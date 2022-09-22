Зеленский предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН - 22.09.2022 Украина.ру
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Зеленский предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Зеленский предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН - 22.09.2022 Украина.ру
Зеленский предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН предложил лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН
2022-09-22T08:30
2022-09-22T08:30
россия
совбез оон
новости
владимир зеленский
эммануэль макрон
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"Отобрать право голоса, ограничить права [российской] делегации, лишить права вето", — заявил он.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон предлагал пересмотреть применение права вето в Совбезе ООН. По его утверждению, это поможет сделать его более репрезентативным.Также, по его мнению, Совбезу следует принять новых постоянных членов и "оставаться в состоянии выполнять свою задачу путем ограничения использования права вето в случае массовых преступлений".На данный момент членами СБ ООН являются 15 государств. Устав ООН не содержит прямых упоминаний о праве вето, но пункт 3 статьи 27 устава организации определяет, что решения по всем вопросам, кроме процедурных, считаются принятыми, если "за них поданы совпадающие голоса всех постоянных членов Совета".Таким образом, право вето позволяет постоянным членам СБ отвергать проект любой содержательной резолюции СБ ООН вне зависимости от его уровня поддержки другими странами.
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россия, совбез оон, новости, владимир зеленский, эммануэль макрон
Россия, Совбез ООН, Новости, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон

Зеленский предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН

08:30 22.09.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН предложил лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН
"Отобрать право голоса, ограничить права [российской] делегации, лишить права вето", — заявил он.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон предлагал пересмотреть применение права вето в Совбезе ООН. По его утверждению, это поможет сделать его более репрезентативным.
Также, по его мнению, Совбезу следует принять новых постоянных членов и "оставаться в состоянии выполнять свою задачу путем ограничения использования права вето в случае массовых преступлений".
На данный момент членами СБ ООН являются 15 государств. Устав ООН не содержит прямых упоминаний о праве вето, но пункт 3 статьи 27 устава организации определяет, что решения по всем вопросам, кроме процедурных, считаются принятыми, если "за них поданы совпадающие голоса всех постоянных членов Совета".
Таким образом, право вето позволяет постоянным членам СБ отвергать проект любой содержательной резолюции СБ ООН вне зависимости от его уровня поддержки другими странами.
 
РоссияСовбез ООННовостиВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
 
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