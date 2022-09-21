https://ukraina.ru/20220921/1038922222.html

В России объявлена частичная мобилизация

В России объявлена частичная мобилизация - 21.09.2022 Украина.ру

В России объявлена частичная мобилизация

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране

2022-09-21T09:06

2022-09-21T09:06

2022-09-21T10:10

новости

россия

мобилизация

спецоперация

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«Речь идет именно о частичной мобилизации, то есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», — сказал Путин.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, мобилизация, спецоперация