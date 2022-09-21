https://ukraina.ru/20220921/1038922222.html
В России объявлена частичная мобилизация
В России объявлена частичная мобилизация - 21.09.2022 Украина.ру
В России объявлена частичная мобилизация
Президент РФ Владимир Путин в своем обращении 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране
2022-09-21T09:06
2022-09-21T09:06
2022-09-21T10:10
новости
россия
мобилизация
спецоперация
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«Речь идет именно о частичной мобилизации, то есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», — сказал Путин.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, мобилизация, спецоперация
Новости, Россия, мобилизация, Спецоперация
В России объявлена частичная мобилизация
09:06 21.09.2022 (обновлено: 10:10 21.09.2022)
Президент РФ Владимир Путин в своем обращении 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране
«Речь идет именно о частичной мобилизации, то есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», — сказал Путин.