"Все устали от военных действий": Марков рассказал, каким способом можно завершить конфликт на Украине - 21.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220921/1038888186.html
"Все устали от военных действий": Марков рассказал, каким способом можно завершить конфликт на Украине
"Все устали от военных действий": Марков рассказал, каким способом можно завершить конфликт на Украине - 21.09.2022 Украина.ру
"Все устали от военных действий": Марков рассказал, каким способом можно завершить конфликт на Украине
Разгром "антиРоссии" является неизбежностью и единственным выходом в конфликте на Украине, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-09-21T04:45
2022-09-21T04:45
новости
шос
украина
сергей марков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037871992_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_715741f699a3965b2c552ea4cf5acbc5.jpg
По его словам, президент РФ Владимир Путин вскоре сменит риторику по Украине на более жесткую.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220916/1038818898.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037871992_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_b297374e95aa3fdc167befe80ab6359e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, шос, украина, сергей марков
Новости, ШОС, Украина, Сергей Марков

"Все устали от военных действий": Марков рассказал, каким способом можно завершить конфликт на Украине

04:45 21.09.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Разгром "антиРоссии" является неизбежностью и единственным выходом в конфликте на Украине, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
По его словам, президент РФ Владимир Путин вскоре сменит риторику по Украине на более жесткую.
Все устали от военных действий, мировое сообщество… Поэтому они все хотят слышать от Путина этих новостей – "мы готовы договариваться", "мы готовы снизить напряженность". Но, несмотря на то, что Россия готова договариваться, враг России, который атаковал Россию через Украину - не готов договариваться, поэтому разгром "антиРоссии" является неизбежностью и единственным выходом.
Сергей Марков интервью
Сергей Марков
политолог
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Обращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 19:02
Теракты на юге, Путин назвал цели и планы СВО. Итоги 16 сентябряВ Херсоне и Луганске совершены теракты, Путин говорил об Украине на саммите ШОС, в Бердянске убит чиновник и его жена.
 
НовостиШОСУкраинаСергей Марков
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Очень мягкий союзник": политолог Марков объяснил, почему Россия недовольна Китаем
05:45Эксперт объяснил, кто виноват в сегодняшнем проблематичном положении Армении
05:30Царёв объяснил, как адвокат Трампа может помочь Коломойскому спастись от американской тюрьмы
05:22Бородай рассказал о единственной крупной военной потере РФ в ходе отступления из Харьковской области
05:15Мендкович рассказал, что мешает урегулированию напряжённости между Киргизией и Таджикистаном
05:00Рожин рассказал, будут ли продолжаться попытки контрнаступления ВСУ
04:45"Все устали от военных действий": Марков рассказал, каким способом можно завершить конфликт на Украине
04:30Военный эксперт Рожин оценил российскую ракету “Искандер-М”
04:15"Надеется пересидеть Байдена": Царев о том, что поможет Коломойскому избежать возможного ареста в США
04:00"Нанятое ружье": эксперт объяснил, за что в США не любят юристов
00:43Харьковский областной совет провалил "дерусификацию" театра имени Пушкина
19:00Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Итоги 20 сентября
18:12Референдумы, новый подход в СВО. О чём говорили эксперты 20 сентября
17:45"По нормам военного времени": Лукашенко приказал проверить все силы обороны государства
17:20"Ой, калi б, калi маскалi прыйшлi" История триединства на территории исторической России
17:10Референдумы и вхождение части Украины в Россию. Эксперты о том, что это даст территориям
17:09Одиозная нацистка Фарион призвала лишить дончан избирательного права и построить стену
17:08Запад вооружает ВСУ до зубов, нарушая собственные ограничения: что говорили об Украине в мире 20 сентября
17:07Не нравится - уезжайте! Михеев о том, как Россия избавляется от иллюзий. Видео
17:06"Политика баланса". Запад ищет в Турции российские деньги
Лента новостейМолния