https://ukraina.ru/20220922/1038978204.html

Полковник Макгрегор рассказал о незавидном выборе, стоящем перед Вашингтоном

Полковник Макгрегор рассказал о незавидном выборе, стоящем перед Вашингтоном - 22.09.2022 Украина.ру

Полковник Макгрегор рассказал о незавидном выборе, стоящем перед Вашингтоном

Готовность президента РФ Владимира Путина к переговорам с киевским режимом, его стремление к ограничению масштабов кампании и вызываемых ей разрушений принималось Вашингтоном за свидетельство слабости. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США Дугласа Макгрегора, опубликованной 22 сентября изданием The American Conservative

2022-09-22T13:28

2022-09-22T13:28

2022-09-22T14:12

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Целью Путина на Украине было устранение угрозы для России, исходящей в связи в проникновением блока НАТО на Украину, отмечает автор.Вашингтон спровоцировал конфликт и использовал его, в том числе для продажи Германии истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а также большого количества ракет, радаров и другого оружия союзникам из Центральной и Восточной Европы, однако ситуация на Украине в свете объявленной в России частичной мобилизации складывается не лучшим образом для американского правительства, считает Макгрегор.В то же время для Европе «война Вашингтона с Москвой» приносит ещё более неприятные последствия, чем для США, отмечает автор.

https://ukraina.ru/20220916/1038786474.html

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спецоперация, новости, сша, сми, f-35, европа, владимир путин