https://ukraina.ru/20220921/1038888186.html

"Все устали от военных действий": Марков рассказал, каким способом можно завершить конфликт на Украине

"Все устали от военных действий": Марков рассказал, каким способом можно завершить конфликт на Украине - 21.09.2022 Украина.ру

"Все устали от военных действий": Марков рассказал, каким способом можно завершить конфликт на Украине

Разгром "антиРоссии" является неизбежностью и единственным выходом в конфликте на Украине, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру

2022-09-21T04:45

2022-09-21T04:45

2022-09-21T04:45

новости

шос

украина

сергей марков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037871992_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_715741f699a3965b2c552ea4cf5acbc5.jpg

По его словам, президент РФ Владимир Путин вскоре сменит риторику по Украине на более жесткую.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220916/1038818898.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, шос, украина, сергей марков