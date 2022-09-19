https://ukraina.ru/20220919/1038867851.html

Сергей Марков: После саммита ШОС Путин ужесточит позицию по Украине

Сергей Марков: После саммита ШОС Путин ужесточит позицию по Украине - 19.09.2022 Украина.ру

Сергей Марков: После саммита ШОС Путин ужесточит позицию по Украине

Итоги саммита ШОС для России в интервью изданию Украина.ру подвел политолог Сергей Марков. Украина.ру, 19.09.2022

2022-09-19T17:10

2022-09-19T17:10

2022-09-19T17:10

сергей марков

украина

россия

сша

шос

китай

санкции

владимир путин

интервью

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Итоги саммита ШОС для России в интервью изданию Украина.ру подвел политолог Сергей Марков.- Сергей Александрович, вы говорили, что Владимир Путин вскоре сменит риторику по Украине на более жесткую. Почему он избрал такую стратегию?- По нескольким причинам. Первое – заявления надо ужесточать, российское общественное мнение несколько шокировано мягкими заявлениями в Самарканде. Но они были там необходимы, все устали от военных действий, мировое сообщество. Потому что страдают от этого практически все, кроме, может быть, сельхозпроизводителей и нефтяных стран.Поэтому они все хотят слышать от Путина этих новостей – "мы готовы договариваться", "мы готовы снизить напряженность".Но, несмотря на то, что Россия готова договариваться, враг России, который атаковал Россию через Украину - не готов договариваться, поэтому разгром "антиРоссии" является неизбежностью и единственным выходом.- Что еще бы вы отметили, говоря об итогах ШОС? Россия и Китай согласовали общую позицию по украинскому вопросу?- Нет. Интрига была в чем? Китай – мягкий союзник России, ну очень мягкий. Россия не удовлетворена тем, как Китай оказывает помощь России в борьбе с общим врагом – с американцами.Часть компаний даже к санкциям присоединяются, а могли бы оказывать прямую военную помощь дронами, да? Нет, ничего этого нет. Китай оказывает слабенькую помощь России – и РФ недовольна этим.Я думаю, китайцы точно сказали, что до ноября месяца, когда пройдет съезд партии, это очень важно, когда будет переход от старой политической системы, которая была 40 лет, к новой системе, они хотят сохранить некую умеренность. - Раньше же звучали сообщения, что Китай, вроде бы, согласен с позицией России по Украине…- Он абстрактно согласен. А нужно не согласие, а помощь в обходе санкций. - А в чём тогда, что называется, сухой остаток после форума ШОС?- Во-первых, мы не знаем: может, мы с Китаем и договорились. Второе – с Турцией как раз договорились. Через нее мы активно обходим санкции, больше, чем через Китай. С Турцией позитивные переговоры были.С Индией трудные переговоры были, они просят как можно быстрее закончить войну. Ну, может, до чего-то и договорились. Саммит ШОС был создан в свое время, чтобы помочь таким странам как Таджикистан, Киргизстан, Казахстан не пасть под ударами талибов*. Он эту задачу выполнил блестяще. Все это было хорошо сделано. Потом он находился в спящем состоянии, сейчас обрел новую жизнь – туда приходят страны, чтобы продемонстрировать, что они не будут участвовать в американских санкциях. Они этим говорят Америке и Европе: "Всё! Смотрите, мы с Россией и Китаем в едином союзе, мы не будем участвовать".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ukraina.ru/20220919/1038839958.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

сергей марков, украина, россия, сша, шос, китай, санкции, владимир путин, интервью