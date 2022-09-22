Полковник Макгрегор рассказал о незавидном выборе, стоящем перед Вашингтоном - 22.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220922/1038978204.html
Полковник Макгрегор рассказал о незавидном выборе, стоящем перед Вашингтоном
Полковник Макгрегор рассказал о незавидном выборе, стоящем перед Вашингтоном - 22.09.2022 Украина.ру
Полковник Макгрегор рассказал о незавидном выборе, стоящем перед Вашингтоном
Готовность президента РФ Владимира Путина к переговорам с киевским режимом, его стремление к ограничению масштабов кампании и вызываемых ей разрушений принималось Вашингтоном за свидетельство слабости. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США Дугласа Макгрегора, опубликованной 22 сентября изданием The American Conservative
2022-09-22T13:28
2022-09-22T14:12
спецоперация
новости
сша
сми
f-35
европа
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102949/91/1029499182_0:318:3072:2046_1920x0_80_0_0_2f9b75a7da2a1529962fece12b235310.jpg
Целью Путина на Украине было устранение угрозы для России, исходящей в связи в проникновением блока НАТО на Украину, отмечает автор.Вашингтон спровоцировал конфликт и использовал его, в том числе для продажи Германии истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а также большого количества ракет, радаров и другого оружия союзникам из Центральной и Восточной Европы, однако ситуация на Украине в свете объявленной в России частичной мобилизации складывается не лучшим образом для американского правительства, считает Макгрегор.В то же время для Европе «война Вашингтона с Москвой» приносит ещё более неприятные последствия, чем для США, отмечает автор.
https://ukraina.ru/20220916/1038786474.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102949/91/1029499182_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_4f1f40caf346b90f4fc642652ddc839f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, новости, сша, сми, f-35, европа, владимир путин
Спецоперация, Новости, США, СМИ, F-35, Европа, Владимир Путин

Полковник Макгрегор рассказал о незавидном выборе, стоящем перед Вашингтоном

13:28 22.09.2022 (обновлено: 14:12 22.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать в
Готовность президента РФ Владимира Путина к переговорам с киевским режимом, его стремление к ограничению масштабов кампании и вызываемых ей разрушений принималось Вашингтоном за свидетельство слабости. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США Дугласа Макгрегора, опубликованной 22 сентября изданием The American Conservative
Целью Путина на Украине было устранение угрозы для России, исходящей в связи в проникновением блока НАТО на Украину, отмечает автор.
- РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 08:24
Президент Бразилии объяснил, как НАТО могло предотвратить российскую спецоперациюНАТО могло предотвратить российскую спецоперацию отказом Киеву в членстве в блоке. Об этом на днях заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, передает газета Folha de Sao Paulo
Вашингтон спровоцировал конфликт и использовал его, в том числе для продажи Германии истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а также большого количества ракет, радаров и другого оружия союзникам из Центральной и Восточной Европы, однако ситуация на Украине в свете объявленной в России частичной мобилизации складывается не лучшим образом для американского правительства, считает Макгрегор.

«По мере того, как на востоке Украины складываются благоприятные для Москвы условия и укрепляются позиции России в мире, Вашингтон оказывается перед суровым выбором: заявить об успешном "снижении российской [военной] мощи" на Украине и сворачивать свои действия, или рисковать региональной войной с Россией, которая охватит Европу».

В то же время для Европе «война Вашингтона с Москвой» приносит ещё более неприятные последствия, чем для США, отмечает автор.
 
СпецоперацияНовостиСШАСМИF-35ЕвропаВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:09Байден выступил на Генассамблее ООН: переврал слова Путина и не поддержал Зеленского
16:05Через оптимизм и эйфорию до победы. Три точки зрения на референдумы
16:04Удар по Донецку, обмен Медведчука, студентов на фронт. Главное на Украине на 16:00 22 сентября
16:00"Вы же славяне". Почему Польский гарнизон Львова сдал город Красной Армии
15:57Сергей Лущ: Белоруссия прикроет российскую армию на своем направлении
15:55Политолог рассказал, хотят ли белорусы воевать
15:48В Запорожской области начали формировать батальоны добровольцев
15:48Песков назвал ложью сообщения о мобилизации до миллиона россиян
15:28Малек Дудаков о планах Китая и об ускользающем величии Америки
15:25Полковник Макгрегор: Россия может позволить себе быть терпеливой на Украине
15:11"Мобилизоваться и показать "кузькину маму": Козин о противодействии НАТО и суде над Зеленским
15:07Игорь Гомольский: Когда горя слишком много, психика адаптируется, но спокойно к смерти относиться не могу
15:06Чем воюют на Украине: винтовка Мосина, "кулацкий обрез" и другое ретро-оружие
15:01Командир отделения самоходок Михалыч: США хорошо научили Украину воевать, но у нас есть свои секреты
14:55Политолог предложил ввести самые жёсткие экономические санкции в отношении Прибалтики
14:54В Курской области на электроподстанцию с воздуха сбросили взрывное устройство
14:54Латвия пытается вербовать россиян на границе — Михеев
14:44"Мы не знаем, что эти гады придумают завтра": Ищенко о мобилизации, обменах и ядерной кнопке
14:25Построить коммунизм в глобальном масштабе. "Мирный план" от Зеленского в ООН
14:19“На грани краха”: в США рассказали об ожидающих Европу переменах
Лента новостейМолния