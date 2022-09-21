https://ukraina.ru/20220921/1038918955.html

Замёрзнет, но не исчезнет. Что ждёт Украину в грядущем отопительном сезоне

Замёрзнет, но не исчезнет. Что ждёт Украину в грядущем отопительном сезоне - 21.09.2022 Украина.ру

Замёрзнет, но не исчезнет. Что ждёт Украину в грядущем отопительном сезоне

Украина.ру, 21.09.2022

2022-09-21T09:27

2022-09-21T09:27

2022-09-21T10:15

эксклюзив

украина

энергетика

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Приближающиеся холода вместе со ставшими системными ударами по объектам украинской тепло- и электроэнергетики, вновь ставят вопрос о способности Украины пройти отопительный сезон. Вопрос этот после 24 февраля носит уже не теоретический, а практический характер: проблемы в тылу непременно скажутся на обстановке на фронте. Поэтому самое время ответить на него, вооружившись цифрами и фактами.Для прохождения отопительного сезона необходимы:1. Энергоносители — электроэнергия, газ, уголь, мазут. Автор сознательно не рассматривает дрова в качестве энергоносителя, так как ими обогревают частные домовладения, и их использование в городах является скорее аномалией, чем нормой.2. Инфраструктура — теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), котельные, трубопроводы для передачи теплоносителя от котельных в дома, а также способность закрыть тепловой контур в многоквартирных домах.Начнём наш обзор с энергоносителей.В грядущем отопительном сезоне электроэнергия будет важнейшим энергоносителем, однако сама электроэнергетика после 11 сентября стала самым уязвимым местом Украины. Электроэнергетический баланс Украины после начала СВО является государственной тайной. Несмотря на выбытие — утрату физического контроля или остановку — части электрогенерирующих мощностей Украина пока в состоянии обеспечить собственные потребности в э/э. Однако без 6000 МВт мощностей Запорожской АЭС есть риски дефицита э/э уже в ноябре, когда начнутся серьёзные заморозки.Ситуация с газом несколько оптимистичнее. Украина потеряла 2 из 10 подземных хранилищ газа: Краснопоповское осталось на территории ЛНР, а Олишевское в Черниговской области пострадало в ходе боевых действий. Однако ёмкость этих хранилищ не превышала 730 млн м3, против 28,5 млн м3 у оставшихся включая основные ПХГ на Западной Украине. Речь идёт о номинальной, а не реальной ёмкости: по данным «Укртрансгаза», в украинских ПХГ к началу сентября накоплено 13,5 млрд м3 газа, что соответствует показателям конца отопительного сезона.За счёт чего Киеву удалось сохранить запасы газа в условиях, когда даже виртуальный реверс из ЕС стал невозможным из-за сокращения объёмов прокачки газа из РФ в ЕС?Во-первых, месторождения газа в Полтавской и Харьковской областях не подвергались целенаправленным обстрелам, поэтому добыча газа на большинстве из них не прерывалась, но снизилась на 2%.Во-вторых, был введён запрет на экспорт газа собственной добычи, и весь газ отправлялся либо на покрытие внутреннего потребления (что позволяло не откачивать его из ПХГ), либо сразу закачивался в хранилища.В-третьих, Украина стала меньше потреблять газа: сократилась численность постоянно проживающего населения, остановили промышленные предприятия, а также была прекращена подача газа в Донецкую и Запорожскую области. К 13 сентября у «Нафтогаза» в Донецкой области из 300 000 абонентов до начала СВО остались 1600, а газ Мелитопольскому, Васильевскому и Пологовскому районам Запорожской области Киев перекрыл ещё 9 июля.Всё это позволило сократить потребление газа вдвое по сравнению с периодом до 24 февраля: если за отопительный сезон 2021—2022 гг. Украина потребила 5,2 млрд м3 газа, то за этот — если оценки премьер-министра Дениса Шмыгаля верны — будет сожжено порядка 2,6 млрд м3 газа. Это позволит отбирать газ из ПХГ, за исключением технологического (7–8 млрд м3), извлечение которого приведёт к резкому падению давления в ПХГ и нарушению транзита в ЕС.Скорее всего, нарастить объёмы газа в ПХГ — планировалось выйти на 14,4 млрд м3 к 15 октября — Киеву не удастся даже несмотря на обещания Вашингтона поставить 2 млрд м3 газа к началу отопительного сезона. На поставки газа из ЕС также не стоит рассчитывать: пропускная способность газопроводов в режиме реального (а не виртуального) реверса составляет 54 млн м3 газа в сутки, да и в ЕС дефицит газа.Впрочем, даже такого объёма киевской власти должно хватить для обогрева жилищ при условии жёсткой экономии, понижения температуры теплоносителя (больше чем на 4 градуса), отказа от обогрева части прифронтовых территорий. В случае дефицита наверняка будет принято решение о прекращении обогрева части социальных учреждений.Украсть что-либо в этом отопительном сезоне — так призывает делать экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков — не выйдет из-за минимальных (42 млн м3) объёмов суточной прокачки газа по территории Украины.Теперь стоит разобраться с углём. К середине сентября Киев накопил 2,2 млн тонн угля, план к 15 октября — 2,5 млн тонн. Для Украины образца 2013 года это нормальные запасы, но для Украины образца 2022 года, потерявшей 20% территорий, этого должно быть вполне достаточно как для работы ТЭС, так и для работы ТЭЦ. Уголь, как и газ, был запасен за счёт интенсификации внутренней добычи и запрета на экспорт, в том числе и для коксующегося угля, который, похоже, будут использовать в энергетических целях.Как и в случае с газом, Киев не надеется на получение угля извне, хотя половину потребностей Украина закрывала за счёт импорта, ¾ которого обеспечивалось поставками из РФ и Казахстана.Оценить запасы мазута на Украине автору не удалось, его экспорт запрещён, а внутреннее производство, скорее всего, сократилось до нуля из-за остановки Кременчугского НПЗ. Впрочем, мазут в контексте отопительного сезона имеет второстепенное по сравнению с углём и газом значение и используется как резервное топливо.Куда сложнее ситуация с инфраструктурой. Советские города проектировались с расчётом на то, что тепловую энергию будут производить либо котельные крупных предприятий, либо теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Далее тепло поступало в дома по тепловым сетям, которыми управляли теплокоммунэнерго.После 24 февраля пострадали свыше 331 объекта критической инфраструктуры, обеспечивающий поставку тепла и воды. К середине лета были полностью уничтожены 4 ТЭЦ, ещё пять повреждены. 11 сентября под удар попала ещё одна крупная ТЭЦ — Харьковская ТЭЦ-5.Черниговская ТЭЦ пострадала ещё весной, на ней уничтожены узел химической подготовки воды, центральная щитовая, участки магистральных тепловых сетей, а также узел подачи угля, из-за чего ТЭЦ может работать только на газе. Для ремонта ТЭЦ необходимо 800 млн гривен, но Киев согласился выделить лишь 100 млн. Местная власть считает восстановление ТЭЦ нецелесообразным, однако отмечает, что никаких других вариантов для обеспечения 600 черниговских многоквартирных домов нет.Харьковская ТЭЦ-5 пострадала 11 сентября, из-за чего половина Харькова может остаться без тепловой энергии. Масштабы разрушений неизвестны, равно как и сроки восстановления. Однако власти уже приняли решение переселять жителей многоэтажек, оставшихся без отопления: к середине марта их количество уже перевалило за полтысячи.Кременчугская ТЭЦ пострадала 24 апреля в ходе ракетного удара по Кременчугскому НПЗ. Данных о её восстановлении нет.Ахтырская ТЭЦ (Сумская область) пострадала весной, но туда уже поставили 30-МВт водогрейный газовых котёл и ещё два 20-МВт твёрдотопливных котла.Кроме того, под ударами оказались Славянская, Павлоградская, Днепропетровская ТЭЦ. Северодонецкая и Светлодарская ТЭЦ пострадали при освобождении городов.Частично потерю инфраструктуры теплокоммунэнерго планируют закрыть с помощью мобильных котельных и генераторов — их к 15 сентября закупили свыше 1,5 тыс. шт. А вот тепловой контур закрывать практически нечем: на Украине серьёзный дефицит термополированного стекла, используемого для изготовления стеклопакетов.Таким образом, стоит признать адекватность действий киевской власти накануне отопительного сезона. Помимо принятия свойственных ей крайне циничных решений о прекращении подачи газа в неподконтрольные территории и сознательного отказа от обогрева городов Донбасса, Украина приняла ряд важнейший подготовительных мер.Ей удалось накопить минимальные запасы энергоносителей для прохождения холодного периода года. А доставшаяся в наследство от УССР инфраструктура оказалась чрезвычайно живучей и даже способной работать в режиме, под который она не проектировалась. Например, украинская ГТС может работать в изолированном режиме, без прокачки газа из России.Однако пострадавшую инфраструктуру — особенно ТЭС и ТЭЦ — Киев вряд ли успеет восстановить, поэтому Чернигов, Кременчуг и Харьков ждут большие проблемы с отоплением. В этих городах в ходе зимы возможно что угодно, однако это будут локальные — пусть и серьёзные — проблемы, а не ледниковый период по всей стране.На что будут способны закупленные мобильные котельные и генераторы покажет только время, равно как и способность энергосистемы обеспечивать прохождение пиков потребления электроэнергии и общую способность электрических сетей справляться с нагрузками. Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий считает, что электрические сети справятся: возможный рост потребления может быть компенсирован общим снижением численности населения.Таким образом, грядущий отопительный сезон Украина переживёт: не без серьёзных локальных проблем, но апокалипсиса ожидать не стоит. А вот отопительный сезон 2023—2024 гг. может стать одной большой проблемой, например, в случае утраты контроля над нефтегазоносными районами Харьковской и Полтавской областей, однако это крайне отдалённая перспектива, выходящая за горизонт прогнозирования.

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https://ukraina.ru/20220723/1036792552.html

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2022

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/35/1034063549_340:486:1470:1616_100x100_80_0_0_a6f2d33db4ec32b5f0c6a7046c115e45.jpg.webp

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эксклюзив, украина, энергетика