев считает, что этому не нужно удивляться, а стоит быть готовыми к дальнейшим действиям против РФ. Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-23T08:00
2022-09-23T08:00
2022-09-23T08:00
новости
андрей суздальцев
россия
запад
политолог
владимир путин
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Он добавил, что эта линия Запада действует и сейчас: против референдумов уже выступили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Но то же самое, подчеркнул Суздальцев, было и с Крымом."Удивляться тут нечему, надо к этому быть готовыми. Если бы Россия что-то отдавала, то это признали бы мгновенно. Они приучены к тому, что Россия не возвращает, а уступает. А сам факт того, что Россия сейчас возвращает свое, вызывает непонимание и даже недоумение. Подходят к нам вполне колониально, они считают, что мы – взбесившаяся бензоколонка", - сказал он.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220921/1038947332.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, андрей суздальцев, россия, запад, политолог, владимир путин
Суздальцев: Запад считает Россию взбесившейся бензоколонкой
Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации, где в том числе сказал о том, что задача Запада – ослабить, разобщить и уничтожить Россию. Политолог Андрей Суздальцев считает, что этому не нужно удивляться, а стоит быть готовыми к дальнейшим действиям против РФ. Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру
"Мы прекрасно понимаем, что эта череда конфликтов преследует цель "прощупать" нас. В 1990-е годы они рассчитывали, что наше государство рухнет, развалится как Советский Союз, провоцировали некоторые наши национальные республики. После того, как Россия устояла, появились попытки воздействовать на нас с ближайшего периметра, например, в грузино-осетинском конфликте, где был расстрелян наш миротворческий батальон. Это провоцирование продолжилось и в 2014 году", - сказал эксперт.
Он добавил, что эта линия Запада действует и сейчас: против референдумов уже выступили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Но то же самое, подчеркнул Суздальцев, было и с Крымом.
"Удивляться тут нечему, надо к этому быть готовыми. Если бы Россия что-то отдавала, то это признали бы мгновенно. Они приучены к тому, что Россия не возвращает, а уступает. А сам факт того, что Россия сейчас возвращает свое, вызывает непонимание и даже недоумение. Подходят к нам вполне колониально, они считают, что мы – взбесившаяся бензоколонка", - сказал он.
Полностью интервью можно прочитать здесь: