https://ukraina.ru/20220921/1038888186.html
"Все устали от военных действий": Марков рассказал, каким способом можно завершить конфликт на Украине
"Все устали от военных действий": Марков рассказал, каким способом можно завершить конфликт на Украине - 21.09.2022 Украина.ру
"Все устали от военных действий": Марков рассказал, каким способом можно завершить конфликт на Украине
Разгром "антиРоссии" является неизбежностью и единственным выходом в конфликте на Украине, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-09-21T04:45
2022-09-21T04:45
2022-09-21T04:45
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шос
украина
сергей марков
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По его словам, президент РФ Владимир Путин вскоре сменит риторику по Украине на более жесткую.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220916/1038818898.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, шос, украина, сергей марков
Новости, ШОС, Украина, Сергей Марков
"Все устали от военных действий": Марков рассказал, каким способом можно завершить конфликт на Украине
Разгром "антиРоссии" является неизбежностью и единственным выходом в конфликте на Украине, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
По его словам, президент РФ Владимир Путин вскоре сменит риторику по Украине на более жесткую.
Все устали от военных действий, мировое сообщество… Поэтому они все хотят слышать от Путина этих новостей – "мы готовы договариваться", "мы готовы снизить напряженность". Но, несмотря на то, что Россия готова договариваться, враг России, который атаковал Россию через Украину - не готов договариваться, поэтому разгром "антиРоссии" является неизбежностью и единственным выходом.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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