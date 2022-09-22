Полковник Макгрегор рассказал о незавидном выборе, стоящем перед Вашингтоном
13:28 22.09.2022 (обновлено: 14:12 22.09.2022)
Готовность президента РФ Владимира Путина к переговорам с киевским режимом, его стремление к ограничению масштабов кампании и вызываемых ей разрушений принималось Вашингтоном за свидетельство слабости. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США Дугласа Макгрегора, опубликованной 22 сентября изданием The American Conservative
Целью Путина на Украине было устранение угрозы для России, исходящей в связи в проникновением блока НАТО на Украину, отмечает автор.
Вашингтон спровоцировал конфликт и использовал его, в том числе для продажи Германии истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а также большого количества ракет, радаров и другого оружия союзникам из Центральной и Восточной Европы, однако ситуация на Украине в свете объявленной в России частичной мобилизации складывается не лучшим образом для американского правительства, считает Макгрегор.
«По мере того, как на востоке Украины складываются благоприятные для Москвы условия и укрепляются позиции России в мире, Вашингтон оказывается перед суровым выбором: заявить об успешном "снижении российской [военной] мощи" на Украине и сворачивать свои действия, или рисковать региональной войной с Россией, которая охватит Европу».
В то же время для Европе «война Вашингтона с Москвой» приносит ещё более неприятные последствия, чем для США, отмечает автор.