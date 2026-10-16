https://ukraina.ru/20261016/mercedes-na-podchinennogo-tri-kvartiry-na-rodnyu-nabu-zavershilo-delo-protiv-stefanishinoy-1083861728.html

Mercedes на подчиненного, три квартиры на родню: НАБУ завершило дело против Стефанишиной

Mercedes на подчиненного, три квартиры на родню: НАБУ завершило дело против Стефанишиной - 16.10.2026 Украина.ру

Mercedes на подчиненного, три квартиры на родню: НАБУ завершило дело против Стефанишиной

НАБУ и САП завершили расследование дела против бывшего вице-премьера и экс-министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной. Чиновницу подозревают в незаконном обогащении на сумму более 13,9 миллиона гривен (около 26 миллионов рублей) и недостоверном декларировании

2026-10-16T15:01

2026-10-16T15:01

2026-10-16T15:03

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ольга стефанишина

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Следствие установило, что экс-министр владела двумя квартирами в столичном комплексе "Файна Таун" общей стоимостью около 11 миллионов гривен (более 20 миллионов рублей), которые были записаны на ее подругу. Помимо этого, в ее фактическом распоряжении находились другие активы, скрытые от декларирования: жилье в престижном киевском ЖК "Львовская площадь", оформленное на мать, и автомобиль Mercedes-Benz GLC 220 d, зарегистрированный на подчиненного.Также сотрудники НАБУ выяснили, что чиновница обсуждала покупку загородного дома под Киевом за 550 тысяч долларов. План оплаты предполагал передачу 250 тысяч долларов наличными, а остаток суммы — в виде тех самых двух квартир из "Файна Таун". Однако сделка сорвалась, предположительно из-за того, что подозреваемую назначили на дипломатическую службу за рубежом.Антикоррупционные органы подчеркивают, что ее официальные доходы не соответствовали таким тратам. За период с начала 2024 по середину 2025 года она заработала 3,7 миллиона гривен (6,9 миллиона рублей), тогда как расходы по ее банковским картам составили 4,2 миллиона (более 7,8 миллиона рублей).Хронология событий:3 августа 2026 года Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности посла в США. Она сама объясняла уход из Вашингтона личными причинами и начатым расследованием.5 августа НАБУ и САП официально вручили ей подозрение в незаконном обогащении и недостоверном декларировании (в частности, она скрыла две однокомнатные квартиры, расходы на ремонт, лечение матери, перелеты и аренду, а также пользование служебным Mercedes).6 августа Высший антикоррупционный суд назначил ей меру пресечения в виде залога в 6 миллионов гривен (11,2 миллиона рублей).13 августа необходимая сумма была внесена. По данным украинского проекта "Схема", деньги за бывшую чиновницу заплатила юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры", где она в прошлом работала советницей.В период с 2020 по 2025 год Ольга Стефанишина занимала пост вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции, а в 2024–2025 годах также возглавляла Министерство юстиции Украины.О взяточничестве и казнокрадстве как способе государственного управления — в авторском материале нашего обозревателя Захара Виноградова "Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на Украине.

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новости, украина, киев, ольга стефанишина, набу, сап