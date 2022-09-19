https://ukraina.ru/20220919/1038867851.html
Сергей Марков: После саммита ШОС Путин ужесточит позицию по Украине
Сергей Марков: После саммита ШОС Путин ужесточит позицию по Украине - 19.09.2022 Украина.ру
Сергей Марков: После саммита ШОС Путин ужесточит позицию по Украине
Итоги саммита ШОС для России в интервью изданию Украина.ру подвел политолог Сергей Марков. Украина.ру, 19.09.2022
2022-09-19T17:10
2022-09-19T17:10
2022-09-19T17:10
сергей марков
украина
россия
сша
шос
китай
санкции
владимир путин
интервью
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Итоги саммита ШОС для России в интервью изданию Украина.ру подвел политолог Сергей Марков.- Сергей Александрович, вы говорили, что Владимир Путин вскоре сменит риторику по Украине на более жесткую. Почему он избрал такую стратегию?- По нескольким причинам. Первое – заявления надо ужесточать, российское общественное мнение несколько шокировано мягкими заявлениями в Самарканде. Но они были там необходимы, все устали от военных действий, мировое сообщество. Потому что страдают от этого практически все, кроме, может быть, сельхозпроизводителей и нефтяных стран.Поэтому они все хотят слышать от Путина этих новостей – "мы готовы договариваться", "мы готовы снизить напряженность".Но, несмотря на то, что Россия готова договариваться, враг России, который атаковал Россию через Украину - не готов договариваться, поэтому разгром "антиРоссии" является неизбежностью и единственным выходом.- Что еще бы вы отметили, говоря об итогах ШОС? Россия и Китай согласовали общую позицию по украинскому вопросу?- Нет. Интрига была в чем? Китай – мягкий союзник России, ну очень мягкий. Россия не удовлетворена тем, как Китай оказывает помощь России в борьбе с общим врагом – с американцами.Часть компаний даже к санкциям присоединяются, а могли бы оказывать прямую военную помощь дронами, да? Нет, ничего этого нет. Китай оказывает слабенькую помощь России – и РФ недовольна этим.Я думаю, китайцы точно сказали, что до ноября месяца, когда пройдет съезд партии, это очень важно, когда будет переход от старой политической системы, которая была 40 лет, к новой системе, они хотят сохранить некую умеренность. - Раньше же звучали сообщения, что Китай, вроде бы, согласен с позицией России по Украине…- Он абстрактно согласен. А нужно не согласие, а помощь в обходе санкций. - А в чём тогда, что называется, сухой остаток после форума ШОС?- Во-первых, мы не знаем: может, мы с Китаем и договорились. Второе – с Турцией как раз договорились. Через нее мы активно обходим санкции, больше, чем через Китай. С Турцией позитивные переговоры были.С Индией трудные переговоры были, они просят как можно быстрее закончить войну. Ну, может, до чего-то и договорились. Саммит ШОС был создан в свое время, чтобы помочь таким странам как Таджикистан, Киргизстан, Казахстан не пасть под ударами талибов*. Он эту задачу выполнил блестяще. Все это было хорошо сделано. Потом он находился в спящем состоянии, сейчас обрел новую жизнь – туда приходят страны, чтобы продемонстрировать, что они не будут участвовать в американских санкциях. Они этим говорят Америке и Европе: "Всё! Смотрите, мы с Россией и Китаем в едином союзе, мы не будем участвовать".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ukraina.ru/20220919/1038839958.html
https://ukraina.ru/20220916/1038814363.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей марков, украина, россия, сша, шос, китай, санкции, владимир путин, интервью
Итоги саммита ШОС для России в интервью изданию Украина.ру подвел политолог Сергей Марков.
- Сергей Александрович, вы говорили, что Владимир Путин вскоре сменит риторику по Украине на более жесткую. Почему он избрал такую стратегию?
- По нескольким причинам.
Первое – заявления надо ужесточать, российское общественное мнение несколько шокировано мягкими заявлениями в Самарканде. Но они были там необходимы, все устали от военных действий, мировое сообщество. Потому что страдают от этого практически все, кроме, может быть, сельхозпроизводителей и нефтяных стран.
Поэтому они все хотят слышать от Путина этих новостей – "мы готовы договариваться", "мы готовы снизить напряженность".
Но, несмотря на то, что Россия готова договариваться, враг России, который атаковал Россию через Украину - не готов договариваться, поэтому разгром "антиРоссии" является неизбежностью и единственным выходом.
- Что еще бы вы отметили, говоря об итогах ШОС? Россия и Китай согласовали общую позицию по украинскому вопросу?
- Нет. Интрига была в чем? Китай – мягкий союзник России, ну очень мягкий. Россия не удовлетворена тем, как Китай оказывает помощь России в борьбе с общим врагом – с американцами.
Часть компаний даже к санкциям присоединяются, а могли бы оказывать прямую военную помощь дронами, да? Нет, ничего этого нет. Китай оказывает слабенькую помощь России – и РФ недовольна этим.
Я думаю, китайцы точно сказали, что до ноября месяца, когда пройдет съезд партии, это очень важно, когда будет переход от старой политической системы, которая была 40 лет, к новой системе, они хотят сохранить некую умеренность.
- Раньше же звучали сообщения, что Китай, вроде бы, согласен с позицией России по Украине…
- Он абстрактно согласен. А нужно не согласие, а помощь в обходе санкций.
- А в чём тогда, что называется, сухой остаток после форума ШОС?
- Во-первых, мы не знаем: может, мы с Китаем и договорились.
Второе – с Турцией как раз договорились. Через нее мы активно обходим санкции, больше, чем через Китай. С Турцией позитивные переговоры были.
С Индией трудные переговоры были, они просят как можно быстрее закончить войну. Ну, может, до чего-то и договорились.
Саммит ШОС был создан в свое время, чтобы помочь таким странам как Таджикистан, Киргизстан, Казахстан не пасть под ударами талибов*. Он эту задачу выполнил блестяще. Все это было хорошо сделано.
Потом он находился в спящем состоянии, сейчас обрел новую жизнь – туда приходят страны, чтобы продемонстрировать, что они не будут участвовать в американских санкциях. Они этим говорят Америке и Европе: "Всё! Смотрите, мы с Россией и Китаем в едином союзе, мы не будем участвовать".
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность