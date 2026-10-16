Mercedes на подчиненного, три квартиры на родню: НАБУ завершило дело против Стефанишиной - 16.10.2026 Украина.ру
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Mercedes на подчиненного, три квартиры на родню: НАБУ завершило дело против Стефанишиной
Mercedes на подчиненного, три квартиры на родню: НАБУ завершило дело против Стефанишиной - 16.10.2026 Украина.ру
Mercedes на подчиненного, три квартиры на родню: НАБУ завершило дело против Стефанишиной
НАБУ и САП завершили расследование дела против бывшего вице-премьера и экс-министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной. Чиновницу подозревают в незаконном обогащении на сумму более 13,9 миллиона гривен (около 26 миллионов рублей) и недостоверном декларировании
2026-10-16T15:01
2026-10-16T15:03
новости
украина
киев
ольга стефанишина
набу
сап
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Следствие установило, что экс-министр владела двумя квартирами в столичном комплексе "Файна Таун" общей стоимостью около 11 миллионов гривен (более 20 миллионов рублей), которые были записаны на ее подругу. Помимо этого, в ее фактическом распоряжении находились другие активы, скрытые от декларирования: жилье в престижном киевском ЖК "Львовская площадь", оформленное на мать, и автомобиль Mercedes-Benz GLC 220 d, зарегистрированный на подчиненного.Также сотрудники НАБУ выяснили, что чиновница обсуждала покупку загородного дома под Киевом за 550 тысяч долларов. План оплаты предполагал передачу 250 тысяч долларов наличными, а остаток суммы — в виде тех самых двух квартир из "Файна Таун". Однако сделка сорвалась, предположительно из-за того, что подозреваемую назначили на дипломатическую службу за рубежом.Антикоррупционные органы подчеркивают, что ее официальные доходы не соответствовали таким тратам. За период с начала 2024 по середину 2025 года она заработала 3,7 миллиона гривен (6,9 миллиона рублей), тогда как расходы по ее банковским картам составили 4,2 миллиона (более 7,8 миллиона рублей).Хронология событий:3 августа 2026 года Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности посла в США. Она сама объясняла уход из Вашингтона личными причинами и начатым расследованием.5 августа НАБУ и САП официально вручили ей подозрение в незаконном обогащении и недостоверном декларировании (в частности, она скрыла две однокомнатные квартиры, расходы на ремонт, лечение матери, перелеты и аренду, а также пользование служебным Mercedes).6 августа Высший антикоррупционный суд назначил ей меру пресечения в виде залога в 6 миллионов гривен (11,2 миллиона рублей).13 августа необходимая сумма была внесена. По данным украинского проекта "Схема", деньги за бывшую чиновницу заплатила юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры", где она в прошлом работала советницей.В период с 2020 по 2025 год Ольга Стефанишина занимала пост вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции, а в 2024–2025 годах также возглавляла Министерство юстиции Украины.О взяточничестве и казнокрадстве как способе государственного управления — в авторском материале нашего обозревателя Захара Виноградова "Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на Украине.
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новости, украина, киев, ольга стефанишина, набу, сап
Новости, Украина, Киев, Ольга Стефанишина, НАБУ, САП

Mercedes на подчиненного, три квартиры на родню: НАБУ завершило дело против Стефанишиной

15:01 16.10.2026 (обновлено: 15:03 16.10.2026)
 
© REUTERS / Elizabeth Frantz
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
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НАБУ и САП завершили расследование дела против бывшего вице-премьера и экс-министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной. Чиновницу подозревают в незаконном обогащении на сумму более 13,9 миллиона гривен (около 26 миллионов рублей) и недостоверном декларировании
Следствие установило, что экс-министр владела двумя квартирами в столичном комплексе "Файна Таун" общей стоимостью около 11 миллионов гривен (более 20 миллионов рублей), которые были записаны на ее подругу. Помимо этого, в ее фактическом распоряжении находились другие активы, скрытые от декларирования: жилье в престижном киевском ЖК "Львовская площадь", оформленное на мать, и автомобиль Mercedes-Benz GLC 220 d, зарегистрированный на подчиненного.

Также сотрудники НАБУ выяснили, что чиновница обсуждала покупку загородного дома под Киевом за 550 тысяч долларов. План оплаты предполагал передачу 250 тысяч долларов наличными, а остаток суммы — в виде тех самых двух квартир из "Файна Таун". Однако сделка сорвалась, предположительно из-за того, что подозреваемую назначили на дипломатическую службу за рубежом.

Антикоррупционные органы подчеркивают, что ее официальные доходы не соответствовали таким тратам. За период с начала 2024 по середину 2025 года она заработала 3,7 миллиона гривен (6,9 миллиона рублей), тогда как расходы по ее банковским картам составили 4,2 миллиона (более 7,8 миллиона рублей).

Хронология событий:

3 августа 2026 года Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности посла в США. Она сама объясняла уход из Вашингтона личными причинами и начатым расследованием.

5 августа НАБУ и САП официально вручили ей подозрение в незаконном обогащении и недостоверном декларировании (в частности, она скрыла две однокомнатные квартиры, расходы на ремонт, лечение матери, перелеты и аренду, а также пользование служебным Mercedes).

6 августа Высший антикоррупционный суд назначил ей меру пресечения в виде залога в 6 миллионов гривен (11,2 миллиона рублей).

13 августа необходимая сумма была внесена. По данным украинского проекта "Схема", деньги за бывшую чиновницу заплатила юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры", где она в прошлом работала советницей.

В период с 2020 по 2025 год Ольга Стефанишина занимала пост вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции, а в 2024–2025 годах также возглавляла Министерство юстиции Украины.
О взяточничестве и казнокрадстве как способе государственного управления — в авторском материале нашего обозревателя Захара Виноградова "Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на Украине.
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